МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану

03:17 13.01.2026

Китай надеется на стабильность в Иране - МИД КНР



Пекин, 12 января /Синьхуа/ - Китай надеется, что иранское правительство и народ смогут преодолеть нынешние трудности и сохранить стабильность государства, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Как отметил в воскресенье президент США Дональд Трамп, его администрация рассматривает "несколько очень сильных вариантов", включая возможные военные действия против Ирана, после растущих сообщений о беспорядках внутри этой страны.



Китай всегда выступает против вмешательства во внутренние дела других стран и за то, чтобы суверенитет и безопасность всех стран были в полной мере защищены международным правом, заявила китайский дипломат на очередной ведомственной пресс-конференции, комментируя по просьбе СМИ высказывания Д. Трампа.



Мао Нин выступила против применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях и призвала все стороны делать больше в интересах содействия миру и стабильности на Среднем Востоке.