Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы

Цены на золото побили в этом году все рекорды. Даже самые оптимистичные ожидания от драгоценного металла были отброшены реальной динамикой рынков. Главным драйвером бурного роста стал растущий спрос центробанков, которые готовы закупаться золотом даже в условиях запредельно высоких цен. Кроме того, настолько резкий рост драгметалла может быть симптомом скрытого обесценивания большинства фиатных валют. Что интересно, в этом году вслед за золотом выстрелило и куда менее стабильное серебро, также установившее ряд впечатляющих рекордов. Почему важнейшие инвестиционные металлы переживают невиданное в истории ралли и как долго оно может длиться - в материале "Известий".







"Варварский реликт"



Не далее как 20 лет назад цены на золото с поправкой на инфляцию достигали минимумов за много десятилетий. Пресса в основном похоронила драгоценный металл, говоря о нем языком знаменитого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который называл его варварским реликтом из прошлого. К концу 2025 года - хотя на самом деле гораздо раньше - стало понятно, что реликтом из прошлого становятся подобные мнения. С начала XXI века золото продемонстрировало наилучшую отдачу среди всех активов, если считать с поправкой на инфляцию (в среднем рост более чем на 7% в реальном выражении).



Даже в начале 2020-х золото было достаточно дорогим по историческим меркам, находясь вблизи отметки в $2000 за тройскую унцию - вчетверо больше, чем в середине нулевых. Тем более никто не мог ожидать, что в следующие пять лет оно подрастет еще более чем вдвое. Достаточно характерным является динамика прогнозов от крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs, считающегося весьма оптимистичным относительно перспектив драгоценных металлов. Так, в первую половину 2024 года банкиры оценивали потенциал золота к концу 2025-го в $2890 за унцию. В январе ориентир на конец года был передвинут к $3100, а к маю прогноз вырос до $3700. Не далее как осенью, когда золото уже стоило более $3750, он прогнозировал переход через $4000 к середине 2026 года и достижение $4900 - к его концу.



Реальность превзошла все ожидания. Декабрьское ралли привело к росту котировок до $4500 на 26 декабря. Достижение упомянутых $4900 прогноза, который год-полтора не мог дать даже радикальный золотой "бык", выглядит совершенно реальным на протяжении если не дней, то недель уж точно.



В этой золотой гонке лидерами в последние годы оставались центробанки. Среди них, однако, возникали неожиданные игроки. Так, по итогам 2024 года крупнейшим покупателем драгоценного металла среди регуляторов стал ЦБ Польши, который приобрел 90 т. То же самое произошло и в первые 10 месяцев 2025 года. И здесь снова лидер - Польша (80 т), за которой следуют Казахстан, Азербайджан и Бразилия. Впрочем, неясными остаются показатели реальных закупок Китая, которые могут оказаться больше, чем у любой из указанных стран.



Отметим, что в этом году взлетело в цене и серебро, которое долгое время оставалось на правах "бедного родственника" золота. Серебряная унция в 2025 году подскочила сразу на 160%, достигнув отметки в $77. Хотя это вчетверо больше, чем в начале 2020 года, данный показатель все же не может, в отличие от золотых максимумов, считаться рекордным с поправкой на инфляцию - более высокие уровни достигались в 1979 и 2011 годах. Вероятно, серебру еще есть куда расти.



Волатильность высока



Заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов связывает высокий спрос на золото с желанием инвесторов разместить свои средства в надежных активах (или в тех, которые воспринимаются как надежные).



- Основой мирового финансового порядка уже долгое время является доллар и финансовый рынок США. Гособлигации США были (и пока остаются) главным мировым безопасным активом, который даже в периоды кризисов не терял в стоимости. Нет никаких фундаментальных и объективных причин, по которым эта конфигурация мировой финансовой системы должна непременно измениться, - указывает он.



Однако, как отмечает эксперт, от человеческого фактора никто не застрахован. Экстравагантные действия нынешней администрации США уже нанесли существенный удар по доверию к долларовой системе. Чего стоит только "День освобождения" когда весной 2025 года президент Трамп объявил о введении пошлин на товары из разных стран и территорий.



