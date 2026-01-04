Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января

00:05 13.01.2026

ВС РФ вошли в Святогорск – итоговая сводка Readovka за 12 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 января в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Святогорска. Были выявлены признаки того, что Банковая и ее спонсоры в действительности не намереваются достигать мирного урегулирования. На Украине местные пропагандисты использовали военного инвалида без всех конечностей в качестве "мотиватора" населения идти в ВСУ.



