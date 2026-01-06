 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 10.01.2026
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
06:00 10.01.2026

Провальная спецоперация "Креветка" | Русская весна
06.01.2026

Журналист и писатель Георгий Зотов в связи с событиями в Венесуэле напомнил провальную спецоперацию французского спецназа по похищению неугодного президента Бенина.

"Однажды в январе в одной приморской стране иностранные войска пришли похитить президента.

Президент вел неприятную политику в отношении крупной державы, которая ранее решала в его стране все, и распоряжалась полезными ископаемыми, как ее душеньке было угодно. А он взял и отобрал концессии, сука. Конечно, после таких телодвижений следовало заменить этого диктатора куда более приятной личностью.

План был прост. Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем. Публично судим козла.



Самолет с солдатами приземлился в аэропорту приморской страны без помех. 90 пассажиров – с давним опытом ведения войны, спецназовцы, хорошо вооруженные пулеметами, минометами и РПГ. Армия тропического государства, умеющая устраивать поборы с граждан под шум морского прибоя и красиво ходить чеканным шагом на парадах, столкновения не выдержала – два бронеавтомобиля были подбиты из РПГ и базуки, полиция, охраняющая аэропорт, просто сбежала. Тысячи солдат не смогли оказать достойного сопротивления нескольким десяткам заграничных спецназовцев. Отряды спецназа выехали к президентскому дворцу.

И тут случилось непредвиденное.

Президента во дворце не было – разведка подвела. Оказалось, он поменял планы, и уехал на дачу. Спецназ колебался недолго: было принято решение захватить дворец, привезти туда нового кандидата, и объявить о смене власти. Тем более, что армия приморского государства находилась в панике и вообще не понимала, что творится. Дворец тут же подвергся обстрелу из безоткатных орудий и минометов, интервенты потребовали капитуляции.

Но спецназу не повезло.

В это время, в тропиках гостил глава МИД одной чудовищной диктатуры, и остановился он в покоях дворца. Его личная охрана + военные советники приморской армии (родом из этой же опасной нации) организовали в окнах дворца пулеметные гнезда, и открыли ураганный огонь по иностранному спецназу. Это были не тропические солдаты с опереточным способом ведения войны – а безжалостные боевики, готовые убивать и умирать. Два спецназовца были убиты, пятеро ранены (одного из них захватили в плен). Остальные решили не испытывать судьбу, и, демократически захватив заложников из числа мирных жителей, ретировались обратно в аэропорт.

Укрываясь заложниками, они потребовали дать им вылет. Боевики гостевой диктатуры окружили аэропорт, вооруженные до зубов. Спецназовцы поняли, что будет несладко, и стали угрожать убить заложников.

Им дали улететь.

Так 17 января 1977 года в Народной Республике Бенин (Западная Африка) сорвалось похищение/убийство президента Матье Кереку, организованное Францией при поддержке Марокко, Того, Кот-д'Ивуара и Габона. Командовал операцией "Креветка" Боб Денар, офицер французских спецслужб и профессиональный наемник. Возможно, все прошло бы удачно, но поклонник социализма и коммунизма Кереку очень дружил с КНДР. На момент попытки похищения у него в гостях находился глава МИД КНДР Хо Дам – его делегацию охраняли северокорейские солдаты, ветераны той самой Корейской войны. Именно эти люди, в возрасте 45-50 лет и обеспечили профессиональную оборону дворца, бегство наемников и сохранение президента на своем посту.

После краха операции "Креветка" Матье Кереку заключил соглашение с КНДР на присутствие в своей охране северокорейских коммандос, и военных советников для подготовки президентской гвардии. Он пережил еще несколько попыток переворота (последняя в 1988 году), но остался на своем посту. Кереку управлял Бенином в 1972-1990 гг., разрешил свободные выборы, проиграл их. Но вернулся к власти и правил дальше в 1996-2006 гг., пока добровольно не ушел в отставку. Он умер в 2015 году в возрасте 82 лет. Когда его упрекали за охрану из спецназа КНДР, Кереку скучно отвечал – "В Африке ты можешь доверять лишь северокорейцам. Их не купят".

Боба Денара в 1993 году пытались судить за убийство мирных жителей, но Франция его не выдала. Я брал у него интервью в Париже: и он чувствовал себя прекрасно, с улыбкой рассказывая мне о бое с северокорейцами.

Казалось бы, причем здесь недавний случай с Мадуро?

Да не, вообще ни при чем.

(с) Zотов"

Источник - Zотов
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768014000


