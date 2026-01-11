Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"

Культурный разрыв в Америке: семья против индивидуализма



Америка переживает серьезнейший идеологический раскол между людьми консервативных и леволиберальных взглядов, пишет Spectator. Последние часто становятся одинокими, что толкает их на политическое насилие и экстремизм. "Левачество" вредит благополучию страны и нации, убедительно доказывает автор статьи.



Грег Мареска (Greg Maresca)



Глубокие и прочные связи позволяют людям процветать. Гипериндивидуализм же ведет к потенциально опасному одиночеству.



Будущее человечества зависит не от правительств, а от семьи. Это глубокое и верное утверждение в наши дни выглядит смелым.



Недавно Институт семейных исследований опубликовал всестороннее исследование под названием "Снижение числа браков и спад рождаемости среди сторонников прогрессивных взглядов", в котором раскрываются диаметрально противоположные культурные установки в отношении института семьи.



Анализ показал, что люди консервативных взглядов в подавляющем большинстве считают брак и рождение детей важнейшим благом, составляющим основу как личного счастья, так и социального порядка. В отличие от них, сторонники левых взглядов часто демонстрируют противоречивое отношение к институту семьи, отдавая приоритет профессиональному росту и личным амбициям (здесь и далее автор под "левой" имеет в виду леволиберальную идеологию, повестка которой включает в себя неограниченный гедонизм, гипериндивидуализм, полный отказ от традиционных ценностей, радикальный феминизм и другие западные "прелести". К коммунизму и иным течением левого толка не имеет никакого отношения. - Прим. ИноСМИ).



