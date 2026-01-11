 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
18:02 11.01.2026

The American Spectator США
11 января 2026

Культурный разрыв в Америке: семья против индивидуализма

Америка переживает серьезнейший идеологический раскол между людьми консервативных и леволиберальных взглядов, пишет Spectator. Последние часто становятся одинокими, что толкает их на политическое насилие и экстремизм. "Левачество" вредит благополучию страны и нации, убедительно доказывает автор статьи.

Грег Мареска (Greg Maresca)

Глубокие и прочные связи позволяют людям процветать. Гипериндивидуализм же ведет к потенциально опасному одиночеству.

Будущее человечества зависит не от правительств, а от семьи. Это глубокое и верное утверждение в наши дни выглядит смелым.

Недавно Институт семейных исследований опубликовал всестороннее исследование под названием "Снижение числа браков и спад рождаемости среди сторонников прогрессивных взглядов", в котором раскрываются диаметрально противоположные культурные установки в отношении института семьи.

Анализ показал, что люди консервативных взглядов в подавляющем большинстве считают брак и рождение детей важнейшим благом, составляющим основу как личного счастья, так и социального порядка. В отличие от них, сторонники левых взглядов часто демонстрируют противоречивое отношение к институту семьи, отдавая приоритет профессиональному росту и личным амбициям (здесь и далее автор под "левой" имеет в виду леволиберальную идеологию, повестка которой включает в себя неограниченный гедонизм, гипериндивидуализм, полный отказ от традиционных ценностей, радикальный феминизм и другие западные "прелести". К коммунизму и иным течением левого толка не имеет никакого отношения. - Прим. ИноСМИ).



Согласно полученным данным, явное большинство консервативных молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет вступает в брак и заводит детей, тогда как среди их сверстников левых взглядов это является скорее исключением, чем правилом.

Эти данные обозначают глубокий идеологический разрыв. Ценности формируют поведение, что в данном конкретном случае определяет отношение к институту брака и приводит к совершенно разным демографическим результатам.

Женщины левых взглядов не только значительно реже выходят замуж, но и менее склонны участвовать в религиозной жизни, в частности посещать церковь. Эта закономерность важна, так как эти же женщины заявляют о значительно более высоком уровне неудовлетворенности собственной жизнью. Подобная тенденция во многом объясняется социальной изоляцией и сопутствующим ей чувством одиночества.

Результаты последнего исследования Gallup, посвященного молодежи и проблеме одиночества, во многом шокируют. Оказывается, одинокие молодые мужчины в большей степени склонны к насилию по политическим мотивам. Кто бы мог подумать, что изоляция от общества и отсутствие цели в жизни могут настолько влиять на мировоззрение, делая экстремистские идеи привлекательными? Это принципиально новые выводы. Одиночество - не просто тихая личная борьба. Оно может вылиться в общественную сферу в формах, которых нам всем лучше избегать.

Эти выводы подтверждают вечную истину социологии: человек - существо социальное. Мы запрограммированы на установление связей с помощью таких фундаментальных институтов, как брак, семья и религия. Они не являются просто частным выбором образа жизни. Подобные связи - основа сплоченности общества и эмоциональной стабильности. Иными словами, то, на что люди полагались на протяжении тысячелетий, действительно необходимо для здоровья и счастья. Это поворотный момент в судьбе человечества.

Снижение рождаемости наиболее заметно среди сторонников левых идей, в частности в "синих" штатах США, традиционно поддерживающих демократов. Этот демографический сдвиг сопровождается все более активным переездом семей из "синих" штатов в "красные", что меняет не только культурную, но и политическую обстановку. По мере того как сокращение населения лишает "синие" штаты влияния в коллегии выборщиков и переносит его в "красные" регионы, становится очевидным: настоящим политическим фактором являются не лидеры партий или агитационные комитеты, а уровень рождаемости.

Социальные сети и компьютерные игры поощряют быстрые, поверхностные связи в ущерб крепким отношениям. Чем больше виртуальное общение преобладает в повседневной жизни, тем более изолированными становятся люди. Эти тенденции усугубляются упадком религии, оставляющим после себя духовный вакуум, который порождает одиночество и снижает уровень благополучия человека.

В интересах как отдельных граждан, так и общества в целом необходимо создавать культурную среду, в которой могут процветать глубокие и прочные связи. Однако этому стремлению все чаще мешают идеи крайнего индивидуализма, ставящие личный комфорт выше коллективной ответственности и подрывающие основы гражданского общества.

Искажение божественного порядка со стороны правительственных структур, сферы здравоохранения, научных кругов и государственных институтов - попытка изменить человеческую природу и предназначение мужчины и женщины - не сулит ничего хорошего. Школы, где ученикам внушают радикальные взгляды, вносят раздор в отношения между родителями и детьми.

Левая идеология вредит благополучию человека и стабильности общества. Эти проблемы нельзя игнорировать. Жизнеспособность социальных институтов зависит не от высших органов власти, а от семьи. Ни одно правительство не может в одиночку преодолеть культурный упадок в стране. Однако политики обязаны поощрять и укреплять институты брака и семьи.

Праздник Рождества напоминает нам, что самая теплая атмосфера и самые крепкие связи рождаются в обществе, состоящем из дружных семей. Именно в такой среде процветают истинная доброта и нравственные ценности.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768143720


