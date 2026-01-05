Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев

15:08 14.01.2026

Враги, друзья и провокаторы

Нынешняя американская администрация - это сильнейшая угроза политико-экономической стабильности региона, да и не только нашего (остальные были, впрочем, не намного лучше). И дабы минимизировать риски - с ней нужно вести сложный и очень терпеливый диалог



Данияр Ашимбаев, 13 января



Можно, конечно, поиронизировать по поводу того, что болгарскому послу повезло так быстро вручить верительные грамоты казахстанскому президенту (в компании с новым послом США) и по поводу того, что постпред Казахстана при Женевском отделении ООН стал по совместительству представителем президента по переговорам с США, но реальность не самая симпатичная.



Нынешняя американская администрация - это сильнейшая угроза политико-экономической стабильности региона, да и не только нашего (остальные были, впрочем, не намного лучше). И дабы минимизировать риски - с ней нужно вести сложный и очень терпеливый диалог.



Американцы конфликтуют с нашими стратегическими союзниками - Россией и Китаем, давят на Иран, с которыми у нас торговля и транзит. Пока тишина по поводу Афганистана, через Казахстан собирался строить магистраль.



Понятно, что США как союзник и торгово-экономический партнер - это тот еще геморрой, но Трамп - это долгосрочная реальность, которую надо учитывать.



Проамериканская пропагандистская сетка, которую Трамп оставил без финансирования, крайне возмущена новой линией и легла под эгиду ЕС с ее озабоченностью эскалацией конфликта на Украине, "зеленой" и "голубой" повестками. А это и санкции, и информационные провокации, и украинские теракты против нашей нефтетранспортной инфраструктуры. И не будем забывать и о явном участии в попытке государственного переворота в Казахстане 4 года назад.



По сути, на данном этапе главные риски для Казахстана связаны не с исламским радикализмом, сепаратизмом или национальными конфликтами, а с политикой США и ЕС.



Но осуждать все будут очередное тупое заявление российского ТВ-пропагандиста, которому надо как-то смикшировать эффект по поводу ситуации в Венесуэле и Иране. Излишне говорить про союзные отношения между Россией и Центральной Азией, но даже тот же Пашинян бывает в Кремле намного чаще, чем мог бы этот делать глава правительства враждебной страны (или, скажем, сам г-н Соловьев).



Дискуссия из серии "Заткните ваших провокаторов!" - "А вы приструните своих!" достаточно бессмысленна. Страны и народы не отрефлексировали свою историю, историю своих взаимоотношений, да и относительно недавний распад единого государства. На информационной поляне к тому же пасется огромная сетка, настроенная на разжигание любых конфликтов, тем более что у нас немало тех, кто подался постфактум в "жертвы колониализма", В России после Украины гипертрофированная реакция на любое негативное высказывание в свой адрес, которое тут же экстраполируется на всю страну. Не отстаем и мы - нервно полагая мнение любого журналиста или депутата официальной позицией Кремля.



При этом формат взаимных истерик можно было даже назвать семейным: "А он на меня не так посмотрел! А она меня нехорошим словом назвала! А он играет не со мной, а с чужими мальчиками!".



Если бы в России так не увлекались ордынством, то могли бы теме советской колонизации в порядке эксперимента противопоставить татаро-монгольское иго.



Даже если пересажать всех провокаторов, то надрывный фон останется еще надолго. Это объективная реальность.



Другое дело, что Россия и Казахстан исторически "обречены" на дружбу и союзничество. И это тоже объективная реальность.