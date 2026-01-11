 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 12.01.2026
Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
17:08 12.01.2026

Центральная Азия хранит молчание по поводу иранских протестов
Власти сопредельных стран опасаются распространения нестабильности на весь регион

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.01.2026

Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, начавшихся в конце прошлого года на фоне экономического кризиса. Несмотря на то что ведущие европейские державы уже выступили с осуждением применения насилия против митингующих, региональные лидеры воздерживаются от официальных оценок. В Душанбе, Астане, Ашхабаде, Ташкенте и Бишкеке осознают: любой сценарий дестабилизации в Исламской Республике неизбежно ударит по всему Ближнему Востоку и сопредельным странам.

Правительства Великобритании, Германии и Франции осудили действия иранских сил безопасности, которые жестоко подавляют протесты, и выразили поддержку демонстрантов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа всецело поддерживает протестующих в Иране и осуждает насилие по отношению к ним. В Тегеране заявление Еврокомиссии было воспринято как легитимация беспорядков, включая действия радикальных и вооруженных групп, действующих под прикрытием протестной риторики. Иранские официальные и экспертные круги расценили подобные формулировки как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, сообщил ресурс Eurasia Today.



Президент США Дональд Трамп также активно критикует иранские власти, обещая поддержку демонстрантам в случае силового подавления протестов.

"На ситуацию в Иране сейчас обрушена вся мощь информационных инструментов западных стран, поэтому первое, что нужно отметить: для оценок этой ситуации слишком мало объективной информации, чтобы эти оценки были в достаточно высокой степени релевантны. Это не говоря уже о явных признаках внешней агрессии с использованием того, что принято называть прокси. Неслучайно во всех комментариях руководителей самого Ирана четко проводится разделение: участники протестов, порожденных социально-экономическими причинами, – это одно, а диверсионно-террористические атаки – это совершенно другое. И в нейтрализации беспорядков, как мне кажется, со стороны государства взята некая пауза, дабы четче проявилась эта фрагментация протестной массы, после чего в отношении террористического сегмента будут уже применены серьезные силовые меры", – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. По его мнению, сейчас любая внешняя агрессия – скажем, очередные ракетно-бомбовые удары со стороны Израиля, США, Азербайджана, их возможных соучастников непосредственно в регионе – может оказаться сильным основанием для значительно большей консолидации иранского общества, хотя она была и остается очень высокой.

"Заявления в поддержку руководства Ирана со стороны России, Китая, ряда других стран носят политический характер, всем же понятно целеполагание внешних организаторов, направленное не только против Тегерана, но и против интересов Москвы и Пекина. Точно так же объяснимы реакции из США или стран Европы, которые однозначно направлены на обострение ситуации и упредительно на оправдание возможной прямой военной агрессии в отношении Ирана со стороны Израиля и США, а возможно, и на собственное в этом участие", – считает Князев.

По мнению эксперта, поведение стран Центральной Азии в этой ситуации показательно: можно долго и много рассуждать о статусе "средних держав" или о своей растущей роли в мире. "Но если страна не способна дать оценку событиям в стране, находящейся непосредственно по соседству, если у страны отсутствует основанная на своих интересах позиция, то грош цена суверенитету такой страны. Как всегда, элиты центральноазиатских стран просто боятся испортить отношения с США, Израилем, Западной Европой. Притом что с точки зрения практических интересов любая нестабильность в Иране принесет им только вред, никак не пользу. История арабской весны в этом плане очень показательна, и печальный опыт Сирии или Ливии вполне могут повторить Азербайджан, Казахстан и другие", – убежден Князев.

Дипломатическая пауза региона объясняется и беспрецедентным сближением с Вашингтоном. Вслед за недавней встречей лидеров стран Центральной Азии с Дональдом Трампом готовится официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в США. Как отметила новый американский посол Джули Стаффт, вручая верительную грамоту Токаеву, "сегодня отношения Астаны и Белого дома переживают исторический подъем, достигнув наивысшей точки за все годы сотрудничества".



Перспективы сотрудничества США и Туркменистана 7 января обсудили посол США в этой стране Элизабет Руд и глава туркменского МИД Рашид Мередов. Они подтвердили результативность работы американских компаний в стране. Ключевыми точками роста определены высокие технологии, банковский сектор, наука и образование. Также запланировано проведение очередных политических консультаций и заседаний Делового совета "Туркменистан–США".

"С точки зрения влияния событий в Иране на ситуацию в странах Центральной Азии и в первую очередь на Туркменистан, единственную страну региона, непосредственно граничащую с Ираном, нужно выделить как минимум два измерения. Первое – влияние протестов на внутреннюю общественно-политическую обстановку соседних стран, и второе – геополитический контекст происходящего", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев. Он отметил, что Туркменистан – единственное государство в Центральной Азии, избежавшее масштабных потрясений, связанных с внутренними волнениями. Объяснений тому несколько, но в контексте событий в Иране необходимо отметить в первую очередь слабую этническую связь, несмотря на то что в приграничье на территории Ирана проживает существенная туркменская община.

"Вторым фактором, сдерживающим практически любую общественно-политическую активность в Туркменистане, является практически полная информационная изоляция туркменского общества от всего мира: все основные социальные сети, мессенджеры, сайты новостных агентств в стране заблокированы, страна погружена в информационный вакуум, и о событиях в Иране туркменское общество просто не знает, в последние дни интернет в Туркменистане работает условно. Заблокирован он и в Иране", – отметил эксперт.

Существенную роль, по его словам, играет и постоянная "стерилизация" общества, когда власти просто выкорчевывают любое проявление социальной и политической активности, каждый проявивший себя блогер и активист моментально подвергается аресту и суду по вымышленным обвинениям, а его семья и ближайшее окружение также подвергаются давлению. И это все не просто сковывает любое развитие протестных настроений в обществе, но и действует на упреждение, держа общество в постоянном страхе.

"И наконец, еще один фактор, который сами туркменские власти ежегодно демонстрируют на каждом военном параде в честь Дня независимости, – почти вся армия Туркменистана имеет антитеррористический характер, заточенный в первую очередь на борьбу с повстанческими движениями, локализацию и ликвидацию демонстраций и общественных беспорядков. Любой мало-мальский анализ состава ВС Туркменистана говорит именно об этом. И конечно, сказывается очень слабый потенциал туркменской диаспоры за рубежом, которая никак не смогла найти формы и методы осмысленного протеста", – подчеркнул политолог.

Но есть и геополитический контекст: для Центральной Азии Иран остается важным партнером в рамках диверсификации торговых маршрутов. Блокировка коридора "Север–Юг" создаст угрозу транспортно-логистическим маршрутам. Нестабильность может свести на нет многолетние усилия стран региона по выходу к портам Персидского залива (Бендер-Аббас).

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768226880


