От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов

16:08 11.01.2026 От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III

Полвека назад было принято решение о запуске бумажно-долларового стандарта



11.01.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Читать часть I и часть II

В первой половине 1970-х годов начался активный развал Бреттон-Вудской системы. 7-8 января 1976 года в Ямайке был принят план радикального реформирования мировой валютно-финансовой системы. Альтернативная система получила название Ямайской. Бреттон-Вудская система просуществовала неполные тридцать лет. А с момента рождений Ямайкой прошло ровно полвека.



Но утверждать, что Ямайская система является более жизнеспособной, чем Бреттон-Вудская, я бы не стал. Как в свое время Бреттон-Вудская система вступила в фазу кризиса, так и Ямайская также уже достаточно давно пребывает в состоянии кризиса.



Кстати, был высокий риск того, что бумажно-долларовый стандарт может погибнуть вскоре же после своего рождения. Хотя в Ямайке было принято решение об изгнании золота из мира денег, оно не собиралось сдаваться и уступать место доллару США. Финансисты хорошо знают, что позиции американского доллара находятся в обратной зависимости от цены на золото. Если в Бреттон-Вудской системе цена золота была фиксированной и равнялась 35 долларам за тройскую унцию, то после Ямайки уже через год цена драгоценного металла пробила планку в 100 долларов. В 1979 году она продемонстрировала двукратный рост – с 200 до 400 долларов. А в январе произошло что-то совершенно страшное для американского доллара: цена на золото продемонстрировала почти вертикальный взлет, пробив планку в 800 долларов за тройскую унцию. В стане "хозяев денег" была самая настоящая паника. Но доллар как мировую валюту тогда все-таки удалось спасти. Об этом в учебниках по экономики говорится очень невнятно или вообще ничего не говорится. Тогда в спешном порядке был создан тайный золотой картель, который стал проводить на рынке драгоценного металла золотые интервенции для того, чтобы сбить цену на золото (интервенции проводились преимущественно за счет тайного использования официальных золотых резервов. Я об этом подробно пишу в своей книге "Золото в мировой и российской истории XIX-XXI вв." (М.: Родная страна, 2017).



Позиции доллара США стабилизировались. И далее до начала XXI века для американского доллара наступило "золотое время". Этому, безусловно, способствовало такое событие, как гибель Советского Союза, который был главным экономическим, политическим и военным конкурентом Соединенных Штатов в мире. В какой-то момент времени казалось, что после краха СССР мир стал однополярным – единственным полюсом стали Соединенные Штаты Америки, мировая империя Pax Americana. Не приходится говорить о том, какую мощную подпитку получила Америка в результате ограбления Российской Федерации и других государств на постсоветском пространстве.



Как я уже отмечал, переход к новому мировому порядку после Ямайки проходил под флагом либерализации и глобализации всех сфер – финансовой, экономической, информационной, культурной, политической.



Но, кажется, первые изменения в этом курсе начались в связи с событиями 11 сентября 2001 года. Уничтожение башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в этот день дало основание "хозяевам денег" приступить к "закручиванию гаек" под видом "борьбы с терроризмом". Началось "закручивание гаек" в масштабах всего мира и по всем направлениям, в том числе по части контроля за финансовыми потоками. В частности, резко активизировалась работа ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; была создана в 1989 году), которая стала следить за финансированием терроризма во всем мире. Это "закручивание гаек" осуществлялось и осуществляется по командам и в интересах "хозяев денег".



Многие поставили точку на "золотом времени" либерализации и глобализации, когда в 2008-2009 гг. разразился мировой финансовый кризис. Многие эксперты посчитали, что именно экономическая либерализация и глобализация стали главной причиной этого, самого серьезного после Второй мировой войны мирового кризиса. Но, как ни парадоксально, для подавления кризиса и его последствий США и другие страны Запада прибегли к мерам, которые можно назвать ультралиберальными. Они стали проводить денежно-кредитную политику, называемую "количественными смягчениями". Центральные банки резко увеличили эмиссию денег и одновременно стали понижать ключевые ставки. Некоторые ЦБ (например, ФРС США) опустили ставку до нулевого значения. А некоторые (например, ЦБ Дании, Швеции, Швейцарии, Японии, а также Европейский центральный банк) центробанки ряда стран пытались отказаться от "количественных смягчений", но у них плохо получалось и получается. Так, ФРС США с этого года после некоторого периода "количественного ужесточения" опять вернулась к "количественным смягчениям".



Вместе с тем продолжились провокационные события, которые давали "хозяевам денег" основание для "закручивания гаек". Мощной такой провокацией стала рукотворная "пандемия ковида", которая продолжалась с начала 2020 по начало 2022 г. В каком-то смысле эта так называемая "пандемия" стала своеобразным тестированием на предмет того, насколько государства утратили свой суверенитет и ими можно управлять "сверху" (из центра, который должен быть развернут в полноценное мировое правительство). Об этом моно прочитать в целом ряде моих книг: "Коронавирус: от вируса к диктатуре" (М.: Книжный мир, 2020); "Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества" (М.: Книжный мир, 2021); "Вакцинация 2.0. Переход человечества в иной мир" (М.: Книжный мир, 2022); "Вакцинация 3.0. Заговор против человечества?" (М.: Книжный мир, 2022).



В явное противоречие с идеологией либерализации и глобализации вошли экономические и иные санкции коллективного Запада против России. Первая серия санкций была запущена еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. Вторая и гораздо более мощная серия санкций началась после 24 февраля 2022 года, когда стартовала специальная военная операция России на Украине. Указанные санкции (их количество к середине 2025 года превысило 30 тысяч) нарушили и разрушили складывавшийся в течение нескольких десятков лет режим свободной (трансграничной) циркуляции товаров, услуг, капитала, рабочей силы и валюты в мире. Примечательно заявление Брюсселя (руководства ЕС), что антироссийские санкции не будут отменены даже в случае завершения СВО.



