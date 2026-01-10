ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"

15:35 10.01.2026

Москва бьет с носка: "Орешником"

Перехватить гиперзвуковую баллистическую ракету невозможно



10.01.2026 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В ночь на пятницу, 9 января, российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, назвав этот удар ответом на атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции Президента России Владимира Путина в Новгородской области.



В ходе удара были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности "Орешник". Сообщается, что были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.



