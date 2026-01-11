Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек

В Кыргызстане 2025 год был насыщен событиями: празднование 80-летия Великой Победы, языковая реформа, председательство одновременно в двух международных объединениях – ОДКБ и ОТГ, несостоявшиеся попытки госпереворота, досрочные выборы и многое другое.



День Победы



80-летие Великой Победы в Кыргызстане отмечалось достаточно широко. Программа насчитывала более 60 мероприятий на разных уровнях: парад Победы с участием президента в Бишкеке, шествие "Бессмертного полка" во всех уголках республики 9 мая, различные конференции и т. д.



Важное место в этом списке эксперты отводят "Урокам Памяти". Проект, главной целью которого является информирование молодежи о ключевых моментах и героях Великой Отечественной войны, реализуется ЦЭИ "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности и Министерства обороны КР.



В рамках проекта представители госструктур, эксперты и историки республики, а также дипломаты стран СНГ рассказывают школьникам и студентам о вкладе кыргызстанцев и других народов бывшего СССР в победу над фашизмом. Так, выступая в КНУ им Ж. Баласагына, Бактыбек Бекболотов – до 15 мая 2025 года министр обороны КР – подчеркнул: "В годы ВОВ весь советский народ как один встал на борьбу с фашизмом и нацизмом. Основной идеей вермахта было нанесение молниеносного удара, при котором многонациональный народ должен был развалиться. Этим планам фашистов было не суждено сбыться – более ста национальностей и народностей СССР, в том числе и кыргызстанцы, встали в один строй, чтобы дать отпор врагу".



Он напомнил, что европейские страны были повержены фашистами в считаные недели и месяцы, в результате практически вся Европа и ее экономика работали на немецкую армию. К осени Германия планировала полностью завершить разгром СССР, но ей это не удалось. При этом спикер отметил, что на протяжении всей истории Руси, Российской империи, СССР и даже современной России многие мечтали ее поработить, уничтожить народ и завладеть ее землями и природными ресурсами: "И эта мечта продолжает крепнуть до сегодняшнего дня, поэтому в отношении ВОВ ведется активная информационная война. Количество горячих голов, пытающихся переписать нашу историю, увеличивается с каждым днем. Но война, которая унесла жизни 27 млн человек, должна остаться в памяти".



Проект "Уроки Памяти" продолжит реализовываться в школах и вузах республики вплоть до празднования 81-й годовщины Победы.



Новая языковая политика: государственный против официального



В августе в Кыргызстане изменились языковая политика. Президент КР Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу применения государственного языка", который был принят ЖК КР 25 июня 2025 года. Внесение изменений и дополнений в законодательство, регулирующее языковую политику в Кыргызстане, в корне меняют положение государственного и официального языков в стране.



Как отмечала в рамках общественного обсуждения законопроекта депутат ЖК КР Гуля Кожокулова, внесенные дополнения и изменения противоречат Основному закону, а это значит, что априори права граждан оказываются незащищенными, чего нельзя допустить. Тем более что продвижение кыргызского языка – это не тот вопрос, который на сегодня актуален: "Уровень владения государственным языком у нас в стране преимущественно бытовой. Но развития языка невозможно добиться репрессивными политическими мерами".



По мнению депутата ЖК КР V созыва Жылдызкан Жолдошовой, кыргызский, как государственный язык, должен развиваться, но не в ущерб официальному языку: "Я считаю, что сейчас не время принимать такие серьезные поправки, учитывая, что вопрос об утрате языка не стоит. Тем более что переходить к моноязычию мы еще не готовы. Прежде всего, сами кыргызы должны начать правильно говорить на своем родном языке".



В свою очередь военный эксперт, ветеран спецслужб КР Нурлан Досалиев считает, что всплески активности по языковым вопросам в странах Средней Азии и Казахстане участились в последние три года – после начала СВО на Украине: "Инициативы, направленные якобы "на развитие" национальных языков в нашем регионе, особенно выдвигаемые с 2022 года, подчинены глобальным геостратегическим планам стран западного блока и Турции по отрыву Средней Азии в целом и Кыргызстана в частности от русского мира и дистанцированию от России. Эти планы реализуются англосаксами системно и методично на протяжении долгого периода времени. Они осуществляют специальные программы в языковом сегменте, т. к. давно просчитали, что смена языковой парадигмы влияет не только на ментальность и умонастроение масс, но и неизбежно ведет к дестабилизации как в масштабах региона, так и в отдельно взятой стране".



