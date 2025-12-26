TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии

14:18 14.01.2026

Автор: Фатиме Аман

26 декабря 2025 г.



После распада Советского Союза общее персидское культурное наследие не привело к усилению иранского влияния в Центральной Азии.



В последние месяцы дипломатическая активность Ирана в Центральной Азии вновь стала более заметной. Высокопоставленные иранские чиновники подчеркивают стремление к налаживанию контактов с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, представляя эти связи как часть более широких усилий по укреплению иранской дипломатии на Востоке. Официальные визиты , экономические форумы и публичные заявления свидетельствуют о возобновлении внимания к этим вопросам. На первый взгляд, отношения выглядят активными.



Однако это ощущение инерции скрывает более глубокую преемственность. Несмотря на периодические всплески активности, позиция Ирана в Центральной Азии принципиально не изменилась. Тегеран по-прежнему присутствует, но он не является центральным игроком в формировании политической или экономической траектории региона. Разрыв между активностью и влиянием сохраняется на протяжении десятилетий.



Эта тенденция не является результатом недавней неудачи. Она отражает более длительный период, начавшийся в 1990-х годах, когда ожидания относительно роли Ирана в постсоветской Центральной Азии были значительно выше, чем то, что в итоге материализовалось. Первоначальный оптимизм в Тегеране и среди некоторых центральноазиатских элит, стремившихся к диверсификации, вскоре угас. За этим последовал период стабилизации, который оказался на удивление устойчивым, даже несмотря на изменения региональных условий и руководства.



В годы, непосредственно последовавшие за распадом Советского Союза, Иран, казалось, имел хорошие возможности для построения прочных отношений с новообразованными независимыми центральноазиатскими государствами. Географическое положение играло на руку Тегерану. Иран быстро признал новые правительства и создал дипломатические представительства по всему региону. Культурные и языковые связи , особенно с Таджикистаном, укрепили предположение о том, что Иран станет естественным региональным партнером.



В тот момент лидеры Центральной Азии стремились диверсифицировать свои внешние отношения. Взаимодействие с Ираном предлагало дополнительный канал связи помимо России и помогало продемонстрировать суверенитет в период институциональной нестабильности. Однако это первоначальное сближение было обусловлено скорее стремлением к доступу, чем интеграцией. Оно носило скорее исследовательский, чем основополагающий характер. После достижения дипломатической нормализации и исчезновения непосредственной неопределенности, связанной с независимостью, относительная важность Ирана снизилась.



Одной из первых ошибок Тегерана стало предположение, что общая история и культурная близость приведут к стратегическому сближению. Персидское наследие и языковые связи имели символическое значение, но центральноазиатские режимы были в первую очередь сосредоточены на укреплении государства, светском национализме и политическом контроле. Культурная близость не автоматически порождала доверие. В некоторых случаях она лишь усиливала чувствительность.



Это наиболее ярко проявилось в Таджикистане . Первоначальный оптимизм, основанный на общем языке и истории, в конечном итоге сменился подозрениями, особенно по мере того, как таджикское правительство ужесточило свою позицию по отношению к религиозной оппозиции. Даже там, где участие Ирана было ограниченным или преувеличенным, ощущение идеологической близости стало политически неудобным. Таджикский случай, хотя и исключительный, вызвал резонанс за пределами страны и усилил более широкую региональную осторожность по отношению к Ирану.



Санкции еще больше изменили положение Ирана в Центральной Азии, но не в упрощенном виде. В 1990-х годах Иран все еще рассматривался как потенциальный путь к более широким рынкам и южным торговым маршрутам. Со временем, по мере усиления санкций США и других стран , Иран стал восприниматься не столько как возможность, сколько как обуза. Финансовая уязвимость, репутационный риск и неопределенность в отношении внешних обязательств Ирана сделали более глубокое взаимодействие непривлекательным. В отличие от России или Китая, Ирану не хватало финансовой защиты и институциональной глубины, необходимых для компенсации рисков, связанных с санкциями.



Правительства стран Центральной Азии прагматично адаптировались. Даже те, кто придерживался сбалансированной внешней политики, ограничили масштабы сотрудничества с Тегераном. Иран больше не был исключен из процесса, но его деятельность тщательно контролировалась. Переход был постепенным, но решительным. Санкции превратили Иран из посредника в партнера, чье участие требовало осторожности.



В то же время Иран испытывал трудности в конкуренции с другими внешними игроками по скорости, масштабу и последовательности действий. Китай быстро расширял свое присутствие, опираясь на капитал, инфраструктуру и институциональную преемственность. Турция стабильно инвестировала в образование, деловые сети и культурную дипломатию. Позже страны Персидского залива вышли на рынок, получив финансовый доступ и политический нейтралитет. По сравнению с этими игроками, Иран в значительной степени полагался на соглашения, официальные визиты и политическую символику, в то время как реализация планов отставала от амбиций.



