 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.01.2026
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
00:05 13.01.2026

ВС РФ вошли в Святогорск – итоговая сводка Readovka за 12 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 января в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Святогорска. Были выявлены признаки того, что Банковая и ее спонсоры в действительности не намереваются достигать мирного урегулирования. На Украине местные пропагандисты использовали военного инвалида без всех конечностей в качестве "мотиватора" населения идти в ВСУ.



Побег за реку

За время новогодних и рождественских праздников русские войска продолжили выполнение боевых задач в зоне СВО и добились значительных результатов на многих участках. Одним из них является центральный сектор Краснолиманского направления, а именно район города Святогорска. Передовые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ действуют на северных окраинах этого населенного пункта.

Как и предполагала редакция Readovka, неприятель предпочел отказаться от длительной и затратной обороны излучины Северского Донца, в которой расположен Святогорск. Украинские части перестали упорствовать в районе поселка Яровая, обеспечивавшего устойчивость обороны ВСУ на подступах к городу. А само проникновение ВС РФ в Святогорск намекает одновременно на две вещи. В распоряжении противника на этом участке нет достаточных сил для удержания леса, прилегающего к городу. Да и сама по себе оборона излучины реки лишена какого-либо смысла, особенно если есть возможность отойти на правый берег. Таким образом неприятель получает как временную гарантию устойчивости фронта по реке в секторе боев, так и попутно высвобождает силы для возможной переброски в другие места.

Однако, несмотря на то, что ВСУ подают все признаки отступления за реку, Святогорск какое-то время будет обороняться украинским гарнизоном. Он попытается продержаться ради обеспечения защиты переправ, одна из которых соединяет город со знаменитой Святогорской лаврой, стоящей на противоположном берегу. Вторая находится к востоку от города. Хотя автомобильные мосты через Северский Донец и были уничтожены, неприятель все же навел альтернативные переправы рядом с ними. Планомерно-поэтапный отвод сил за водную преграду – это не такой быстрый процесс, как принято думать. По этой причине городские бои той или иной интенсивности с подразделениями ВСУ, составляющими одновременно и гарнизон Святогорска, и арьергард всей украинской группировки, отступающей из излучины реки, неизбежны.

С горечью приходится констатировать, что в перспективной оперативной обстановке святыня православия в виде Святогорской лавры будет находиться непосредственно на ЛБС по реке Северский Донец. Весьма вероятно, что святыня не будет пощажена войсками противника и они превратят ее в рубеж обороны. Монашеская обитель представляет из себя группу капитальных строений, находящихся на возвышенности. Неприятель едва ли проигнорирует формальные тактические выгоды, которые предоставляет район монастыря. Да и учитывая антихристианскую сущность украинского режима, ВСУ едва ли допустят саму возможность перехода целой обители под контроль русской армии.

Что сулит новый 2026-й

В незалежной отмечаются признаки ужесточения мобилизации. Оказалось, что украинская машина по утилизации собственных граждан разогнана далеко не на всю катушку. Этот вывод можно сделать на основании нескольких факторов. Первый из них выходит из постановления полтавского горисполкома, согласно которому устанавливается план ужесточения действий властей по поиску и принуждению людей к участию в боевых действиях. План подразумевает использование сил местной полиции для отлова мужчин призывного возраста. То есть полицейские будут приходить по адресу, который укажут "людоловы", и на правах, дарованных им законом, они смогут куда больше, чем военкомы. В качестве "законодательного импульса" активизации полиции на поприще отлова местных выбрана инициация досудебных расследований по факту нарушения законодательства касательно воинской повинности и учета. То есть Банковая пошла по пути переноса "зоны охоты" на людей с улиц непосредственно в дома украинцев. При таком подходе властей даже сидящие безвылазно в своих квартирах на крупе и макаронах люди лишаются защиты собственных стен. Теперь опытным уклонистам от бойни имени Зеленского придется как минимум продумать новые схемы спасения. Полтава для Киева, вероятно, является пилотным проектом, где проверяют новый подход к поиску мобилизационного ресурса. Весьма вероятно, что подобная практика будет расширена и на другие регионы незалежной.

Из этого можно сделать вывод, что режим Зеленского и далее будет саботировать мирное урегулирование. Новые полномочия полиции частично решают дефицит мобилизационного ресурса на Украине. Более того, в Германии вновь заговорили о механизмах депортации украинцев призывного возраста, а в США уже работают над этим. Таким образом можно констатировать, что процесс мирного урегулирования забуксовал. То есть Украина и ее спонсоры выказывают признаки подготовки к тому, что конфликт скорее будет ими затягиваться, чем подводиться к завершению.

"Росту мозгов не способствовало"

Украинская пропаганда выпустила "мотивирующий" материал для уклонистов с целью склонить колеблющихся к возвращению в воинские части, если они дезертировали, или же надавить на нервы целевой аудитории и сподвигнуть ее "исправиться". В качестве "мерила гражданской морали" выступил увечный боевик из 3-й ОШБр, лишившийся всех конечностей.

Типичная работа корифеев авторитарной пропаганды в классике жанра а-ля: "а что ты еще можешь сделать для дядюшки Джо". Разумеется, украинский военный, чьи мозги были сильно "обработаны" в армейской части, состоящей из политрадикалов, поднимая вопросы об обязанности граждан, не упомянул про обязательства государства и его руководства, которые далеки от морального и прочих прав чего-то требовать от простых людей. Узурпировавший власть Зеленский, вогнавший страну в долговую кабалу, исключающую даже понятие суверенитета, естественно, в мотивационную речь инвалида не вошел. Да и простая мысль, а зачем нужна лишняя и, главное, бессмысленная кровь в условиях прямой угрозы вымирания населения Украины по объективным причинам как тема также поднята не была. Присутствовали лишь сплошное абстрактное "громодянин обов’язково повинен" и прочие штампы для внушаемых простаков и подростков, у которых местной пропагандой отбиты все когнитивные функции, равно как у экзальтированного военного-инвалида из материала ТСН.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768251900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики
- Состоялось четвертое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе
- Дефицит социальной стабильности
- Вопросы цифровой трансформации системы здравоохранения обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- От профилактики к цифровой трансформации
- Из Турции возвращена подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий
- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2025 году
- Начинается новый этап развития регионов: Спикер Сената о курсе Президента страны на децентрализацию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  