Несмотря на общественный запрос на сохранение баланса в языковой политике, глава государства все же подписал поправки в законодательство, однако заверил, что положение русского языка в стране не изменится. При этом вопрос, зачем тогда было менять законодательство, остается открытым.



Председательство в ОДКБ



Одним из важных событий 2025 года для Кыргызстана стало председательство в Организации Договора коллективной безопасности, в рамках которого в республике прошел ряд важных мероприятий, включая заседания Совета министров иностранных дел и Совета министров обороны, а также саммит глав государств ОДКБ. Президент Садыр Жапаров перечислил основные достижения республики в период председательства – от укрепления внешнеполитической координации до расширения военного и военно-технического сотрудничества. По его словам, были проведены десятки учений, включая "Рубеж-2025" в Кыргызстане, "Эшелон-2025" в Беларуси и "Нерушимое братство-2025" в Таджикистане. Участники встречи высоко оценили деятельность Бишкека, направленную на укрепление единства и сотрудничества в рамках ОДКБ.



Как ранее отмечал доктор политических наук чрезвычайный и полномочный посол Аликбек Джекшенкулов, в связи с последними событиями в мире роль ОДКБ будет увеличиваться, т. к. будет усиливаться роль в мировой политике России как локомотива этой организации. При этом он подчеркнул огромную позитивную роль Организации в казахстанских событиях 2022 года и в процессе урегулирования вопросов кыргызско-таджикской границы.



По словам замдиректора ИСАП при КРСУ Арсена Усенова, в 2025 г. ОДКБ достигла всех намеченных целей в обозначенных в начале года приоритетах председательства Кыргызстана. "Помимо военной составляющей, они касались целого ряда направлений по совершенствованию взаимодействия стран-участниц организации, углубления сотрудничества с профильными структурами СНГ и ШОС, усиления противодействия распространению терроризма и экстремизма, борьбы с наркотрафиком" - такое мнение эксперт озвучил во время круглого стола: "Внешнеполитические итоги года Кыргызстана: от коллективной безопасности до тюркской интеграции", организованного ЦЭИ "Ой Ордо".



По словам спикера, в 2025 году Организация уделила особое внимание и взаимодействию с научно-экспертным сообществом в интересах повышения качества мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования обстановки в контексте вызовов и угроз современности: "Сегодня это организация лидирует не только по коллективному реагированию на возникающие угрозы, но и обеспечению стабильного и мирного развития зоны ответственности".



В свою очередь системный аналитик Мурат Мусабаев подчеркнул, что основной фактор, который может гарантировать безопасность, это наличие ядерного оружия: "Россия, которая является ключевым игроком ОДКБ, это – ядерная держава. Соответственно, она может обеспечить реальную безопасность остальным членам Организации". Важно отметить, что еще со времен холодной войны и гонки вооружения столицы среднеазиатских республик находятся под прицелом американских ядерных боеголовок. И даже после того, как Советский Союз перестал существовать, не поступало информации о том, что США удалили из программы наведения координаты главных городов государств, ставших независимыми после распада СССР.



Тюркская интеграция – теперь тоже про военный союз?



Для Кыргызстана 2025 год стал годом председательства не только в ОДКБ, но и в Организации тюркских государств. Принимая председательство в ОТГ, руководство республики объявило о намерении сфокусировать внимание на укреплении тюркского мира, расширении экономического и цифрового сотрудничества, а также на устойчивом развитии. Речи о военной компоненте не велось.



Более того, как в феврале отмечал М. Иманкулов – на тот момент секретарь Совета безопасности КР, Анкара дает себе отчет, что страны объединились в Организацию тюркских государств не для того, чтобы менять военно-политический курс: "Там другие – культурные, гуманитарные, языковые ценности. Если Турция ведет какие-то свои игры, то она отстаивает свои национальные интересы, в которые Кыргызстан, естественно, не вовлечен и не собирается вовлекаться".



Однако о военном сотрудничестве все же заговорили, но не Турция, а Азербайджан, принимая председательство в ОТГ у Кыргызстана на саммите в Габале. Этим Баку немало удивил остальных членов тюркского объединения, два из которых к тому же являются членами ОДКБ. В Кыргызстане, например, есть четкое понимание, что сотрудничество в рамках Организации Договора коллективной безопасности гарантирует республике равноправное взаимодействие, развитие совместных оборонных проектов, в том числе создание коллективной ПВО. Для Бишкека это является приоритетным направлением, соответственно военное взаимодействие в рамках ОТГ может противоречить данному приоритету. Более того формирование военной компоненты в рамках тюркской интеграции чревато нежелательным для страны осложнением отношений не только со стратегическим партнером – Россией, но и в перспективе с Китаем.



