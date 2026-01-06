Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов

Провальная спецоперация "Креветка" | Русская весна

06.01.2026



Журналист и писатель Георгий Зотов в связи с событиями в Венесуэле напомнил провальную спецоперацию французского спецназа по похищению неугодного президента Бенина.



"Однажды в январе в одной приморской стране иностранные войска пришли похитить президента.



Президент вел неприятную политику в отношении крупной державы, которая ранее решала в его стране все, и распоряжалась полезными ископаемыми, как ее душеньке было угодно. А он взял и отобрал концессии, сука. Конечно, после таких телодвижений следовало заменить этого диктатора куда более приятной личностью.



План был прост. Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем. Публично судим козла.



