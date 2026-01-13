Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием

01:49 13.01.2026 Карты Монро: Трамп хочет поменять расклад сил в Латинской Америке

Каковы шансы президента США установить контроль над всем Западным полушарием



Владислав Петров

13 января 2026



США не удалось свести на нет влияние России и Китая в Венесуэле, считают опрошенные "Известиями" эксперты. При этом после захвата и ареста Николаса Мадуро Дональд Трамп начал угрожать и другим странам региона: Мексике, Кубе, Колумбии. В Мехико решили договориться с Вашингтоном, однако Гавана и Богота отреагировали гораздо более резко, вплоть до готовности противостоять американцам с оружием в руках. Впрочем, шансы американского лидера возродить доктрину Монро эксперты оценивают низко. Как Трамп может изменить политический расклад в регионе - в материале "Известий".



Последствия военной операции в Венесуэле



Военная операция в Венесуэле и последующие угрозы Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки вызвали шквал негодования в регионе. Лидеры государств выразили готовность бороться с американской экспансией, особенно учитывая весьма насильственные меры, к которым прибегли США при захвате Николаса Мадуро.



Так, в охране президента Венесуэлы заявили, что США применили секретное звуковое оружие, которое вызывает кровотечение и тошноту. Из-за мощной звуковой волны силовики буквально не могли пошевелиться. По словам экспертов, поражающий фактор секретного оружия - мощное электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона. Его источником могут быть СВЧ-генераторы, оружие уже можно отнести к категории стратегического.



Следующей на очереди может стать Куба. Трамп заявил, что венесуэльская нефть и деньги больше не будут поступать на остров, посоветовав ему заключить некую сделку с Вашингтоном, иначе Гавана столкнется с неопределенными последствиями. При этом в интервью газете New York Post он заверил, что не собирается нападать на государство. По его мнению, страна "падет сама по себе" поскольку "дела у Кубы идут очень плохо".



"Куба готова защищаться до последней капли крови", - с таким заявлением выступил президент республики Мигель Диас-Канель в соцсети X. Он подчеркнул: у США нет морального права упрекать Гавану в чем-либо, так как американское руководство превращает в бизнес все, в том числе человеческие жизни.



Согласно плану Трампа, "придется что-то сделать" и с Мексикой, где, по его мнению, слишком сильно влияние организованной преступности. Президент США утверждает, что усилия местных властей по борьбе с наркокартелями недостаточны и государство якобы превратилось в канал для поставок наркотиков в США. На этом фоне он уже анонсировал удары по суше против картелей. В посольстве Мексики в РФ на вопрос "Известий", разработаны ли в стране меры реагирования на случай вторжения войск США, ответили, что пока им нечего сообщить на этот счет. Президент Клаудия Шейнбаум напомнила: вмешательство Вашингтона в дела Латинской Америки никогда не приносило странам демократию, однако, похоже, решила пойти на мировую. Шейнбаум созвонилась с Трампом. По ее словам, состоялся "хороший разговор", и она даже исключила вторжение США.



Угрожал Трамп и Колумбии, а именно лично президенту страны. Американский лидер убежден, что Густаво Петро причастен к производству наркотиков и их поставкам в Штаты. В ответ колумбийский президент выразил готовность взять в руки оружие для защиты родины, а также уверенность в том, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как Мадуро.



Политик напомнил, что в молодости в годы гражданской войны в Колумбии он состоял в партизанском объединении, которое позже реорганизовалось в политическую партию. В случае если США начнут наносить авиаудары, "в горах появятся тысячи партизан", а при насильственном аресте лидера Колумбии Вашингтон "спустит с цепи народного ягуара", предупредил Петро.



Возврат США к доктрине Монро



Действия США в Латинской Америке Белый дом, к слову, называет возрождением доктрины Монро. Считается, что стратегия потеряла значимость в середине XX века, когда Штаты перешли к более активной международной стратегии. Более того, в 2013 году в Госдепе даже официально заявили о завершении "эры доктрины Монро".



Справка "Известий"

Внешнеполитический принцип "Доктрина Монро" назвали в честь пятого президента США Джеймса Монро. Он заключается в том, что европейским державам запрещалось колонизировать или вмешиваться в дела государств как Северной, так и Южной Америки. Когда Джеймс Монро произнес свое послание в 1823 году, он имел в виду все независимые государства Западного полушария, которые уже освободились от европейского господства (например, бывшие испанские колонии в Латинской Америке, такие как Мексика, Перу, Колумбия и другие), а также территории, которые еще не колонизировали, но которые могли стать объектом новых притязаний европейских держав.



