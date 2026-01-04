|Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
00:05 13.01.2026
ВС РФ вошли в Святогорск – итоговая сводка Readovka за 12 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 12 января в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Святогорска. Были выявлены признаки того, что Банковая и ее спонсоры в действительности не намереваются достигать мирного урегулирования. На Украине местные пропагандисты использовали военного инвалида без всех конечностей в качестве "мотиватора" населения идти в ВСУ.
Побег за реку
За время новогодних и рождественских праздников русские войска продолжили выполнение боевых задач в зоне СВО и добились значительных результатов на многих участках. Одним из них является центральный сектор Краснолиманского направления, а именно район города Святогорска. Передовые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ действуют на северных окраинах этого населенного пункта.
Как и предполагала редакция Readovka, неприятель предпочел отказаться от длительной и затратной обороны излучины Северского Донца, в которой расположен Святогорск. Украинские части перестали упорствовать в районе поселка Яровая, обеспечивавшего устойчивость обороны ВСУ на подступах к городу. А само проникновение ВС РФ в Святогорск намекает одновременно на две вещи. В распоряжении противника на этом участке нет достаточных сил для удержания леса, прилегающего к городу. Да и сама по себе оборона излучины реки лишена какого-либо смысла, особенно если есть возможность отойти на правый берег. Таким образом неприятель получает как временную гарантию устойчивости фронта по реке в секторе боев, так и попутно высвобождает силы для возможной переброски в другие места.
Однако, несмотря на то, что ВСУ подают все признаки отступления за реку, Святогорск какое-то время будет обороняться украинским гарнизоном. Он попытается продержаться ради обеспечения защиты переправ, одна из которых соединяет город со знаменитой Святогорской лаврой, стоящей на противоположном берегу. Вторая находится к востоку от города. Хотя автомобильные мосты через Северский Донец и были уничтожены, неприятель все же навел альтернативные переправы рядом с ними. Планомерно-поэтапный отвод сил за водную преграду – это не такой быстрый процесс, как принято думать. По этой причине городские бои той или иной интенсивности с подразделениями ВСУ, составляющими одновременно и гарнизон Святогорска, и арьергард всей украинской группировки, отступающей из излучины реки, неизбежны.
С горечью приходится констатировать, что в перспективной оперативной обстановке святыня православия в виде Святогорской лавры будет находиться непосредственно на ЛБС по реке Северский Донец. Весьма вероятно, что святыня не будет пощажена войсками противника и они превратят ее в рубеж обороны. Монашеская обитель представляет из себя группу капитальных строений, находящихся на возвышенности. Неприятель едва ли проигнорирует формальные тактические выгоды, которые предоставляет район монастыря. Да и учитывая антихристианскую сущность украинского режима, ВСУ едва ли допустят саму возможность перехода целой обители под контроль русской армии.
Что сулит новый 2026-й
В незалежной отмечаются признаки ужесточения мобилизации. Оказалось, что украинская машина по утилизации собственных граждан разогнана далеко не на всю катушку. Этот вывод можно сделать на основании нескольких факторов. Первый из них выходит из постановления полтавского горисполкома, согласно которому устанавливается план ужесточения действий властей по поиску и принуждению людей к участию в боевых действиях. План подразумевает использование сил местной полиции для отлова мужчин призывного возраста. То есть полицейские будут приходить по адресу, который укажут "людоловы", и на правах, дарованных им законом, они смогут куда больше, чем военкомы. В качестве "законодательного импульса" активизации полиции на поприще отлова местных выбрана инициация досудебных расследований по факту нарушения законодательства касательно воинской повинности и учета. То есть Банковая пошла по пути переноса "зоны охоты" на людей с улиц непосредственно в дома украинцев. При таком подходе властей даже сидящие безвылазно в своих квартирах на крупе и макаронах люди лишаются защиты собственных стен. Теперь опытным уклонистам от бойни имени Зеленского придется как минимум продумать новые схемы спасения. Полтава для Киева, вероятно, является пилотным проектом, где проверяют новый подход к поиску мобилизационного ресурса. Весьма вероятно, что подобная практика будет расширена и на другие регионы незалежной.
Из этого можно сделать вывод, что режим Зеленского и далее будет саботировать мирное урегулирование. Новые полномочия полиции частично решают дефицит мобилизационного ресурса на Украине. Более того, в Германии вновь заговорили о механизмах депортации украинцев призывного возраста, а в США уже работают над этим. Таким образом можно констатировать, что процесс мирного урегулирования забуксовал. То есть Украина и ее спонсоры выказывают признаки подготовки к тому, что конфликт скорее будет ими затягиваться, чем подводиться к завершению.
"Росту мозгов не способствовало"
Украинская пропаганда выпустила "мотивирующий" материал для уклонистов с целью склонить колеблющихся к возвращению в воинские части, если они дезертировали, или же надавить на нервы целевой аудитории и сподвигнуть ее "исправиться". В качестве "мерила гражданской морали" выступил увечный боевик из 3-й ОШБр, лишившийся всех конечностей.
Типичная работа корифеев авторитарной пропаганды в классике жанра а-ля: "а что ты еще можешь сделать для дядюшки Джо". Разумеется, украинский военный, чьи мозги были сильно "обработаны" в армейской части, состоящей из политрадикалов, поднимая вопросы об обязанности граждан, не упомянул про обязательства государства и его руководства, которые далеки от морального и прочих прав чего-то требовать от простых людей. Узурпировавший власть Зеленский, вогнавший страну в долговую кабалу, исключающую даже понятие суверенитета, естественно, в мотивационную речь инвалида не вошел. Да и простая мысль, а зачем нужна лишняя и, главное, бессмысленная кровь в условиях прямой угрозы вымирания населения Украины по объективным причинам как тема также поднята не была. Присутствовали лишь сплошное абстрактное "громодянин обов’язково повинен" и прочие штампы для внушаемых простаков и подростков, у которых местной пропагандой отбиты все когнитивные функции, равно как у экзальтированного военного-инвалида из материала ТСН.