Санкции как инструмент политики Запада становятся все более популярными. По состоянию на 2025 год официального общего списка стран, подвергнутых санкциям США, в открытом доступе не публикуется. Однако на основе анализа последних санкционных пакетов и официальных источников, можно выделить примерно 15-20 государств, против которых действуют прямые или избирательные санкции США на государственном уровне.



Еще одним ярким проявлением отказа от прежнего либерализма является политика жесткого протекционизма американского президента Дональда Трампа. В первый срок его президентства этот протекционизм выглядел как часть торговой войны США против Китая. Во второй срок пребывания Трампа в Белом доме он фактически ввел протекционистские пошлины в отношении всех торговых партнеров США. Принципы свободной торговли, которые провозглашала Всемирная торговая организация (ВТО), фактически рухнули.



И человечество сталкивается не только с торговыми и экономическими войнами. Все более явной становится угроза большой "горячей войны". Не исключено, что даже мировой. В частности, в течение последнего года военно-политический блок НАТО уже неоднократно заявлял, что, мол, Россия не позднее 2030 года нападет на Европу. Такие заявления необходимы для того, чтобы страны Запада имели оправдание для усиленной милитаризации, в том числе экономической милитаризации. И такая милитаризация в рамках НАТО уже началась. В частности, в Европейском союзе запущена программа восстановления и укрепления военной промышленности Старого Света на сумму 800 млрд евро.



Впрочем, мировая война может вспыхнуть и в других точках планеты. Скажем, на Ближнем Востоке, где в 2023 году начался военный конфликт между Израилем и его соседями. И где он де-факто (несмотря на так называемые мирные инициативы Трампа) продолжается.



Или в Восточной Азии в связи с растущей напряженностью вокруг Тайваня. Или в западном полушарии, где Трамп грозно напоминает странам Центральной и Южной Америки, что Америка по-прежнему руководствуется доктриной Монро. И при необходимости будет насаждать ее военно-силовыми методами. От слов Вашингтон перешел к практическим шагам: 3 января США осуществили военное нападение на Венесуэлу и похитили президента страны Н. Мадуро.



Эксперты называют множество причин для поддержания и раздувания военных конфликтов в мире. Но я назову еще одну и очень важную: такие конфликты для "хозяев денег" являются средством военно-силового обеспечения слабеющего доллара США.



Впрочем, закат эпохи бумажно-долларового стандарта неизбежен. Что придет ему на смену, трудно сказать. Опять поднимает голову главный конкурент доллара – золото. Цена которого стремительно растет. Примечательно, что в 2024 году золото заняло второе место среди резервных активов, уступая лишь доллару США, доля которого составила 46%. Доля золота в международных резервах центральных банков достигла 20% по рыночной стоимости. Это данные Европейского центрального банка (ЕЦБ). По итогам первого квартала 2025 года доллар США по-прежнему оставался резервной валютой номер один в мире (43,79%), золото еще более укрепилось на втором месте (24,16%); евро находилось на третьем месте (15,21%), а доля других валют составила около 16,84%. Эти тенденции дали основание для предположения о возможном возвращении золота в мир денег. Т. е. о возможной ревизии ямайских решений полувековой давности. Правда, как говорили древнегреческие философы, "два раза в одну и ту же реку войти нельзя". Это уже не будет возвращение к золотодолларовому стандарту. Либо это будет возвращение к классическому золотому стандарту XIX века, либо к золото-юаневому. Многие эксперты обращают внимание на то, что Поднебесная стремительно наращивает свои золотые резервы. Причем этого не афиширует. Официальные цифры золотых резервов Китая, по оценкам экспертов, как минимум вдвое занижены. Не исключено, что уже сегодня золотой запас Поднебесной больше, чем запас США.



Впрочем, возможны и другие сценарии развития событий в мире финансов. Многие эксперты считают главным трендом этого мира стремительное распространение частных цифровых валют (криптовалют). В ближайшее время может начаться массовое использование цифровых валют центральных банков (CBDC). Все это может радикальным образом изменить устройство национальных и мировой финансовых систем, которые складывались на протяжении нескольких веков. CBDC могут окончательно похоронить доллар США как мировые деньги.



Либо будет создана какая-то наднациональная, единая цифровая валюта (под эгидой МВФ или Банка международных расчетов).



Либо не основе последних достижений в сфере цифровых технологий будут созданы какие-то "мосты", с помощью которых можно будет осуществлять трансграничные транзакции в национальных CBDC.



Либо какая-то национальная CBDC станет монополистом в мире цифровых валют и получит статус "мировой" цифровой валюты. В рамках это сценария единственным претендентом на такую роль рассматривается цифровой юань.



Китай активно приглашает другие страны к тому, чтобы выстроить с помощью цифрового юаня системы трансграничных платежей, защищенные от возможных санкций со стороны США и их союзников. Согласно последним данным Министерства коммерции КНР, к началу 2026 года систему трансграничных транзакций с помощью цифрового юаня будут тестировать или использовать более 30 стран. Помимо изначально упоминавшихся 16 стран, это также Россия, Казахстан, Беларусь, Турция, Венгрия и др.



Британский журнал The Economist в августе 2025 года назвал запуск проекта международных расчетов с помощью цифрового юаня как "первую битву за Бреттон-Вудс 2.0", имея в виду что начался радикальный пересмотр правил, установленных на международной валютно-финансовой конференции 1944 года. Но я бы назвал это "первой битвой за Ямайку 2.0". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768136880





