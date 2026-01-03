Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...

03:22 11.01.2026

РУВИКИ: Исламская революции в Иране. Предыстория



Мохаммед Реза Пехлеви (26.10.1919 - 27.07.1980) - 35-й Шахиншах Ирана, бежал из страны 16 января 1979 года, умер в Каире в 1980 году.

Реза Кир Пехлеви (31.10.1960) - сын Мохаммеда Резы Пехлеви, прямой наследник престола. Бежал в США в 1978 году.



Последний иранский шах, Мохаммед Реза Пехлеви, пришел к власти в 1941 году после ввода в страну британских и советских войск и отречения от престола его отца Резы Пехлеви, правившего в 1925 - 41 гг. Его правление Ираном было прервано в 1953 году в результате обострения противоречий с Народным Фронтом - коалицией политических организаций, представляющих интересы иранских предпринимателей и духовенства. Возглавлял его премьер-министр Мохаммад Моссадык, который национализировал находящиеся в частных (по большей части английских) руках нефтедобывающие компании. США и Великобритания в ответ на это объявили бойкот иранской нефти, а 19 августа 1953 года в результате спонсируемого западными странами переворота, к власти пришла коалиция прозападных сил, Моссадык был силой отстранен от власти и арестован.



Шах вернулся в Иран и содействовал возвращению нефтяной промышленности прежним владельцам. Любая оппозиция монархии была запрещена и жестоко подавлялась спецслужбой САВАК, применявшей изощренную жестокость. В ее застенках сидели сотни тысяч иранцев. Поскольку многие активные сторонники Национального фронта Ирана были физически уничтожены или бежали из страны, единственной силой, противостоящей шаху, осталось духовенство, одним из ярких представителей которого был священник из Кума Рухолла Хомейни. В ноябре 1964 года Хомейни был арестован и выслан из страны, жил в Париже.



Нефтяной бум, последовавший за кризисом 1973 года, стал причиной небывалой инфляции. В 1975 году в Иране был установлен авторитарный однопартийный режим, все граждане могли принадлежать только к правящей партии, а все прочие политические объединения были запрещены. Госаппарат был насквозь коррумпирован. Последней каплей стала противоречивая смерть 23 октября 1977 года в Эн-Наджафе старшего сына Хомейни - Мостафы. Хотя официальной версией смерти был сердечный приступ, версия об убийстве была более распространенной.



Датой начала Исламской революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме была подавлена с необоснованной жестокостью...



