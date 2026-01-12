 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:20 13.01.2026

Кадровые изменения
12.01.2026
город Душанбе

12 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в структурах Верховного суда, Высшего экономического суда, Министерства иностранных дел и других государственных органов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан на рассмотрение Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан были внесены предложения Президента Республики Таджикистан "Об отзыве Кенджазода Мухаммадджалолиддина и Гуломзода Сафарбека с должностей судей Верховного суда Республики Таджикистан в связи с истечением срока их полномочий, а также об избрании Кенджазода Мухаммадджалолиддина, Гуломзода Сафарбека, Сафарзода Махинабону и Рахмонзода Икрома на должности судей Верховного суда Республики Таджикистан и Нурализода Одила - на должность судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан".



Указами Президента Республики Таджикистан были назначены председатели судов районов и городов Сино, Шохмансур, Мургаб, Шахристан, Вахш, Рашт, Ховалинг, Нурек и Рудаки.

Кадровые изменения также были осуществлены на уровне заместителей председателей судебных органов, судей судов и экономических судов Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, а также городов и районов страны.

Постановлениями Правительства Республики Таджикистан три человека из числа высококвалифицированных и опытных кадров в сфере дипломатии были назначены на должности заместителей министра иностранных дел.

Также из числа профессиональных и опытных специалистов были назначены первый заместитель и заместитель директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан, первый заместитель и заместитель директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан, директор Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт туризма и предпринимательства" Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, а также председатель Торгово-промышленной палаты страны.

В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал их на верную и добросовестную работу и служение с чистой совестью во благо государства и народа Таджикистана, обеспечение судебного правосудия и верховенства закона, защиту интересов государства и граждан страны, контроль над повышением качества обучения и воспитания подрастающего поколения, а также достойное представление истории, культуры и искусства Таджикистана на международной арене.

