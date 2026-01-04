|Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
18:15 13.01.2026
Зафрахтованный Казахстаном танкер под погрузку на КТК подвергся атаке БПЛА
Казмунайгаз: зафрахтованный казахстанской компанией танкер атаковали БПЛА на КТК
АСТАНА, 13 янв - РИА Новости. Зафрахтованный казахстанской компанией танкер Matilda, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, подвергся атаке БПЛА, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба казахстанского оператора "Казмунайгаз" (КМГ).
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК. По его словам, был поврежден и танкер Delta Harmony, также предназначенный для дальнейшей перевозки добытой в Казахстане нефти.
"Судно Matilda зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана - ред.). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в сообщении КМГ.
Уточняется, что пострадавших среди экипажа нет, по предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено, ведется оценка ущерба.
***
***
Два танкера атакованы дронами. На них могли перевозить казахстанскую нефть
Атака произошла 13 января вблизи КТК
Дарья Андреева
обозреватель Forbes Kazakhstan
13 января два нефтяных танкера, находящихся в греческом управлении, были атакованы беспилотниками вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит около 80% казахстанского экспорта нефти, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. Согласно данным LSEG, один из танкеров, Delta Harmony, находится под управлением греческой компании Delta Tankers и, по данным источников, должен был загрузить нефть от компании "Тенгизшевройл".
По данным издания, другое судно, Matilda, находится под управлением греческой компании Thenamaris и, как ожидалось, должно было отгружать нефть из Карачаганака.
Представитель компании Thenamaris подтвердил, что судно Matilda было поражено двумя беспилотниками, когда находилось в балластном состоянии в 30 милях от КТК.
"По предварительным оценкам, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, несмотря на свою мореходность, сейчас отплывает из этого района", - заявил представитель компании.
"Компания Delta Tankers не сразу ответила на запросы Reuters о комментариях. Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что на борту, по имеющимся данным, вспыхнул пожар, который был быстро потушен. Представители КТК отказались комментировать нападение", - пишет Reuters.
Тем временем в Минэнерго Казахстана заверяют, что "на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1".
"Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории. Основной приоритет ведомства - обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения. Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума", - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, отраслевой эксперт Олжас Байдильдинов считает, что данная атака "носит агрессивный характер в сравнении с другими атаками на нефтяные танкеры в Черном море". Он объясняет это тем, что "эти два танкера нельзя отнести к теневому флоту, а нефть КТК, как и сам консорциум, не включены в какие-либо санкции".
"Поражены, насколько я понимаю, не означает затоплены, но, видимо, есть вероятность их затопления, что создаст и технические затруднения, и вновь приведет к росту стоимости страховок", - пишет Байдильдинов.
Forbes Kazakhstan направил запрос в Министерство энергетики РК, на момент публикации редакция не получила ответа.