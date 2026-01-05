 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 14.01.2026
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
01:18 14.01.2026

Что известно о протестах в Иране
Reuters: на акциях протеста в Иране погибли 2 тыс. человек

С конца декабря в Иране продолжаются одни из крупнейших акций протеста за последние 50 лет. Причины, число погибших, действия властей и международная реакция - в материале "Ъ".



Хронология протестов

28 декабря
Иранский риал упал до исторического минимума в 1,42 млн за американский доллар. Годовая инфляция выросла до 40%, продовольственная - до 70%. У двух крупных рынков в центре Тегерана торговцы и владельцы магазинов вышли на протесты из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. К ним присоединились другие недовольные экономической ситуацией жители, преимущественно молодые люди.

29–31 декабря
Председатель Центробанка Ирана Мохаммед Реза Фарзин подал в отставку. Однако протесты не прекратились. Митинги продолжились в других крупных городах, в том числе в Исфахане, Ширазе и Мешхеде. Полиция начала применять слезоточивый газ для разгона протестующих.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с группой представителей иранских предпринимателей для обсуждения их требований. Он пообещал, что власти решат экономические проблемы. Новым главой Центробанка назначили бывшего министра экономики и финансов Абдольнасера Хеммати.
Местные власти сообщали, что участники митинга ворвались в здание Центробанка и ранили полицейских.

1–7 января
Появились сообщения о первых жертвах в результате столкновений протестующих с силовиками. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал "поставить бунтовщиков на место". По данным британской газеты The Times, в эти дни был разработан план эвакуации аятоллы из Тегерана на случай, если протесты не удастся подавить.
В Тегеране прошла сидячая забастовка. Протесты распространились почти на все провинции страны.

8–13 января
Живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выступил в поддержку протестующих и стал неформальном лидером протестного движения. Митингующие стали требовать не только смены правительства, но и восстановления монархии, свергнутой в ходе Исламской Революции 1979 года.
По всей стране полностью отключили интернет, мобильную связь ограничили.
Неназванный иранский чиновник заявил Reuters, что в результате протестов погибли около 2 тыс. человек.
Базирующийся в Лондоне Iran International, ссылаясь на данные правительственных источников, медицинских центров и сведения очевидцев, сообщил о 12 тыс. погибших.
Больше 10 тыс. протестующих задержаны, сообщала правозащитная организация HRANA.
Власти Ирана объявили траур "в честь мучеников, погибших в сопротивлении Соединенным Штатам".

Реакция властей Ирана

Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль ввезли в Иран "террористов и бунтовщиков", которые приходят "обезглавливать и убивать людей". Он утверждает, что враги Ирана хотят "посеять хаос и беспорядок" в стране после 12-дневной войны. Речь идет о событиях июля 2025 года, когда Иран подвергся атаке израильских, а затем американских сил.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о наличии доказательств того, что к организации протестов причастны США и Израиль. По его словам, участники беспорядков получали указания из-за рубежа стрелять по гражданам. При этом он настаивает, что власти контролируют ситуацию.
Генпрокурор Ирана Мохаммед Мовахед Азад предупредил, что любой, кто принимает участие в протестах, будет считаться "врагом Бога", за что может грозить смертная казнь.

Международная реакция
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь протестующим свергнуть власть в Иране. СМИ сообщали, что республиканская администрация подготовила возможные варианты силового воздействия на правительство республики, в том числе удары по невоенным объектам в Тегеране. Между тем продолжаются контакты Аббаса Арагчи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху поддержал протестующих и пообещал наладить партнерские связи с республикой в случае смены власти в Иране.
Представитель МИД России Мария Захарова: "Решительно осуждаем подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране… Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики".

Лусине Баласян

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768342680