Повторяющиеся задержки и отмены решений подорвали доверие. Данные обещания не всегда выполнялись. Инициативы в области транспорта, энергетики и торговли продвигались медленно или застревали. Со временем партнеры из Центральной Азии пересмотрели свои ожидания. Иран перестал рассматриваться как движущая сила региональной интеграции, а стал восприниматься как второстепенный игрок, чье участие было полезно лишь в узких рамках.



Еще одним ограничением было отсутствие в Тегеране последовательной стратегии в отношении Центральной Азии. Политика в отношении региона оставалась фрагментированной и в основном двусторонней. Центральная Азия редко занимала высокие позиции среди приоритетов внешней политики Ирана, которая в основном определялась ядерными переговорами, отношениями с Соединенными Штатами, региональными конфликтами в арабском мире и напряженностью в отношениях с Израилем. Взаимодействие с Центральной Азией часто носило реактивный характер, определялось сиюминутными обстоятельствами, а не долгосрочным планированием.



В результате Иран так и не сформулировал четкого видения своей роли в регионе, выходящего за рамки общих призывов к сотрудничеству. Не существовало устойчивой региональной структуры, сопоставимой с теми, которые разрабатывались другими участниками. Это ограничило возможности Тегерана влиять на результаты или участвовать в принятии региональных решений.



Религия также сыграла свою роль, но скорее как фактор, ограничивающий доверие, чем как движущая сила политики. Хотя Иран в ранний постсоветский период ненадолго исследовал религиозные и идеологические каналы, эти усилия не привели к устойчивому влиянию. Иран не проводил агрессивной религиозной пропаганды в Центральной Азии и не пытался экспортировать свою революционную модель. Тем не менее, центральноазиатские режимы оставались крайне настороженными по отношению к иностранному религиозному влиянию. Идентичность Ирана как Исламской Республики имела политический вес независимо от его поведения.



Эта динамика была связана не столько с действиями Ирана, сколько с тем, как его воспринимали. В сильно секуляризованных авторитарных системах даже ограниченное участие религиозных групп вызывало опасения по поводу идеологического влияния. Сдержанность Ирана не полностью разрешила эту тревогу, и Тегеран не стал последовательно переосмысливать свою роль в неидеологическом ключе. Неопределенность сохранялась, усиливая осторожность.



Внутренние ограничения внутри Ирана еще больше сузили его внешнеполитические возможности. Экономическая нестабильность, смена руководства и фракционная конкуренция нарушали преемственность. Обязательства, взятые при одной администрации, иногда ослаблялись или отменялись при следующей. Для партнеров из Центральной Азии эта непредсказуемость подорвала доверие к долгосрочному сотрудничеству.



К середине 2010-х годов отношения Ирана с Центральной Азией достигли спокойного плато. Резкого разрыва не произошло. Дипломатические связи оставались неизменными. Торговля продолжалась на умеренном уровне. Визиты на высоком уровне сохранялись. Тем не менее, Иран больше не включался в стратегическое планирование или региональную координацию. Государства Центральной Азии стали рассматривать Тегеран как второстепенного партнера, полезного в определенных контекстах, но периферийного по отношению к более широким региональным задачам.



Иран не уступил Центральную Азию одному-единственному сопернику. Он терял позиции постепенно, по мере того как регион диверсифицировал свои партнерские отношения и преодолевал неопределенность постсоветского переходного периода. Окно возможностей, открывшееся в 1990-х годах, закрылось не из-за конфронтации, а из-за переориентации.



Последние дипломатические действия не обязательно свидетельствуют об изменении этой тенденции. Они скорее отражают преемственность, чем трансформацию. Без устойчивого доверия, последовательности в политике и способности добиваться результатов, выходящих за рамки символики, роль Ирана в Центральной Азии, вероятно, останется ограниченной.



Сегодня Центральная Азия более уверена в себе, более избирательна и стратегически более насыщена, чем три десятилетия назад. Иран по-прежнему является соседом. Он по-прежнему имеет значение. Но он больше не является незаменимым для регионального экономического или стратегического планирования Центральной Азии. Именно эта реальность, а не какая-либо отдельная политическая неудача, объясняет, почему отношения, которые когда-то казались многообещающими, в конечном итоге достигли своего предела.



The National Interest (TNI) - американский двухмесячный журнал о международных отношениях и онлайн-издание. Основанный в 1985 году Ирвингом Кристолом, он издается Центром национальных интересов (Center for the National Interest), аналитическим центром в Вашингтоне, созданным Ричардом Никсоном в 1994 году.