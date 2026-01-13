"Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа

02:34 14.01.2026 Украинский литий делят приближенные Трампа

Условия одобренной ранее ресурсной сделки в Киеве переписали в пользу США



Наталья Приходко

13.01.2026



В рамках пилотного проекта Украина впервые определила победителя конкурса на разработку одного из крупнейших литиевых месторождений в Кировоградской области по механизму соглашения о разделе продукции, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. По данным СМИ, конкурс предсказуемо выиграли американские компании, близкие к президенту США Дональду Трампу. При этом лидер партии "Сила нации" Андрей Пелюховский заявил о необходимости переоценки упомянутого соглашения, утвержденного Верховной радой в отсутствие доступа к полному содержанию договоренностей.



Неожиданный поворот истории с реализацией ресурсного соглашения с США придал лидер украинской политпартии "Сила нации" Андрей Пелюховский. Он заявил на пресс-конференции во вторник, что в случае подтверждения системной коррупции во время голосований в Верховной раде (ВР) под сомнение может быть поставлена и легитимность документов, одобренных ее нынешним составом. Причем сообщения об уже предпринятых задержаниях депутатов и о подготовке подозрений со стороны правоохранительных органов, в частности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – одна из альтернативных структур, созданных по инициативе США и стран Европы в 2015 году), свидетельствовали не о единичных злоупотреблениях, а о возможной системной коррупции в ВР, подчеркнул партийный лидер. А среди решений, нуждающихся в особой правовой и общественной оценке, назвал законы о рынке земли и двойном гражданстве наряду с действующей редакцией закона о всеукраинском референдуме. Также особого внимания потребует и ряд ратифицированных международных соглашений, в том числе с США, за которые парламентарии проголосовали, не имея доступа к полному тексту документов, добавил Пелюховский. И пообещал продолжить работу над этой темой.



Такие заявления прозвучали на следующий день после того, как премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала в Telegram-канале, что в рамках пилотного проекта в Киеве впервые определили победителя конкурса на разработку одного из крупнейших литиевых месторождений под названием "Участок Добра" в Кировоградской области – по механизму соглашения о разделе продукции (СРП).



Упомянутый механизм по-прежнему вызывает немало вопросов и потому, что содержание подписанного 30 апреля 2025 года украинскими представителями (в лице все той же Свириденко, бывшей тогда вице-премьером) ресурсного соглашения с США осталось неизвестным даже для депутатов ВР, поначалу называвших его грабительским и колониальным. Но затем парламентарии все же утвердили соглашение, хотя и не были ознакомлены со всеми включенными в общий пакет документами.



Дальнейшее развитие событий сопровождалось показательным информационным разнобоем. К примеру, в середине сентября, когда киевские СМИ уведомили о знакомстве представителей Международной финансовой корпорации развития США (DFC) с первыми потенциальными инвестиционными объектами – Бирзуловским горно-обогатительным комбинатом и Лекаревским месторождением титановых руд в Кировоградской области, то среди прочего напомнили, что в рамках достигнутых договоренностей с украинской стороны будут предоставляться лицензии на добычу полезных ископаемых, а американские компании обеспечат финансирование. И также, сославшись на слова премьера Свириденко, отметили, что для запуска работы совместного фонда Вашингтону предстоит внести первый финансовый взнос в размере 5–10 млрд долл. (см. "НГ" от 15.09.25).



Однако уже через пару дней глава кабмина сообщила, что США сделали первый взнос в размере 75 млн долл. в Американо-украинский инвестиционный фонд, созданный в рамках соглашения о недрах. И прибавила, что Киев внесет такой же объем средств, обеспечив формирование совокупной стартовой суммы в размере 150 млн долл.



Тогда как теперь, излагая условия пилотного проекта, Свириденко упомянула, что предусмотрен минимальный объем капитальных инвестиций в 179 млн долл. Из них 12 млн должны пойти на геологоразведку и международный аудит имеющихся запасов, а 167 млн – на непосредственную организацию добычи и строительство мощностей для обогащения руды, необходимого для получения концентрата лития, пригодного к промышленному использованию. При этом победителем была объявлена компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются TechMet и The Rock Holdings – "игроки с большим опытом добычи критически важных полезных ископаемых".



Победивший консорциум тесно связан с администрацией президента США Дональда Трампа, уведомили на днях местные СМИ (со ссылкой на The New York Times). В частности, в его состав вошел давний друг Трампа и спонсор Республиканской партии Рональд Лаудер, наследник косметической компании Estée Lauder. А крупнейшим акционером TechMet является американское агентство DFC, основанное Трампом во время его первого президентского срока.



Вместе с тем, говоря о значении механизма СРП по разделу продукции, Свириденко уточнила, что при подобной форме партнерства инвестор берет на себя все финансовые риски, но месторождение остается в собственности народа Украины. Это позволяет государству получать часть добытых ресурсов или их денежный эквивалент, не тратя бюджетные средства на сложные технологические процессы, констатировала премьер-министр.



Но в этот раз уже не стала уточнять, какая именно часть полученной продукции достанется украинской стороне, притом что распределение управления и взносов между сторонами в совместном инвестфонде было предусмотрено в соотношении 50 на 50, как не преминули заметить журналисты.



Комментируя для "НГ" этот вопрос, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что в результате заявленного раздела Украина получит не более 2% прибыли. Так как сначала американские инвесторы должны "отбить" уже вложенные 75 млн долл., а потом и будущие предполагаемые средства, и только потом что-то предусмотрят для Украины.



"Хотя для крупных игроков упомянутые суммы невелики. И видимо, они готовы их потратить в рамках пилотного проекта, чтобы определить, есть ли смысл работать на украинском направлении. Получится что-то на практике – тогда продолжат реализацию проекта. А нет – закроют его. Как известно, добыча полезных ископаемых – дело затратное. И весьма приблизительные данные по украинским ископаемым датируются еще советским периодом", – уточнил Килинкаров. В то же время, предположил он, необходимые средства со стороны Киева, видимо, внесут европейцы, которые уже финансируют половину бюджета Украины, не имеющей необходимых средств.



К слову, глава Белого дома Дональд Трамп заверил в понедельник журналистов, что доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 млрд долл., затраченные на военную помощь для Киева при его предшественнике. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768347240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Итоги выездов депутатов в регионы подвели в Сенате

- Мажилис рассмотрит соглашения в рамках ЕАЭС

- В Акмолинской области рассмотрели вопросы социальной сферы

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2025 года

- Кадровые перестановки

- Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина

- МВД предупреждает о мошенниках в сфере инвестиций

- О борьбе с коррупцией

- Рабочий график главы государства

