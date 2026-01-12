Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах

15:20 13.01.2026 Кадровые изменения

12.01.2026

город Душанбе



12 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в структурах Верховного суда, Высшего экономического суда, Министерства иностранных дел и других государственных органов.



В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан на рассмотрение Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан были внесены предложения Президента Республики Таджикистан "Об отзыве Кенджазода Мухаммадджалолиддина и Гуломзода Сафарбека с должностей судей Верховного суда Республики Таджикистан в связи с истечением срока их полномочий, а также об избрании Кенджазода Мухаммадджалолиддина, Гуломзода Сафарбека, Сафарзода Махинабону и Рахмонзода Икрома на должности судей Верховного суда Республики Таджикистан и Нурализода Одила - на должность судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан".







Указами Президента Республики Таджикистан были назначены председатели судов районов и городов Сино, Шохмансур, Мургаб, Шахристан, Вахш, Рашт, Ховалинг, Нурек и Рудаки.



Кадровые изменения также были осуществлены на уровне заместителей председателей судебных органов, судей судов и экономических судов Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, а также городов и районов страны.



Постановлениями Правительства Республики Таджикистан три человека из числа высококвалифицированных и опытных кадров в сфере дипломатии были назначены на должности заместителей министра иностранных дел.



Также из числа профессиональных и опытных специалистов были назначены первый заместитель и заместитель директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан, первый заместитель и заместитель директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан, директор Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт туризма и предпринимательства" Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, а также председатель Торгово-промышленной палаты страны.



В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал их на верную и добросовестную работу и служение с чистой совестью во благо государства и народа Таджикистана, обеспечение судебного правосудия и верховенства закона, защиту интересов государства и граждан страны, контроль над повышением качества обучения и воспитания подрастающего поколения, а также достойное представление истории, культуры и искусства Таджикистана на международной арене.



***



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении и назначении судей



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



1. Освободить Саидзода Гулбону Исуф от должности председателя суда района Шохмансур города Душанбе и назначить председателем суда района Сино города Душанбе.

2. Освободить Мирзозода Мухаммада от должности предсетдателя Исфаринского городского суда Согдийской области и назначить председателем суда района Шохмансур города Душанбе.

3. Освободить Гарибшозода Рахимшо Киматшо от должности заместителя председателя экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить председателем Мургабского районного суда Горно-Бадахшанской автономной области.

4. Освободить Карими Акбарали Раджаба от должности председателя Мургабского районного суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить председателем Шахристанского районного суда Согдийской области.

5. Освободить Назарзода Ахлиддина Саида от должности судьи суда Хатлонской области и назначить председателем Вахшского районного суда Хатлонской области.

6. Освободить Наимзода Фархода Абдулгафора от должности судьи Яванского районного суда Хатлонской области и назначить председателем Вахшского районного суда Хатлонской области.

7. Освободить Хамдамзода Алиджона Валихона от должнсоти заместителя председателя Яванского районного суда Хатлонской области и назначить председателем Нурекского городского суда Хатлонской области.

8. Освободить Салимзода Мухаммада Давлатбека от должности председателя суда района Сангвор и назначить председателем Раштского районного суда.

9. Освободить Искандарзода Бахтиера Мустафо от должности председателя экономического суда Хатлонской области и назначить председателем суда района Рудаки.

10. Освободить Исмоилзода Рахмонали Анвара от должности заместителя председателя экономического суда Согдийской области и назначить заместителя председателя экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области.

11. Освободить Ходжазода Фарруха Хабиба от должности судьи экономического суда Согдийской области в связи с истечением срока полномочий и назначить судьей экономического суда Хатлонской области.

12. Освободить Нурализода Сухроба Мустафо от должности судьи суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить судьей Матчинского районного суда Согдийской области.

13. Освободить Назирзода Нодира Гайрата от должности судьи Дангаринского районного суда Хатлонской области и назначить судьей Хатлонского областного суда.

14. Освободить Садирзода Рустама Сухроба от должности судьи Яванского районного суда Хатлонской области и назначить заместителем председателя Яванского районного суда Хатлонской области.

15. Освободить Раджабзода Муродджона от должности заместителя председателя Джаббор Расуловского районного суда Согдийской области и назначить судьей Согдийского областного суда.

16. Освободить Сафозода Амриддина Гула от должности судьи суда района Сино города Душанбе и назначить судьей Согдийского областного суда.

17. Освободить Хайруллозода Сухроба Хайрулло от должности судьи Джаббор Расуловского районного суда Согдийской области и назначить заместителем председателя Джаббор Расуловского районного суда Согдийского области.

18. Освободить Аемзода Одинашоха Давлата от должности судьи суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить судьей Ховалинского районного суда Хатлонской области.

19. Освободить Саидназарзода Содика Саидназара от должности судьи Ховалинского районного суда Хатлонской области и назначить судьей суда района Сино города Душанбе.

20. Назначить Наимзода Бахтиера Рахмонали судьей экономического суда Согдийской области,

Курбонализода Сухроба Курбонали судьей суда района Сино города Душанбе,

Махмадджони Хасанзода судьей Яванского районного суда Хатлонской области,

Джалилзода Саидасрора Бобохона судьей суда района Хуросон Хатлонской области,

Хабибзода Саидбасира Сайдрахмона судьей суда района Джалолиддина Балхи Хатлонской области.

21. Освободить Рахмонзода Икрома Рахмонкула от должности судьи суда района Хуросон Хатлонской области,

Нурализода Одила Бобохуджу от должности судьи экономического суда города Душанбе,

Сафарзода Махинабону Файзулло от должности председателя Нурекского городского суда Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.

22. Освободить Акрамзода Хамзу от должности судьи суда Кулябского городского суда Хатлонской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

23. Освободить Шарифзода Саидходжу Шарифходжу от должности судьи Рогунского городского суда в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

24. Освободить Бобозода Ахмада Бегали от должности судьи суда района Сино города Душанбе.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе, 12 января 2026 года

№1128



***



УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



№1129 - Освободить Назарализода Дилафруз Мухамадали от должности заместителя директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№1130 - Назначить Ализода Довуда Али первым заместителем директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан.



№1131 - Назначить Мукими Дилором Мумин заместителем директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан.



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе, 12 января 2026 года



***



РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



№РП-961 - Освободить Хукматова Мирзошо от должности генерального директора Государственного учреждения "Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан" в связи с уходом на пенсию.



№РП-962 - Освободить Шарифзода Фарангис Шариф от должности заместителя директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№РП-963 - Назначить Джамшедзода Комрона Джамшеда первым заместителем директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан.



№РП-964 - Назначить Абдуллозода Парвиза Саъдулло заместителем директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан.



№РП-965 - Назначить Назирзода Некруза Савзаали генеральным директором Государственного учреждения "Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан".



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе, 12 января 2026 года



***



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 12 января 2026 года

г. Душанбе



Правительство Республики Таджикистан постановляет:



№7 - Освободить Ализода Нигину от должности первого заместителя министра юстиции Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№8 - Назначить Ализода Нигину заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.



№9 - Назначить Каландара Идибека заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.



№10 - Назначить Бойзода Санои Шоди заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.



№11 - Назначить Хошимзода Раъно Хошим директором Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт туризма и предпринимательства" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - President.tj

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768306800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Итоги выездов депутатов в регионы подвели в Сенате

- Мажилис рассмотрит соглашения в рамках ЕАЭС

- В Акмолинской области рассмотрели вопросы социальной сферы

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2025 года

- Кадровые перестановки

- Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина

- МВД предупреждает о мошенниках в сфере инвестиций

- О борьбе с коррупцией

- Рабочий график главы государства