- Тогда мы видели рост доходностей облигаций США и одновременно с этим ослабление доллара, что явно указывает на ослабление доверия к американской валюте и рынку. Индекс неопределенности экономической политики закрепился на уровне, который до этого наблюдался только в период пандемии. Он не опускался ниже 300, хотя до этого преимущественно находился в пределах 150, - констатирует собеседник "Известий".



Как считает Горюнов, хорошей альтернативы долларам нет, поэтому спрос растекается по разным рынкам и активам.



- Рост цены золота и, вероятно, серебра отражает эту тенденцию. Пока что не видно каких-то серьезных причин, по которым этот тренд должен смениться, поэтому цены драгоценных металлов будут высокими. А вот продолжат ли они расти, сказать сложно. Особенность золота в том, что его цены отличаются высокой волатильностью. Такова противоречивая сущность золота как актива - оно воспринимается как надежный актив, но в действительности инвестиции в него весьма рискованны ввиду высокой степени неопределенности его цены, - заключил эксперт.



Старший аналитик Газпромбанка Игорь Гончаров не ожидает значительного роста золота с уже достигнутых уровней.



- Во-первых, существующие уровни уже достаточно высоки. Во-вторых, закупки центробанков стабилизировались на уровне около 1 тыс. т в год начиная с 2022-го. Да, это значительный скачок по сравнению с уровнем до 2022 года (около 500 т в год), но дальнейшего роста пока не предвидится. В-третьих, интерес со стороны ювелирной промышленности, которая остается крупнейшим сегментом спроса, заметно снижается на фоне роста цен.



Эксперт полагает, что при существующих ценах потребители не готовы поддерживать объем покупок золотых украшений на прежнем уровне. Кроме того, основной источник роста спроса на золото в физическом выражении - закупки со стороны фондов, торгуемых на рынках (EТF), - является высокоспекулятивным и может быстро развернуться в противоположную сторону при возникновении неуверенности в дальнейшем росте цены на золото, объяснил он.



При этом Гончаров считает, что существующая цена на серебро завышена.



- Исходя из исторических шаблонов, типичное отношение цен золота к серебру - около 80 (1 унция золота стоит столько же сколько 80 унций серебра). В настоящий же момент 1 унция золота стоит примерно 65 унций серебра. Мы ожидаем, что такое соотношение скорректируется, - отмечает он.



Утрата доверия и геополитика



По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, на золото по-прежнему будет влиять некоторое снижение доверия к США и возникшая в связи с этим слабость курса американской валюты.



- В этом году ФРС уже три раза снижала свои ставки. Ожидается, что этот процесс будет продолжен и в 2026 году, а значит, курс доллара может оказаться под давлением, что поддержит стоимость драгметаллов, - прогнозирует эксперт.



Кроме того, считает аналитик, останется геополитическая напряженность: к концу текущего года из военных конфликтов остался только тот, что происходит на Украине. Однако осторожные и долгосрочные инвесторы пока не очень уверены в том, что эта фаза относительного спокойствия в мире продлится долго.



Потавин допускает два сценария развития ситуации с золотом на рынке.



- Базовый сценарий (более вероятный): ожидаем продолжения роста и выхода в долгосрочной перспективе к уровню $5300–5400 за унцию. Вероятно, первой целью роста котировок золота является диапазон $4600–4800. В альтернативном сценарии (менее вероятном), возможно, мы увидим в золоте начало коррекции и возможность возврата цен к отметке $3600 за унцию, - утверждает эксперт.



Что касается роста цен на серебро, то, как объяснил Потавин, ключевых драйверов для роста здесь было два: структурный дефицит металла на рынке и сильный инвестиционный спрос на него, который стал следствием возникшего роста цен.



- Серебро - критически важный металл для зеленой энергетики, в частности для производства фотоэлектрических панелей, электроники, электромобилей и технологий искусственного интеллекта. Плюс к этому, растет роль серебра в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Серебро незаменимо в производстве электроники для роботов разного назначения - от промышленных до сервисных и военных. На фоне этого возникшего дефицита с поставками серебра на физическом рынке инвесторы сейчас предпочитают играть на повышение цен. Поэтому биржевые фонды, обеспеченные серебром, показывают мощный приток средств клиентов, что приводит к росту объемов запасов серебра в этих фондах, - заключает Потавин. Источник - Известия

