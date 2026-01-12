НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
15:01 13.01.2026

Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
Кульминацией парламентской реформы могут стать досрочные выборы – уже в нынешнем году

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.01.2026

Парламентская реформа становится центральной темой политической повестки Казахстана на 2026 год. Пока рабочая группа под руководством государственного советника Ерлана Карина разрабатывает контуры будущей однопалатной модели, эксперты прогнозируют проведение референдума по принятию де-факто новой Конституции в кратчайшие сроки. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью местному изданию опроверг слухи, что станет спикером однопалатного парламента, и предложил не торопиться с обсуждением темы "транзита власти", подчеркнув приоритет системных реформ над персональными назначениями.

Инициатива президента Касым-Жомарта Токаева по переходу к однопалатному парламенту, озвученная в сентябре прошлого года, призвана окончательно демонтировать суперпрезидентскую модель и усилить роль законодательной ветви власти (см. "НГ" от 08.09.25). Первоначальные планы предполагали точечные корректировки Основного закона к 2027 году, однако сегодня масштаб реформ существенно пересмотрен. В недавнем интервью газете Turkistan Токаев признал: объем грядущих поправок настолько велик, что фактически они "сродни принятию новой Конституции". Учитывая, что при нынешнем президенте Основной закон менялся уже дважды, финальный пакет документов, который по традиции может содержать и ряд неожиданных новаций, вероятно, будет представлен общественности уже в ближайшие месяцы и до конца нынешнего года в Казахстане пройдет референдум.

Созданная в октябре 2025 года рабочая группа по парламентской реформе под председательством государственного советника Ерлана Карина провела уже четыре заседания. На последнем, состоявшемся 9 декабря заседании разработчики обсуждали наименование будущего парламента, оптимизацию численности его депутатов, совершенствование избирательной системы в целом и усиление механизмов парламентского контроля. Об этом СМИ рассказал эксперт рабочей группы, депутат Елнур Бейсенбаев. Он уверен, что парламентская реформа – это системная трансформация, которая кардинально изменит политическую архитектуру страны.

"Новый национальный парламент будет обладать более широкими полномочиями, – прогнозирует он. – Изменится формула государственного управления. Возрастет роль политических партий". Депутат ожидает также увеличения количества народных избранников и политических партий, участвующих в выборах.

Впрочем, как отмечают эксперты, все зарегистрированные политические партии подконтрольны власти, новые – вряд ли появятся. А на участие в выборах независимых кандидатов и одномандатников наложено табу.

Базовые контуры парламентской реформы озвучит лично сам глава государства. Во всяком случае, в своем интервью он отметил, что внимательно рассматривает все поступающие предложения от политических партий, экспертов, простых казахстанцев. На государственной платформе открыт специальный раздел "Парламентская реформа" по сбору предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы. Таких поступило уже более 500. По мнению политолога Андрея Чеботарева, вероятно, это произойдет в ходе V заседания Национального курултая, проведение которого запланировано на первую половину года.

Политический обозреватель Газиз Абишев прогнозирует ускорение реформ: финализация проекта возможна в ближайшие недели, а сам референдум может состояться уже в текущем году. По его мнению, это положит начало масштабному электоральному циклу, кульминацией которого станут досрочные парламентские выборы во второй половине 2026 года вместо планируемого 2027 года. "Новая Конституция требует обновленного парламента", – подчеркивает эксперт, отмечая назревший запрос на качественную ротацию депутатского корпуса. Лишь после системной перезагрузки законодательной ветви власти страна сможет определить новые горизонты развития.

Реальное усиление парламента многие связывают с "фактором 2029 года" – после завершения президентских полномочий. Сам он неоднократно говорил, что на второй президентский срок не пойдет. Однако в республике обсуждают, что истинное влияние парламент обретет лишь под руководством самого Токаева, который может занять кресло спикера. В этом случае статус автора реформы позволит ему радикально расширить полномочия парламента. Подобная гипотеза превращает конституционные правки в продуманный план по транзиту власти в преддверии неизбежной смены главы государства. Хотя сам Токаев опровергает этот сценарий: "Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан – это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду (резиденцию президента. – "НГ"), изложил концепцию "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно. Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна – политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени".

В этом же интервью Касым-Жомарт Токаев косвенно подтвердил обсуждаемую в обществе версию о его возможном переходе на пост генерального секретаря ООН. Признание президента в участии в закрытых консультациях с лидерами ряда государств добавило веса этим предположениям. Политолог Виктор Ковтуновский оценивает шансы Токаева как "чрезвычайно высокие", подчеркивая уникальность этой ситуации для страны. Поскольку полномочия Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года, эксперт прогнозирует, что Казахстан может столкнуться со "вторым транзитом" власти уже в ближайшее время – со всеми вытекающими из этого политическими последствиями.

Источник - НГ
Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768305660


