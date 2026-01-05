 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
00:05 14.01.2026

ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 января в разрезе СВО. Русские войска ворвались в город Белицкое с юга. В Чехии набирает оборот скандал с выводом бюджетных денег из страны под прикрытием военной помощи Украине. Редакция Readovka рассмотрела хроническую склонность "украинской культурной элиты" к торпедированию шаткого гражданского спокойствия в обществе.



Очередной "Festung"

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии возобновили наступление на Добропольском направлении, которое было временно прервано в августе 2025 года в связи с началом серии встречных сражений у Доброполья и последовавшей ликвидацией Покровского-Мирноградского оборонительного района ВСУ.

Подразделения 51-й ОА ворвались в Белицкое с юга. Кроме того, севернее русские штурмовики возобновили атаки в направлении села Новый Донбасс, восточная часть населенного пункта противником уже оставлена.

Данная ситуация стала следствием сразу нескольких важных факторов, произошедших в секторе боев. Главным из них стало успешное завершение операции по уничтожению большого оборонительного района неприятеля в Покровске, Мирнограде и их окрестностях. Вторым фактором является то, что после провала серии попыток деблокировать окруженцев в Мирнограде украинское командование сняло с указанного сектора части ВСУ и НГУ, формировавшие ударный кулак для деблокады, и разбросало их по различным направлениям. В частности, на Купянском участке ЛБС потребовались подкрепления в конце осени, так как до сих пор в районе города идут ожесточенные бои ради попытки извлечь медийную выгоду для Банковой. Таким образом, окрестности Доброполья из "лелеемого ребенка" превратились для Киева в "приемного". Сейчас все внимание командования незалежной сосредоточено на южном и северном фасах фронта. Таким образом, наступившее состояние ограниченных возможностей для украинских войск на рассматриваемом направлении вогнало ВСУ в классическую для них оборонительную схему – сельских и городских укрепрайонов, получивших в истории название "тактика фестунгов" (Festung – нем. крепость). Это единственная схема, которую может реализовывать противник на участках, где у него нет ни избытка сил, ни быстрой возможности получить на помощь "пожарные соединения".

Отдельно стоит остановиться на характере обороны ВСУ. Город Белицкое представляет из себя компактный населенный пункт со множеством многоквартирных домов. Цепляться за него неприятель может и, вероятно, будет. Кроме того, севернее города находятся террикон и шахта "Белицкая" с прилегающей группой сел. Таким образом, населенный пункт является хотя и главной, но все же частью оборонительного района, прикрывающего Доброполье с юга. Его гарнизону придется полагаться только на свои крайне ограниченные силы.

Чистка авгиевых конюшен

Издание Ceske Noviny сообщило о том, что чешское правительство времен премьерства Петра Фиалы (полномочия политика закончились 15 декабря 2025 года) организовало тайные военные поставки Украине на сумму свыше 700 млн евро. Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш указал на то, что в бюджет при Фиале был тайно вложен расход 705 млн евро на вооружение.

"Этот человек [Бабиш – прим. ред.] не понимает, что делает. Публичное обсуждение инициативы по поставкам боеприпасов ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в ней, не говоря уже об экономическом ущербе. Неужели премьер-министр всерьез не понимает, что это поставки оружия военного времени со всеми вытекающими отсюда рисками?", – приводит издание слова экс-премьера страны Фиалы.

Стоит вспомнить, что недавно Совет национальной безопасности Чехии инициировал ревизию финансирования проектов, связанных с "Чешской инициативой по боеприпасам". В ходе аудита выяснилось, что через серые схемы из бюджета республики было выведено более 11 млрд евро.

"Мы ничего не знали об инициативе с боеприпасами, они постоянно скрывали ее и прятали в бюджете военной разведки. Это непрозрачно", – охарактеризовал действия предыдущего премьера Бабиш.

В этой связи стоит обратить внимание на реплику Фиалы, адресованную действующему главе правительства: "публичное обсуждение инициативы по поставкам боеприпасов ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в ней". Какие именно угрозы людям и юрлицам имел в виду Фиала, не совсем понятно, равно как и то, кто им может угрожать. Однако если предыдущее правительство Чехии "мухлевало" с бюджетом и витиевато финансировало военные поставки Украине не из соображений "секретности", а из коррупционных мотивов, то о каких угрозах говорит Фиала, становится предельно ясно. И это не мифическая русская угроза, а самое тривиальное опасение уголовного преследования.

Не мешайте врагу делать ошибки (с)

В эфире Независимого телевизионного агентства (Украина) выступила детский писатель, политик и общественный деятель Лариса Ницой с крайне примечательной речью.

"Украинские московиты как всегда будут визжать: "Вот такими методами мы их не заставим полюбить". Не надо нам любить, мы будем любить вместо них, а они пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти, здесь на Украине, потому что это не просто демократия, "говорю как хочу", – это введение путинской политики на Украине", – сказала она.

Отбрасывая брезгливое ощущение от "воющего селюка", можно прийти к абсолютно положительным для России и русского солдата выводам. Они строятся на главных особенностях Украины как политического субъекта, целиком сшитого из больших и малых противоречий. Редакция Readovka однажды уже давала характеристику внутренним "детонаторам" в незалежной, где культурно-цивилизационная, в том числе и религиозная разнонаправленность запада и востока страны, лежащая в самом фундаменте государства, является и ее могильщиком.

В ВСУ, как неоднократно признавались сами украинские военные и гражданские спикеры, чуть ли половина говорит на русском и только на нем. И подобные речи, которые позволяют себе такие субъекты, как Ницой и ее "идейный вдохновитель" Ирина Фарион, которую заткнула пуля летом 2024 года, помогают нашему солдату не меньше, чем самые убойные вооружения. Все просто – украинский русскоговорящий военный в условиях тягот и лишений, насмотревшись на шовинистов государства, за которое он воюет, серьезно подумает, а почему он еще не находится на пути домой. И никаких разрешений и дозволений ему будет не нужно, потому что боец поймет, что такие люди, как он, русскоговорящие граждане Украины, незалежной-то и не нужны.

Вчера, 12 января, главным событием дня стало начало боев за город Святогорск.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768338300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Итоги выездов депутатов в регионы подвели в Сенате
- Мажилис рассмотрит соглашения в рамках ЕАЭС
- В Акмолинской области рассмотрели вопросы социальной сферы
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2025 года
- Кадровые перестановки
- Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина
- МВД предупреждает о мошенниках в сфере инвестиций
- О борьбе с коррупцией
- Рабочий график главы государства
