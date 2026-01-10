 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
15:35 10.01.2026

Москва бьет с носка: "Орешником"
Перехватить гиперзвуковую баллистическую ракету невозможно

10.01.2026 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

В ночь на пятницу, 9 января, российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, назвав этот удар ответом на атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции Президента России Владимира Путина в Новгородской области.

В ходе удара были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности "Орешник". Сообщается, что были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.



Украинский телеграм-канал "Легитимный" сообщает, что под удар "Орешника" попало Бильче-Волицко-Угерское подземное газовое хранилище в городе Стрый Львовской области.

Город Стрый является стратегическим узлом газовой системы Украины: в его окрестностях расположены ключевые объекты газовой инфраструктуры – Дашавское газовое месторождение (в поселке Дашава, Стрыйский район) и Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (Стрый) – крупнейшее подземное хранилище газа на Украине и в Европе.

Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ) – крупнейшее в Европе. Оно использовалось в том числе для хранения топлива, принадлежащего европейским компаниям.

Вместительность хранилища – 17 млрд куб. газа. При этом потребности всей Украины составляют около 19 млрд куб. м. По предварительным данным, этот удар лишил страну 50% всех запасов метана, как сообщает портал OilCapital.

ПХГ в Стрые – один из основных инфраструктурных объектов всей украинской ГТС. Это хранилище способно вмещать больше газа, чем все другие 11 украинских ПХГ.

"В случае подтверждения вывода из строя газового хранилища Бильче-Волицко-Угерское, можно констатировать, что "Орешник" смог достать подземный объект на глубине 400 метров", – пишет OilCapital.

Уничтожение Бильче-Волицко-Угерского ПХГ подтверждено украинскими источниками.

"Наш источник сообщает, что прилетел "Орешник". ПВО его даже не увидели. Официально принято решение замалчивать информацию как можно дольше. Боятся паники населения. Оценивают ущерб. На объекте знатный пожар. В Украине будет дефицит газа. Готовьтесь к этому. Цены поползут вверх. Банковая и вся власть хранит молчание. Никто не знает, как комментировать. Источники указывают, что Зеленский сидит на телефоне и обзванивает европейцев", – сообщает "Легитимный".

По данным портала OilCapital, на Украине осталось около 7 млрд кубов газа, при том, что четыре из них – это буферный газ, который нельзя использовать без нарушения работы всей ГТС.

По информации украинских источников, безопасность подземного газового хранилища обеспечивалась западными комплексами ПВО. Также сообщалось о присутствии на объекте высокопоставленных иностранных военных. Сообщается, что в результате удара "Орешника" они понесли потери.

"Орешник" – это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности (БРСД) с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой.

Максимальная дистанция поражения – 5,5 тыс. км. Максимальная скорость полета 10 махов – 12 380 км/ч.

Сбить "Орешник" возможно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны – с полигона Капустин Яр в Астраханской области. К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости, и перехват на этой стадии невозможен.

Время подлета к потенциальным целям в Европе с полигона Капустин Яр:
- база ПРО США в польском Редзиково – 11 минут;
- авиабаза "Рамштайн" в Германии – 15 минут;
- штаб-квартира НАТО в Брюсселе – 17 минут.

В ядерном исполнении "Орешник" может доставлять заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим).

Удар по ПХГ – это уже второе применение "Орешника" с кинетической боевой частью по территории Украины.

Кинетические боевые части человечество использует уже не одну тысячу лет. Стрелы, пращи, каменные ядра – все это кинетические боевые части. Пули современного стрелкового оружия – это тоже кинетические боевые части, так как в них нет взрывчатки.

Яркий пример современной кинетической боевой части – бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), в которых взрывчатое вещество полностью отсутствует, а поражение цели осуществляется с помощью кинетической энергии металлической болванки из сплава вольфрама или обедненного урана.

Эффективность кинетического боеприпаса в первую очередь определяет его энергия, вычисляемая по формуле: E = (m * v2) / 2, где E – это кинетическая энергия, m – масса, v – скорость.

Заметьте, что скорость возводится в квадрат, поэтому выгодней увеличивать разрушительную силу снаряда или боеголовки за счет увеличения их скорости. Наибольший эффект дает гиперзвуковая скорость.

Представляется, что при ударах "Орешника" как по украинскому заводу "Южмаш" в ноябре 2024 года, так и по Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ применялась кинетическая боевая часть, оптимизированная для поражения заглубленных, хорошо защищенных объектов. Предположительно, в качестве суббоеприпасов в каждом из шести боевых блоков могли быть использованы поражающие элементы из сплава вольфрама.

Кроме России, гиперзвуковые ракеты имеются у Китая.

Стоящая на вооружении китайских вооруженных сил БРСД DF-26 из китайского семейства ракет Dongfeng (DF), производимых Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC), имеет дальность около 3500-4000 км. DF-26 может нести два типа ядерных боеголовок и несколько типов обычных боеголовок массой от 1200 до 1800 кг, а также маневренные противокорабельные и гиперзвуковые боеголовки. В американских СМИ сообщалось, что в гиперзвуковом оснащении ракета может развивать скорость до 10М.

Согласно наставлениям по тактике применения, единовременно в залпе по авианосной ударной группе ВМС США должно применяться не менее 50 ед. DF-26, для того чтобы обеспечить возможность прорыва рубежей ПРО для 20% ракет. Это означает, что DF-26, возможно, не обладает способностью менять траекторию на терминальном участке полета и может сбиваться системами ПРО США.

В конце ноября прошлого года пекинский стартап Lingkong Tianxing представил бюджетную гиперзвуковую ракету YJ-1000. По данным компании Lingkong Tianxing, YJ-1000 развивает скорость до 8500 километров в час, осуществляет управляемый полет в течение шести минут и имеет дальность от 500 до 1300 километров.

США в настоящее время испытывают ракету Long-Range Hypersonic Weapon "Dark Eagle" (Гиперзвуковое оружие большой дальности "Темный орел").

Ее скорость – 5М, дальность полета – 2775 км, что значительно уступает возможностям "Орешника".

Заметим, что наличие модного термина в пресс-релизе еще не гарантирует одинаковые возможности в реальном боевом контуре.

Эксперты российской Академии военных наук считают, что на современном уровне развития противоракетных технологий ни одна система ПРО, включая и пока еще не построенный "Золотой купол" Дональда Трампа, не могут перехватить ракету "Орешник" ввиду сочетания высокой скорости и маневрирования на подлете к цели.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768048500


