Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
18:15 13.01.2026

АСТАНА, 13 янв - РИА Новости. Зафрахтованный казахстанской компанией танкер Matilda, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, подвергся атаке БПЛА, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба казахстанского оператора "Казмунайгаз" (КМГ).

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК. По его словам, был поврежден и танкер Delta Harmony, также предназначенный для дальнейшей перевозки добытой в Казахстане нефти.

"Судно Matilda зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана - ред.). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в сообщении КМГ.

Уточняется, что пострадавших среди экипажа нет, по предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено, ведется оценка ущерба.

***



***

Атака произошла 13 января вблизи КТК

Дарья Андреева
обозреватель Forbes Kazakhstan

13 января два нефтяных танкера, находящихся в греческом управлении, были атакованы беспилотниками вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит около 80% казахстанского экспорта нефти, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. Согласно данным LSEG, один из танкеров, Delta Harmony, находится под управлением греческой компании Delta Tankers и, по данным источников, должен был загрузить нефть от компании "Тенгизшевройл".

По данным издания, другое судно, Matilda, находится под управлением греческой компании Thenamaris и, как ожидалось, должно было отгружать нефть из Карачаганака.

Представитель компании Thenamaris подтвердил, что судно Matilda было поражено двумя беспилотниками, когда находилось в балластном состоянии в 30 милях от КТК.

"По предварительным оценкам, никто не пострадал, судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, несмотря на свою мореходность, сейчас отплывает из этого района", - заявил представитель компании.

"Компания Delta Tankers не сразу ответила на запросы Reuters о комментариях. Два источника в сфере морской безопасности сообщили, что на борту, по имеющимся данным, вспыхнул пожар, который был быстро потушен. Представители КТК отказались комментировать нападение", - пишет Reuters.

Тем временем в Минэнерго Казахстана заверяют, что "на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1".

"Технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории. Основной приоритет ведомства - обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения. Министерство продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации и находится на прямой связи с международными партнерами и оператором консорциума", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, отраслевой эксперт Олжас Байдильдинов считает, что данная атака "носит агрессивный характер в сравнении с другими атаками на нефтяные танкеры в Черном море". Он объясняет это тем, что "эти два танкера нельзя отнести к теневому флоту, а нефть КТК, как и сам консорциум, не включены в какие-либо санкции".

"Поражены, насколько я понимаю, не означает затоплены, но, видимо, есть вероятность их затопления, что создаст и технические затруднения, и вновь приведет к росту стоимости страховок", - пишет Байдильдинов.

Forbes Kazakhstan направил запрос в Министерство энергетики РК, на момент публикации редакция не получила ответа.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768317300