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении и назначении судей

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1. Освободить Саидзода Гулбону Исуф от должности председателя суда района Шохмансур города Душанбе и назначить председателем суда района Сино города Душанбе.
2. Освободить Мирзозода Мухаммада от должности предсетдателя Исфаринского городского суда Согдийской области и назначить председателем суда района Шохмансур города Душанбе.
3. Освободить Гарибшозода Рахимшо Киматшо от должности заместителя председателя экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить председателем Мургабского районного суда Горно-Бадахшанской автономной области.
4. Освободить Карими Акбарали Раджаба от должности председателя Мургабского районного суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить председателем Шахристанского районного суда Согдийской области.
5. Освободить Назарзода Ахлиддина Саида от должности судьи суда Хатлонской области и назначить председателем Вахшского районного суда Хатлонской области.
6. Освободить Наимзода Фархода Абдулгафора от должности судьи Яванского районного суда Хатлонской области и назначить председателем Вахшского районного суда Хатлонской области.
7. Освободить Хамдамзода Алиджона Валихона от должнсоти заместителя председателя Яванского районного суда Хатлонской области и назначить председателем Нурекского городского суда Хатлонской области.
8. Освободить Салимзода Мухаммада Давлатбека от должности председателя суда района Сангвор и назначить председателем Раштского районного суда.
9. Освободить Искандарзода Бахтиера Мустафо от должности председателя экономического суда Хатлонской области и назначить председателем суда района Рудаки.
10. Освободить Исмоилзода Рахмонали Анвара от должности заместителя председателя экономического суда Согдийской области и назначить заместителя председателя экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области.
11. Освободить Ходжазода Фарруха Хабиба от должности судьи экономического суда Согдийской области в связи с истечением срока полномочий и назначить судьей экономического суда Хатлонской области.
12. Освободить Нурализода Сухроба Мустафо от должности судьи суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить судьей Матчинского районного суда Согдийской области.
13. Освободить Назирзода Нодира Гайрата от должности судьи Дангаринского районного суда Хатлонской области и назначить судьей Хатлонского областного суда.
14. Освободить Садирзода Рустама Сухроба от должности судьи Яванского районного суда Хатлонской области и назначить заместителем председателя Яванского районного суда Хатлонской области.
15. Освободить Раджабзода Муродджона от должности заместителя председателя Джаббор Расуловского районного суда Согдийской области и назначить судьей Согдийского областного суда.
16. Освободить Сафозода Амриддина Гула от должности судьи суда района Сино города Душанбе и назначить судьей Согдийского областного суда.
17. Освободить Хайруллозода Сухроба Хайрулло от должности судьи Джаббор Расуловского районного суда Согдийской области и назначить заместителем председателя Джаббор Расуловского районного суда Согдийского области.
18. Освободить Аемзода Одинашоха Давлата от должности судьи суда Горно-Бадахшанской автономной области и назначить судьей Ховалинского районного суда Хатлонской области.
19. Освободить Саидназарзода Содика Саидназара от должности судьи Ховалинского районного суда Хатлонской области и назначить судьей суда района Сино города Душанбе.
20. Назначить Наимзода Бахтиера Рахмонали судьей экономического суда Согдийской области,
Курбонализода Сухроба Курбонали судьей суда района Сино города Душанбе,
Махмадджони Хасанзода судьей Яванского районного суда Хатлонской области,
Джалилзода Саидасрора Бобохона судьей суда района Хуросон Хатлонской области,
Хабибзода Саидбасира Сайдрахмона судьей суда района Джалолиддина Балхи Хатлонской области.
21. Освободить Рахмонзода Икрома Рахмонкула от должности судьи суда района Хуросон Хатлонской области,
Нурализода Одила Бобохуджу от должности судьи экономического суда города Душанбе,
Сафарзода Махинабону Файзулло от должности председателя Нурекского городского суда Хатлонской области в связи с переходом на другую работу.
22. Освободить Акрамзода Хамзу от должности судьи суда Кулябского городского суда Хатлонской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.
23. Освободить Шарифзода Саидходжу Шарифходжу от должности судьи Рогунского городского суда в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи.
24. Освободить Бобозода Ахмада Бегали от должности судьи суда района Сино города Душанбе.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе, 12 января 2026 года
№1128

***

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

№1129 - Освободить Назарализода Дилафруз Мухамадали от должности заместителя директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

№1130 - Назначить Ализода Довуда Али первым заместителем директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан.

№1131 - Назначить Мукими Дилором Мумин заместителем директора Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе, 12 января 2026 года

***

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

№РП-961 - Освободить Хукматова Мирзошо от должности генерального директора Государственного учреждения "Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан" в связи с уходом на пенсию.

№РП-962 - Освободить Шарифзода Фарангис Шариф от должности заместителя директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

№РП-963 - Назначить Джамшедзода Комрона Джамшеда первым заместителем директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан.

№РП-964 - Назначить Абдуллозода Парвиза Саъдулло заместителем директора Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан.

№РП-965 - Назначить Назирзода Некруза Савзаали генеральным директором Государственного учреждения "Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан".

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе, 12 января 2026 года

***

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12 января 2026 года
г. Душанбе

Правительство Республики Таджикистан постановляет:

№7 - Освободить Ализода Нигину от должности первого заместителя министра юстиции Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

№8 - Назначить Ализода Нигину заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.

№9 - Назначить Каландара Идибека заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.

№10 - Назначить Бойзода Санои Шоди заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан.

№11 - Назначить Хошимзода Раъно Хошим директором Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт туризма и предпринимательства" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768306800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Итоги выездов депутатов в регионы подвели в Сенате
- Мажилис рассмотрит соглашения в рамках ЕАЭС
- В Акмолинской области рассмотрели вопросы социальной сферы
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2025 года
- Кадровые перестановки
- Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина
- МВД предупреждает о мошенниках в сфере инвестиций
- О борьбе с коррупцией
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  