|Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
06:00 10.01.2026
Провальная спецоперация "Креветка" | Русская весна
06.01.2026
Журналист и писатель Георгий Зотов в связи с событиями в Венесуэле напомнил провальную спецоперацию французского спецназа по похищению неугодного президента Бенина.
"Однажды в январе в одной приморской стране иностранные войска пришли похитить президента.
Президент вел неприятную политику в отношении крупной державы, которая ранее решала в его стране все, и распоряжалась полезными ископаемыми, как ее душеньке было угодно. А он взял и отобрал концессии, сука. Конечно, после таких телодвижений следовало заменить этого диктатора куда более приятной личностью.
План был прост. Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем. Публично судим козла.
Самолет с солдатами приземлился в аэропорту приморской страны без помех. 90 пассажиров – с давним опытом ведения войны, спецназовцы, хорошо вооруженные пулеметами, минометами и РПГ. Армия тропического государства, умеющая устраивать поборы с граждан под шум морского прибоя и красиво ходить чеканным шагом на парадах, столкновения не выдержала – два бронеавтомобиля были подбиты из РПГ и базуки, полиция, охраняющая аэропорт, просто сбежала. Тысячи солдат не смогли оказать достойного сопротивления нескольким десяткам заграничных спецназовцев. Отряды спецназа выехали к президентскому дворцу.
И тут случилось непредвиденное.
Президента во дворце не было – разведка подвела. Оказалось, он поменял планы, и уехал на дачу. Спецназ колебался недолго: было принято решение захватить дворец, привезти туда нового кандидата, и объявить о смене власти. Тем более, что армия приморского государства находилась в панике и вообще не понимала, что творится. Дворец тут же подвергся обстрелу из безоткатных орудий и минометов, интервенты потребовали капитуляции.
Но спецназу не повезло.
В это время, в тропиках гостил глава МИД одной чудовищной диктатуры, и остановился он в покоях дворца. Его личная охрана + военные советники приморской армии (родом из этой же опасной нации) организовали в окнах дворца пулеметные гнезда, и открыли ураганный огонь по иностранному спецназу. Это были не тропические солдаты с опереточным способом ведения войны – а безжалостные боевики, готовые убивать и умирать. Два спецназовца были убиты, пятеро ранены (одного из них захватили в плен). Остальные решили не испытывать судьбу, и, демократически захватив заложников из числа мирных жителей, ретировались обратно в аэропорт.
Укрываясь заложниками, они потребовали дать им вылет. Боевики гостевой диктатуры окружили аэропорт, вооруженные до зубов. Спецназовцы поняли, что будет несладко, и стали угрожать убить заложников.
Им дали улететь.
Так 17 января 1977 года в Народной Республике Бенин (Западная Африка) сорвалось похищение/убийство президента Матье Кереку, организованное Францией при поддержке Марокко, Того, Кот-д'Ивуара и Габона. Командовал операцией "Креветка" Боб Денар, офицер французских спецслужб и профессиональный наемник. Возможно, все прошло бы удачно, но поклонник социализма и коммунизма Кереку очень дружил с КНДР. На момент попытки похищения у него в гостях находился глава МИД КНДР Хо Дам – его делегацию охраняли северокорейские солдаты, ветераны той самой Корейской войны. Именно эти люди, в возрасте 45-50 лет и обеспечили профессиональную оборону дворца, бегство наемников и сохранение президента на своем посту.
После краха операции "Креветка" Матье Кереку заключил соглашение с КНДР на присутствие в своей охране северокорейских коммандос, и военных советников для подготовки президентской гвардии. Он пережил еще несколько попыток переворота (последняя в 1988 году), но остался на своем посту. Кереку управлял Бенином в 1972-1990 гг., разрешил свободные выборы, проиграл их. Но вернулся к власти и правил дальше в 1996-2006 гг., пока добровольно не ушел в отставку. Он умер в 2015 году в возрасте 82 лет. Когда его упрекали за охрану из спецназа КНДР, Кереку скучно отвечал – "В Африке ты можешь доверять лишь северокорейцам. Их не купят".
Боба Денара в 1993 году пытались судить за убийство мирных жителей, но Франция его не выдала. Я брал у него интервью в Париже: и он чувствовал себя прекрасно, с улыбкой рассказывая мне о бое с северокорейцами.
Казалось бы, причем здесь недавний случай с Мадуро?
Да не, вообще ни при чем.
(с) Zотов"