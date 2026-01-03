|Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
03:22 11.01.2026
РУВИКИ: Исламская революции в Иране. Предыстория
Мохаммед Реза Пехлеви (26.10.1919 - 27.07.1980) - 35-й Шахиншах Ирана, бежал из страны 16 января 1979 года, умер в Каире в 1980 году.
Реза Кир Пехлеви (31.10.1960) - сын Мохаммеда Резы Пехлеви, прямой наследник престола. Бежал в США в 1978 году.
Последний иранский шах, Мохаммед Реза Пехлеви, пришел к власти в 1941 году после ввода в страну британских и советских войск и отречения от престола его отца Резы Пехлеви, правившего в 1925 - 41 гг. Его правление Ираном было прервано в 1953 году в результате обострения противоречий с Народным Фронтом - коалицией политических организаций, представляющих интересы иранских предпринимателей и духовенства. Возглавлял его премьер-министр Мохаммад Моссадык, который национализировал находящиеся в частных (по большей части английских) руках нефтедобывающие компании. США и Великобритания в ответ на это объявили бойкот иранской нефти, а 19 августа 1953 года в результате спонсируемого западными странами переворота, к власти пришла коалиция прозападных сил, Моссадык был силой отстранен от власти и арестован.
Шах вернулся в Иран и содействовал возвращению нефтяной промышленности прежним владельцам. Любая оппозиция монархии была запрещена и жестоко подавлялась спецслужбой САВАК, применявшей изощренную жестокость. В ее застенках сидели сотни тысяч иранцев. Поскольку многие активные сторонники Национального фронта Ирана были физически уничтожены или бежали из страны, единственной силой, противостоящей шаху, осталось духовенство, одним из ярких представителей которого был священник из Кума Рухолла Хомейни. В ноябре 1964 года Хомейни был арестован и выслан из страны, жил в Париже.
Нефтяной бум, последовавший за кризисом 1973 года, стал причиной небывалой инфляции. В 1975 году в Иране был установлен авторитарный однопартийный режим, все граждане могли принадлежать только к правящей партии, а все прочие политические объединения были запрещены. Госаппарат был насквозь коррумпирован. Последней каплей стала противоречивая смерть 23 октября 1977 года в Эн-Наджафе старшего сына Хомейни - Мостафы. Хотя официальной версией смерти был сердечный приступ, версия об убийстве была более распространенной.
Датой начала Исламской революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме была подавлена с необоснованной жестокостью...
***
Георгий Зотов: Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки.
Это было немудрено, поскольку режим уже вконец озверел и зарвался. Тысячи демонстрантов были убиты его жестокими подручными, а 100 000 человек (или даже больше) брошены в тюрьмы и подвергались пыткам.
У власти 37 лет подряд стоял человек, в молодости бывший очень деятельным, и популярным в народе. Он реально любил страну, и хотел ее изменить. Но при достижении солидного возраста выяснилось – себя он любит еще больше. Он был уже стар и тяжко болен, от его популярности осталась только пыль – но он отчаянно цеплялся за власть, и не желал уходить в отставку. Он искренне верил, что иранцы его обожают, а беспорядки спланированы и оплачены хитрыми заграничными подлецами. Ибо, собственно говоря, как вообще может быть по-другому?
В Иране была разрешена лишь одна партия, которая поддерживала национального лидера. На каждом шагу висели его портреты. За любую критику в адрес правителя (включая и анекдоты) отправляли в тюрьму. Взяточничество было повсеместным, аппарат власти полностью разложился – "хабар" брали и полицейские, и чиновники, обиравшие всех подряд: базарных торговцев, таксистов, обычных горожан и крестьян. От торговцев требовали продавать товар по "фиксированной цене", они не хотели, и прятали еду. Провластные активисты обыскивали лавки, и избивали продавцов – ясное дело, все дорожало еще больше. Когда цены на нефть достигли пика, часть нефтедолларов доставалась и населению. Но цена на нефть рухнула, и национальная валюта стремительно обесценивалась.
Все дорожало со скоростью экспресса, в провинции люди часто питались только хлебом. Да и то не каждый день.
Лидер страны скрывал свое состояние здоровья. Он редко появлялся на публике, его фото в газетах ретушировали. Его состояние оценивали в миллиарды долларов, в то время как народ голодал. Он тратил деньги на строительство масштабных ядерных проектов, и посылал войска в защиту заграничных политиков, говоря – вы не понимаете, в этом престиж Ирана. В стране развилась страшная безработица. На любые упреки власти отвечали – вы проплачены врагами, вы гады, вы предатели нашего государства: хвалите и восторгайтесь, суки. Людей расстреливали на площадях сотнями, но они уже не боялись умирать. Они снова выходили драться с полицией - им было нечего терять. Страну парализовало забастовками базаров – магазины не работали. Заправки закрылись. Режим защищали только совсем отмороженные спецслужбы, готовые за бабло стрелять в своих сограждан.
Лидер оппозиции, находясь на Западе, призвал свергнуть прогнившую вертикаль.
Все полетело к чертовой матери. Армия и полиция отказались защищать власть, и ушли с улиц, а прочие псы режима не могли справиться с миллионами восставших. Больной и старый правитель сбежал вместе со своей семьей. Главный оппозиционер прилетел в государство, и провозгласил победу народной революции, обещав всем свободу, возможность открыто высказывать личное мнение без опасности ареста, и хорошую счастливую жизнь.
31 марта 1979 года на референдуме 99,31 % иранцев проголосовали за превращение Ирана в "исламскую республику". В голосовании приняло участие 89 % населения. Шах Ирана в 1980 году умер в Каире от рака. Прилетевший из Франции имам Хомейни стал "рахбаром" (верховным лидером), объяснив: все беды иранцев по причине того, что забыли Аллаха и поддались тлетворному влиянию Запада. Но теперь станут жить по шариату, и всем будет замечательно и очень хорошо. Правда, анекдоты про власть запретили сразу – это же богохульство.
Народ согласился. Вне себя от радости, люди танцевали на улицах, радуясь победе революции.
Глядя, как через 37 лет правления старого и больного аятоллы Али Хаменеи (официального наследника "рахбара" Хомейни), на улицах Ирана все те же стрельба, митинги по причине коррупции, дикой инфляции, воровства, падения национальной валюты, а сын ненавистного шаха, почти полвека живущий в США, призывает свергнуть режим, Георгию не хочется ничего говорить. Ну, кроме как процитировать известное всем выражение Воланда.
Как причудливо тасуется колода.
(с) Zотов