Однако в ноябре 2025 года Белый дом опубликовал "Стратегию национальной безопасности США", в которой провозгласили возврат к этому принципу, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии. 3 января Трамп и вовсе заявил, что вывел доктрину на новый уровень, которую теперь называют даже доктриной Донро.



На возврат к доктрине уйдет несколько лет, и Трамп не успеет это сделать за время своего президентства, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, за три оставшихся года президентства можно создать лишь некие очертания стратагемы, и за это время США попытаются нивелировать в регионе влияние Китая и России.



Более того, операция в Венесуэле только усилит антиамериканские настроения, что усложнит реализацию доктрины, добавил политолог-американист Малек Дудаков. Впереди - президентские выборы в Колумбии и Бразилии, где, по прогнозам, победят левые силы за счет в том числе антиамериканской риторики. Действия Трампа замедлят рост популярности правых в регионе, убежден эксперт. Влияние США в Латинской Америке после событий в Венесуэле увеличится лишь на время "шокового эффекта", подчеркнул американист.



Отношения РФ и КНР с Венесуэлой



Венесуэла - стратегический партнер России, а потому действия американских военных вызвали возмущение в Москве. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвав выпустить на свободу Мадуро и его супругу, а также не допустить дальнейшей эскалации. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что США совершили в Каракасе преступление, которому не может быть оправданий. Истинной целью военной операции в Венесуэле дипломат назвал установление неограниченного контроля над природными богатствами страны и утверждение гегемонистских амбиций в Латинской Америке.



В американских СМИ уже заявляют, ссылаясь на свои источники, что Вашингтон потребовал от Каракаса прекратить сотрудничество с Россией и Китаем. Но нынешняя власть Венесуэлы едва ли станет сворачивать кооперацию с РФ, считает Малек Дудаков. Государства развивают взаимодействие в энергетике, в том числе в разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа. По данным российского правительства, к 2030 году товарооборот двух стран может вырасти до $400 млн. Также маловероятно, что от сотрудничества с РФ откажутся Куба, Никарагуа и другие страны, с которыми у Москвы налажены отношения, добавил эксперт.



По мнению Константина Блохина, Белый дом не может допустить появления в регионе, к примеру, российских военных баз. Но Венесуэла все равно будет настроена против Соединенных Штатов.



- Дело в том, что США не сменили политический режим в стране. Для этого нужно вводить войска в Венесуэлу, а это слишком дорого обойдется Вашингтону, - добавил Блохин.



Причем не только Каракас, но и значительная часть Латинской Америки настроена против Штатов. Политиков, которые выступают даже за диалог с Вашингтоном, считают американскими марионетками. В Венесуэле может появиться и "новый Мадуро", тогда операция по захвату президента страны окажется бессмысленной, заключил политолог.



В поддержку государств региона уже выступили в Пекине, также призвав немедленно освободить Мадуро и его жену, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: Китай продолжит углублять деловое сотрудничество со странами региона, включая Венесуэлу.



Эксперты считают, что действия США в Латинской Америке - элемент противостояния Китаю. Константин Блохин отметил: Вашингтон стремится свести на ноль влияние Пекина по всему миру, в том числе и в этом регионе.



Малек Дудаков подчеркнул: Китай сегодня - ключевой партнер для стран Латинской Америки. Многие государства региона настроены на сотрудничество с Пекином и не хотят переориентироваться на Вашингтон. Регион стал местом противостояния двух держав: США действуют с помощью грубой силы, а Китай осуществляет экономическую экспансию. При этом мягкий подход Пекина куда более предпочтителен для стран Латинской Америки, нежели агрессивные методы взаимодействия Вашингтона, заключил Дудаков. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768258140





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики

- Состоялось четвертое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе

- Дефицит социальной стабильности

- Вопросы цифровой трансформации системы здравоохранения обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- От профилактики к цифровой трансформации

- Из Турции возвращена подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий

- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2025 году

- Начинается новый этап развития регионов: Спикер Сената о курсе Президента страны на децентрализацию

