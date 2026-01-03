Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува

02:18 11.01.2026

Археологи из Китая и Узбекистана раскопали останки стен городища Кува



Чжэнчжоу, 10 января /Синьхуа/ -- Команда археологов из Китая и Узбекистана обнаружила участок оставшихся стен городища Кува в Узбекистане, датирующихся периодом от 3 века до н.э. до 10 века н.э.



Как отметили участники совместной археологической экспедиции Лоян-Фергана, данное открытие является ключевым вещественным доказательством для изучения исторического развития древнего городка Шелкового пути и культурных обменов между Востоком и Западом. Это также важное достижение международного археологического сотрудничества в рамках "Пояса и пути".



Останки стен городища Кува в Узбекистане. /Фото предоставлено интервьюируемым/