По оценкам экспертов, Ильхам Алиев пытается распространить модель военного сотрудничества Азербайджан – Турция на всю Организацию тюркских государств. Однако это не соответствует интересам большинства ее членов.



Как отметил во время круглого стола "Внешнеполитические итоги года Кыргызстана: от коллективной безопасности до тюркской интеграции" экс-первый замминистра обороны КР Мурат Бейшенов, Кыргызстану не нужен военный союз в рамках ОТГ хотя бы потому, что это игра, которую ведут члены НАТО: "Нам вполне достаточно гарантий безопасности, которые дает нам ОДКБ, и где нам нужно более активно работать. В период своего председательства Бишкек приложил серьезные усилия для укрепления единства и развития Организации, которые высоко оценены нашими партнерами. Кроме того, у нас есть ШОС. И участие в инициативах по созданию каких-то военно-политических блоков с участием стран НАТО, а Турция – это член Североатлантического альянса, может негативно сказаться и на наших отношениях с партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества".



В свою очередь директор ЦЭИ "Ой Ордо" политолог Игорь Шестаков подчеркнул, что военное сотрудничество, о котором сейчас говорят в рамках ОТГ, тесно связано с потребностями реализации продукции турецкого ВПК: "Турции необходимо куда-то экспортировать свои вооружения, в первую очередь речь идет о беспилотниках. И если Россия в рамках ОДКБ осуществляет безвозмездную помощь своим союзникам, то Турция в рамках тюркского взаимодействия действует исключительно на коммерческой основе".



Поддержала эту мысль и директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова: "Россия, в отличие от Турции, не предлагает нам покупать военную технику и вооружение. Все это мы как партнеры в рамках ОДКБ и по линии двусторонних контактов с российской стороной получаем бесплатно". При этом она выразила уверенность, что инициативы о создании военного сотрудничества в рамках ОТГ принадлежат Турции, хоть и озвучивает их Азербайджан: "В девяностые годы, когда распался Советский Союз, первыми в Кыргызстане и других странах нашего региона появились турки, которые начали повсеместно строить мечети. Причем под контролем турецких спецслужб. Учитывая, что Турция является членом НАТО и действует под протекторатом Британии, мы уверены, что у них изначально были на наши страны большие планы, т. е. турецкая сторона планомерно и системно вплетает в нашу общественно-политическую канву не только свою политику, но и геополитические интересы Великобритании".



Досрочные парламентские выборы



Конец года в Кыргызстане ознаменовался началом работы нового созыва парламента. 17 декабря досрочно избранные депутаты Жогорку Кенеша принесли присягу, после чего состялось торжественное открытие первой сессии с участием президента Садыра Жапарова, который призвал депутатов "строго следовать тексту присяги и в своей деятельности руководствоваться исключительно интересами народа и государства".



Парламентские выборы состоялись 30 ноября. В результате голосования было избрано 87 депутатов, т. к. ЦИК КР признала недействительными результаты голосования по избирательному округу № 13, где повторное голосование будет объявлено в ближайшее время.



Досрочные парламентские выборы были назначены после самороспуска Жогорку Кенеша, который в сентябре инициировали и стопроцентным количеством голосов поддержали сами депутаты. По официальной версии, данное решение народные избранники приняли, руководствуясь стремлением увеличить период между парламентскими и президентскими выборами, которые должны были состояться в конце 2026 года и в январе 2027 года соответственно. Однако есть основания полагать, что прошедшие парламентские выборы были проведены для перегруппировки сил перед предстоящими выборами президента, которые, по неофициальным данным, тоже будут досрочными.



Причем это продуманный шаг нынешнего руководства страны, а не следствие каких бы то ни было общественно-политических событий. Революций и госпереворотов в Кыргызстане не предвидится, Государственный комитет национальной безопасности КР и лично его председатель Камчыбек Ташиев контролируют ситуацию. Согласно информации СМИ КР, за 2025 год в Кыргызстане было пресечено около десятка попыток незаконного захвата власти.



А еще в народе говорят, что следующим президентом может стать как раз нынешний глава ГКНБ и что столицу Кыргызстана перенесут на юг – в бывший город Джалал-Абад, в 2025 году неожиданно для всех переименованный в Манас, где уже даже построена президентская резиденция, которая ничем не уступает бишкекской "Ынтымак Ордо". Но это пока только слухи, официально никем не подтвержденные. Источник - Ритм Евразии

