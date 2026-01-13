 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.01.2026
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
02:34 14.01.2026

Украинский литий делят приближенные Трампа
Условия одобренной ранее ресурсной сделки в Киеве переписали в пользу США

Наталья Приходко
13.01.2026

В рамках пилотного проекта Украина впервые определила победителя конкурса на разработку одного из крупнейших литиевых месторождений в Кировоградской области по механизму соглашения о разделе продукции, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. По данным СМИ, конкурс предсказуемо выиграли американские компании, близкие к президенту США Дональду Трампу. При этом лидер партии "Сила нации" Андрей Пелюховский заявил о необходимости переоценки упомянутого соглашения, утвержденного Верховной радой в отсутствие доступа к полному содержанию договоренностей.

Неожиданный поворот истории с реализацией ресурсного соглашения с США придал лидер украинской политпартии "Сила нации" Андрей Пелюховский. Он заявил на пресс-конференции во вторник, что в случае подтверждения системной коррупции во время голосований в Верховной раде (ВР) под сомнение может быть поставлена и легитимность документов, одобренных ее нынешним составом. Причем сообщения об уже предпринятых задержаниях депутатов и о подготовке подозрений со стороны правоохранительных органов, в частности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – одна из альтернативных структур, созданных по инициативе США и стран Европы в 2015 году), свидетельствовали не о единичных злоупотреблениях, а о возможной системной коррупции в ВР, подчеркнул партийный лидер. А среди решений, нуждающихся в особой правовой и общественной оценке, назвал законы о рынке земли и двойном гражданстве наряду с действующей редакцией закона о всеукраинском референдуме. Также особого внимания потребует и ряд ратифицированных международных соглашений, в том числе с США, за которые парламентарии проголосовали, не имея доступа к полному тексту документов, добавил Пелюховский. И пообещал продолжить работу над этой темой.

Такие заявления прозвучали на следующий день после того, как премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала в Telegram-канале, что в рамках пилотного проекта в Киеве впервые определили победителя конкурса на разработку одного из крупнейших литиевых месторождений под названием "Участок Добра" в Кировоградской области – по механизму соглашения о разделе продукции (СРП).

Упомянутый механизм по-прежнему вызывает немало вопросов и потому, что содержание подписанного 30 апреля 2025 года украинскими представителями (в лице все той же Свириденко, бывшей тогда вице-премьером) ресурсного соглашения с США осталось неизвестным даже для депутатов ВР, поначалу называвших его грабительским и колониальным. Но затем парламентарии все же утвердили соглашение, хотя и не были ознакомлены со всеми включенными в общий пакет документами.

Дальнейшее развитие событий сопровождалось показательным информационным разнобоем. К примеру, в середине сентября, когда киевские СМИ уведомили о знакомстве представителей Международной финансовой корпорации развития США (DFC) с первыми потенциальными инвестиционными объектами – Бирзуловским горно-обогатительным комбинатом и Лекаревским месторождением титановых руд в Кировоградской области, то среди прочего напомнили, что в рамках достигнутых договоренностей с украинской стороны будут предоставляться лицензии на добычу полезных ископаемых, а американские компании обеспечат финансирование. И также, сославшись на слова премьера Свириденко, отметили, что для запуска работы совместного фонда Вашингтону предстоит внести первый финансовый взнос в размере 5–10 млрд долл. (см. "НГ" от 15.09.25).

Однако уже через пару дней глава кабмина сообщила, что США сделали первый взнос в размере 75 млн долл. в Американо-украинский инвестиционный фонд, созданный в рамках соглашения о недрах. И прибавила, что Киев внесет такой же объем средств, обеспечив формирование совокупной стартовой суммы в размере 150 млн долл.

Тогда как теперь, излагая условия пилотного проекта, Свириденко упомянула, что предусмотрен минимальный объем капитальных инвестиций в 179 млн долл. Из них 12 млн должны пойти на геологоразведку и международный аудит имеющихся запасов, а 167 млн – на непосредственную организацию добычи и строительство мощностей для обогащения руды, необходимого для получения концентрата лития, пригодного к промышленному использованию. При этом победителем была объявлена компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются TechMet и The Rock Holdings – "игроки с большим опытом добычи критически важных полезных ископаемых".

Победивший консорциум тесно связан с администрацией президента США Дональда Трампа, уведомили на днях местные СМИ (со ссылкой на The New York Times). В частности, в его состав вошел давний друг Трампа и спонсор Республиканской партии Рональд Лаудер, наследник косметической компании Estée Lauder. А крупнейшим акционером TechMet является американское агентство DFC, основанное Трампом во время его первого президентского срока.

Вместе с тем, говоря о значении механизма СРП по разделу продукции, Свириденко уточнила, что при подобной форме партнерства инвестор берет на себя все финансовые риски, но месторождение остается в собственности народа Украины. Это позволяет государству получать часть добытых ресурсов или их денежный эквивалент, не тратя бюджетные средства на сложные технологические процессы, констатировала премьер-министр.

Но в этот раз уже не стала уточнять, какая именно часть полученной продукции достанется украинской стороне, притом что распределение управления и взносов между сторонами в совместном инвестфонде было предусмотрено в соотношении 50 на 50, как не преминули заметить журналисты.

Комментируя для "НГ" этот вопрос, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что в результате заявленного раздела Украина получит не более 2% прибыли. Так как сначала американские инвесторы должны "отбить" уже вложенные 75 млн долл., а потом и будущие предполагаемые средства, и только потом что-то предусмотрят для Украины.

"Хотя для крупных игроков упомянутые суммы невелики. И видимо, они готовы их потратить в рамках пилотного проекта, чтобы определить, есть ли смысл работать на украинском направлении. Получится что-то на практике – тогда продолжат реализацию проекта. А нет – закроют его. Как известно, добыча полезных ископаемых – дело затратное. И весьма приблизительные данные по украинским ископаемым датируются еще советским периодом", – уточнил Килинкаров. В то же время, предположил он, необходимые средства со стороны Киева, видимо, внесут европейцы, которые уже финансируют половину бюджета Украины, не имеющей необходимых средств.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп заверил в понедельник журналистов, что доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят 350 млрд долл., затраченные на военную помощь для Киева при его предшественнике.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768347240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Итоги выездов депутатов в регионы подвели в Сенате
- Мажилис рассмотрит соглашения в рамках ЕАЭС
- В Акмолинской области рассмотрели вопросы социальной сферы
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2025 года
- Кадровые перестановки
- Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина
- МВД предупреждает о мошенниках в сфере инвестиций
- О борьбе с коррупцией
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  