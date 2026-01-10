В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"

13:42 12.01.2026

2026 год в Туркменистане пройдет под знаком культурного наследия и "крылатых скакунов"

10.01.2026



На первом в наступившем году заседании Кабинета Министров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил рабочие планы сферы культуры. Ключевым вектором деятельности профильных ведомств станет празднование 35-й годовщины независимости страны и проведение различных мероприятий в рамках девиза года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Согласно докладу вице-премьера Б.Сейидовой, одним из приоритетных направлений работы обозначено укрепление международного авторитета страны через сотрудничество с ЮНЕСКО. На текущий год запланированы подготовка национальных и многосторонних номинаций для включения в Список всемирного наследия, масштабные реставрационные и исследовательские работы на историко-культурных памятниках страны, популяризация материального и нематериального культурного наследия туркменского народа.



Исходя из поручений Президента Туркменистана по приведению деятельности культурных учреждений в соответствие с требованиями времени, намечены определенные шаги.



Так, предстоит выполнение задач, вытекающих из Концепции развития цифровой экономики, в музеях, библиотеках и профильных учебных заведениях. Объединение "Türkmenfilm" имени Огуз хана приступит к созданию новых кинолент, отражающих достижения эпохи. Театры будут нацелены на постановку спектаклей, "отражающих дух времени". Также будут объявлены новые творческие конкурсы.



Особое внимание будет уделено развитию международного туризма и повышению качества культурных услуг для населения. В этой области запланированы меры по укреплению материально-технической базы ведомств и регулярному повышению квалификации работников сферы культуры.