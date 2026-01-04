Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине

02:14 13.01.2026 Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по Украине



Г-н Председатель,



Такое впечатление, что некоторые из избранных членов пришли в Совет с единственным приоритетом – служить рупором установок партии войны и во всем обвинять Россию, полностью игнорируя причинно-следственные связи, которые и стали причиной глубочайшего кризиса европейской безопасности. Они считают, что они вообще здесь ни при чем. Наши высокомерные бывшие партнеры никогда не замечали и не замечают бревна в собственном глазу и страдают политическим дальтонизмом, видя все в черно-белом цвете.







Армия России нанесла один массированный и четыре групповых удара с 3 по 9 января, в результате которых поражены объекты транспортной, аэродромной, портовой, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Это произошло в ответ на атаку киевского режима по резиденции Президента России и объектам гражданской инфраструктуры нашей страны. В ходе удара применялся комплекс "Орешник", от которого нет средств защиты ПВО.



Наши западные коллеги вещают нам о жертвах среди гражданских лиц, большая часть которых, как хорошо известно в том числе украинцам, является следствием работы украинской ПВО. Все эти громкие, но совершенно голословные утверждения о прицельных нападениях России на мирно спящие в своих домах украинские семьи не подтверждаются ничем, никакими фактами и свидетельствами. ВС России не подвергают обстрелу мирных граждан.



В то же время наши западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам – мирным объектам и гражданским лицам. Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибли.



На этом фоне нас не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества, прежде всего Генсекретаря ООН. Уход от четкой квалификации подобных действий как террористических актов и списывание этого на "неподтвержденные факты" означает отказ от базовых принципов международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и запрет на преднамеренные удары по мирным объектам. Зато стоит России задействовать свои ВС против ВСУ и ее инфраструктуры, сразу поднимается буря эмоций, и следуют однозначные комментарии Генсекретаря и его пресс-секретаря. Такая избирательная слепота, к сожалению, характерна для руководства Секретариата ООН.



Отсутствие реакции так называемого "коллективного Запада", равно как и полное игнорирование трагедии со стороны ведущих западных СМИ, стало печальной нормой. Это означает де-факто покрывательство террористических действий киевского режима и соучастие в них. Ведь ответственность за происходящее лежит не только на тех, кто нажимает на кнопку пуска, но и на тех, кто годами поощрял безнаказанность, снабжал оружием и политически прикрывал такие действия. Вот, на что на самом деле расходуются выделяемые Украине миллиарды из карманов европейских налогоплательщиков. И за это пособничество, за это соучастие рано или поздно придется нести ответственность.



Мы неоднократно говорили, что ни одно враждебное действие со стороны окопавшейся в Киеве неонацисткой клики без нашей должной реакции не останется.



Совсем уже вопиющий случай – очередной чудовищный теракт против мирных жителей села Хорлы, курортного населенного пункта Херсонской области.



Мирные жители – семьи с детьми, местные и гости – собрались в кафе при гостинице, чтобы встретить Новый 2026 год. Именно в этот момент по месту их скопления украинскими террористами был нанесен преднамеренный удар. В результате террористической атаки погибло 29 человек, включая двоих детей, более 30 получили ранения.



У нас нет ни малейших сомнений в том, что это гнусное нападение носило заранее спланированный, преднамеренный характер. Перед ударом над населенным пунктом длительное время барражировал разведывательный беспилотник. Это лишний раз подтверждает, что украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар. Атака была осуществлена практически под бой курантов, в момент, когда в здании находились гражданские лица.



Для тех из вас, кто не знает, село Хорлы расположено в курортной зоне, на полуострове Горький Кут, с трех сторон омываемом Черным морем. Оно находится за так называемой "красной линией". Военных объектов там нет и никогда не было. Бывший морской порт давно утратил свое значение, а территория развивается исключительно как рекреационная зона: детские лагеря, базы отдыха, туристическая инфраструктура.



Этот подлый теракт отличает особый цинизм. Пока подконтрольные Офису Президента СМИ на всю страну транслировали новогоднее обращение просроченного главаря киевского режима с лживыми призывами к миру, боевики ВСУ – в то же самое время – целенаправленно уничтожали мирных людей.



Коллеги, нас уже давно не удивляет тот нарратив, который мы услышали сегодня в этом зале, от тех, кто, используя излюбленные "двойные стандарты", запрашивает заседания СБ по Украине и при этом лицемерно закрывает глаза на безжалостные убийства, совершаемые по указке погрязшего в терроризме, коррупции и беззаконии режима Зеленского, стремящегося выклянчить как можно больше денег и оружия у своих европейских кукловодов для себя и своего окружения.



Совершенный теракт – далеко не исключение, а лишь один из многочисленных примеров бесчеловечных преступлений режима Зеленского против мирных российских граждан. О них сегодня хотя бы упомянула замгенсекретаря Р.Дикарло, но, как обычно, верифицировать ООН это не может. В Белгородской области 500 тыс. человека остались без света, но ООН это верифицировать не может.



Украинской клике не поможет ни провальный французский саммит "коалиции желающих", ни продвижение натовских сил к границам Украины (об эвентуальных последствиях их присутствия на Украине мы уже неоднократно говорили). А еще этим недавно бравировали многие, и угроза чего в значительной степени и послужила триггером начала СВО, помимо нашего желания завершить войну, начатую киевским режимом против своего народа.



Не помогут и заклинания о "перемирии" в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя. Не помогут Зеленскому и его абсурдные "условия", не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения США, фактически обнуляя их.



Тут вдруг Еврокомиссия заговорила о том, что на каком-то этапе ЕС "придется вести диалог с Россией". Так и хочется спросить: а где вы были раньше? Мы никогда не закрывались от разговора. Только вы, опять же, высокомерно полагали, что до этого не дойдет, поскольку России будет нанесено "стратегическое поражение".



Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже.



И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ.



Благодарю за внимание. Источник - Постпредство России при ООН

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768259640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики

- Состоялось четвертое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе

- Дефицит социальной стабильности

- Вопросы цифровой трансформации системы здравоохранения обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- От профилактики к цифровой трансформации

- Из Турции возвращена подозреваемая в мошенничестве под предлогом приобретения ювелирных изделий

- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2025 году

- Начинается новый этап развития регионов: Спикер Сената о курсе Президента страны на децентрализацию

