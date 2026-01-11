|Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
Культурный разрыв в Америке: семья против индивидуализма
Америка переживает серьезнейший идеологический раскол между людьми консервативных и леволиберальных взглядов, пишет Spectator. Последние часто становятся одинокими, что толкает их на политическое насилие и экстремизм. "Левачество" вредит благополучию страны и нации, убедительно доказывает автор статьи.
Грег Мареска (Greg Maresca)
Глубокие и прочные связи позволяют людям процветать. Гипериндивидуализм же ведет к потенциально опасному одиночеству.
Будущее человечества зависит не от правительств, а от семьи. Это глубокое и верное утверждение в наши дни выглядит смелым.
Недавно Институт семейных исследований опубликовал всестороннее исследование под названием "Снижение числа браков и спад рождаемости среди сторонников прогрессивных взглядов", в котором раскрываются диаметрально противоположные культурные установки в отношении института семьи.
Анализ показал, что люди консервативных взглядов в подавляющем большинстве считают брак и рождение детей важнейшим благом, составляющим основу как личного счастья, так и социального порядка. В отличие от них, сторонники левых взглядов часто демонстрируют противоречивое отношение к институту семьи, отдавая приоритет профессиональному росту и личным амбициям (здесь и далее автор под "левой" имеет в виду леволиберальную идеологию, повестка которой включает в себя неограниченный гедонизм, гипериндивидуализм, полный отказ от традиционных ценностей, радикальный феминизм и другие западные "прелести". К коммунизму и иным течением левого толка не имеет никакого отношения. - Прим. ИноСМИ).
Согласно полученным данным, явное большинство консервативных молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет вступает в брак и заводит детей, тогда как среди их сверстников левых взглядов это является скорее исключением, чем правилом.
Эти данные обозначают глубокий идеологический разрыв. Ценности формируют поведение, что в данном конкретном случае определяет отношение к институту брака и приводит к совершенно разным демографическим результатам.
Женщины левых взглядов не только значительно реже выходят замуж, но и менее склонны участвовать в религиозной жизни, в частности посещать церковь. Эта закономерность важна, так как эти же женщины заявляют о значительно более высоком уровне неудовлетворенности собственной жизнью. Подобная тенденция во многом объясняется социальной изоляцией и сопутствующим ей чувством одиночества.
Результаты последнего исследования Gallup, посвященного молодежи и проблеме одиночества, во многом шокируют. Оказывается, одинокие молодые мужчины в большей степени склонны к насилию по политическим мотивам. Кто бы мог подумать, что изоляция от общества и отсутствие цели в жизни могут настолько влиять на мировоззрение, делая экстремистские идеи привлекательными? Это принципиально новые выводы. Одиночество - не просто тихая личная борьба. Оно может вылиться в общественную сферу в формах, которых нам всем лучше избегать.
Эти выводы подтверждают вечную истину социологии: человек - существо социальное. Мы запрограммированы на установление связей с помощью таких фундаментальных институтов, как брак, семья и религия. Они не являются просто частным выбором образа жизни. Подобные связи - основа сплоченности общества и эмоциональной стабильности. Иными словами, то, на что люди полагались на протяжении тысячелетий, действительно необходимо для здоровья и счастья. Это поворотный момент в судьбе человечества.
Снижение рождаемости наиболее заметно среди сторонников левых идей, в частности в "синих" штатах США, традиционно поддерживающих демократов. Этот демографический сдвиг сопровождается все более активным переездом семей из "синих" штатов в "красные", что меняет не только культурную, но и политическую обстановку. По мере того как сокращение населения лишает "синие" штаты влияния в коллегии выборщиков и переносит его в "красные" регионы, становится очевидным: настоящим политическим фактором являются не лидеры партий или агитационные комитеты, а уровень рождаемости.
Социальные сети и компьютерные игры поощряют быстрые, поверхностные связи в ущерб крепким отношениям. Чем больше виртуальное общение преобладает в повседневной жизни, тем более изолированными становятся люди. Эти тенденции усугубляются упадком религии, оставляющим после себя духовный вакуум, который порождает одиночество и снижает уровень благополучия человека.
В интересах как отдельных граждан, так и общества в целом необходимо создавать культурную среду, в которой могут процветать глубокие и прочные связи. Однако этому стремлению все чаще мешают идеи крайнего индивидуализма, ставящие личный комфорт выше коллективной ответственности и подрывающие основы гражданского общества.
Искажение божественного порядка со стороны правительственных структур, сферы здравоохранения, научных кругов и государственных институтов - попытка изменить человеческую природу и предназначение мужчины и женщины - не сулит ничего хорошего. Школы, где ученикам внушают радикальные взгляды, вносят раздор в отношения между родителями и детьми.
Левая идеология вредит благополучию человека и стабильности общества. Эти проблемы нельзя игнорировать. Жизнеспособность социальных институтов зависит не от высших органов власти, а от семьи. Ни одно правительство не может в одиночку преодолеть культурный упадок в стране. Однако политики обязаны поощрять и укреплять институты брака и семьи.
Праздник Рождества напоминает нам, что самая теплая атмосфера и самые крепкие связи рождаются в обществе, состоящем из дружных семей. Именно в такой среде процветают истинная доброта и нравственные ценности.