Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува

02:18 11.01.2026
Археологи из Китая и Узбекистана раскопали останки стен городища Кува
Чжэнчжоу, 10 января /Синьхуа/ -- Команда археологов из Китая и Узбекистана обнаружила участок оставшихся стен городища Кува в Узбекистане, датирующихся периодом от 3 века до н.э. до 10 века н.э.
Как отметили участники совместной археологической экспедиции Лоян-Фергана, данное открытие является ключевым вещественным доказательством для изучения исторического развития древнего городка Шелкового пути и культурных обменов между Востоком и Западом. Это также важное достижение международного археологического сотрудничества в рамках "Пояса и пути".
Останки стен городища Кува в Узбекистане. /Фото предоставлено интервьюируемым/
Руины городища Кува, площадь которых составляет 110 тыс. кв. м, находится в Ферганской долине в восточной части Узбекистана. Будучи важным узлом на древнем Шелковом пути, данный регион имел давние связи с Китаем, история которых насчитывает более двух тысячелетий.
Археологи предварительно выявили, что найденные укрепления городища, которые были реконструированы многократно, использовались долгое время - от периода существования Парфянского царства, государства Даюань и Согдианы до периода правления Саманидов.
Эволюция технологий возведения стен служит важной физической информацией для изучения архитектурного мастерства и выбора строительных материалов в разные периоды, потенциального культурного влияния на такие выборы, а также разъяснения путей распространения культуры, отметил глава совместной экспедиции с китайской стороны Лю Бинь.
В 2023 году Лоянский археологический институт /пров. Хэнань, Центральный Китай/ и Ферганский государственный университет /Узбекистан/ сформировали совместную археологическую группу для проведения археологических раскопок руин древнего городища Кува.
К настоящему времени в руинах были обнаружены такие реликвии, как дворцы, городские ворота, стены, жилые дома, улицы и ремесленные мастерские, заявил Лю Бинь.
"В следующем году планируется проведение систематических раскопок на территории дворцов, чтобы в дальнейшем составить полное представление о планировке и функциональном зонировании городища", - добавил Лю Бинь.