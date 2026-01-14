Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева

14.01.2026



В возрасте 73 лет скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева.



Саодат Амиршоева родилась 10 ноября 1953 года в селе Парнаки Ховалингского района. Она окончила юридический факультет Таджикского государственного университета в 1978 году и посвятила свою профессиональную деятельность сфере юстиции и государственной службы.



В разные годы работала государственным и старшим нотариусом, судьей народного суда города Куляб, а также начальником управления юстиции органов местного государственного управления Хатлонской области. В 1999 году ей было присвоено звание государственного советника юстиции третьего класса и почетное звание "Заслуженный юрист Республики Таджикистан".



Саодат Амиршоева дважды избиралась депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Олии Республики Таджикистан и принимала участие в законодательной деятельности страны.



Церемония прощания состоится 14 января в 13:00 в районе Кушониен, в джамоате поселка Бустонкала, селе Орзу.