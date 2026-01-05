 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
18:27 14.01.2026

Обсуждены приоритетные задачи дальнейшего укрепления военной безопасности и обороноспособности страны

13 января под председательством Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката Мирзиеева состоялось расширенное заседание Совета безопасности по вопросам укрепления военной безопасности и обороны страны.

В заседании приняли участие члены Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Кабинета Министров, руководители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, командующие военными округами, руководители военно-административных секторов, представители других ведомств и общественных организаций.

За прошедшие годы была проделана значительная работа по укреплению обороноспособности страны.

Национальная армия оснащается современным вооружением и техникой. Боевой и морально-психологический уровень подготовки военнослужащих последовательно повышается и укрепляется потенциал оборонной промышленности.

В войсках Министерства обороны внедрены новые тактические приемы, в 1,5 раза увеличены количество и интенсивность учений, созданы подразделения беспилотных летательных аппаратов и центры подготовки специалистов.

В результате начатой работы по цифровизации армии значительно повысилась эффективность информационной безопасности, управления и предоставляемых услуг.

По инициативе главы государства система военного образования была коренным образом обновлена, создан Университет военной безопасности и обороны, укомплектованный квалифицированными профессорами, преподавателями и инструкторами.

В образовательный процесс внедрены передовые цифровые технологии обучения, в том числе основанные на искусственном интеллекте, а также современные системы оценки, что вывело качество подготовки военных кадров на новый уровень.

На заседании обсуждены приоритетные задачи по обеспечению безопасности страны, дальнейшего укрепления ее обороноспособности.

Отмечено, что расширяются различные региональные конфликты, набирает обороты гонка вооружений, ослабевают уважение к общечеловеческим ценностям, нормам международного права и международной дипломатии.

– Необходимо понять одно: характер современной войны коренным образом изменился. Тот, кто думает, что сможет победить, опираясь лишь на количество танков, самолетов или солдат, глубоко ошибается. Сегодняшние боевые действия ведутся на основе искусственного интеллекта, цифрового управления, средств нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния, кибер- и робототехнологий, а также политико-экономического давления, – заявил глава нашего государства.

В этой связи подчеркнуто, что нельзя ни на минуту забывать: мир и спокойствие становятся самым ценным богатством. Для сохранения этого богатства необходимо, чтобы каждая сфера и отрасль перешла на "проактивный режим работы", то есть заранее реагировала на возможные риски и угрозы.

Верховный Главнокомандующий обозначил важнейшие задачи на перспективу.

Приоритетное внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию системы подготовки военных кадров.

– Не следует забывать, что модернизация системы военного образования и подготовки кадров является основным условием формирования нового облика армии, – отметил Президент.

Отмечено, что срочная военная служба должна быть организована не только как физическая и военная подготовка, но и как этап подготовки молодежи к рынку труда и самостоятельной профессии, чтобы она смогла занять прочное место в обществе.

В частности, в армии будет создана совершенно новая система, предусматривающая овладение молодыми людьми как минимум одной профессии по завершении службы. Исходя из основных направлений и специальностей воинских частей будут разработаны 3–6-месячные программы профессиональной подготовки военнослужащих. По завершении программы военнослужащие будут сдавать квалификационный экзамен, после чего им будет выдаваться сертификат о профессии.

Ежегодно будут отбираться 5 тысяч военнослужащих-срочников, которые пройдут обучение в рамках программ "Один миллион программистов" и "Пять миллионов лидеров в сфере искусственного интеллекта".

В период прохождения срочной службы военнослужащим будет предоставлена возможность сдавать вступительные экзамены для поступления в высшие учебные заведения непосредственно в своей воинской части. Военнослужащие, успешно прошедшие тестирования и зачисленные в число студентов, начнут обучение в вузе по окончании срочной службы.

Наряду с этим молодежи, вернувшейся из армии и желающей учиться в высших учебных заведениях, будут компенсированы расходы на получение сертификатов по иностранному языку и профильным предметам. В случае поступления на контрактной основе будет предоставляться беспроцентный образовательный кредит.

Кроме того, предусмотрены отдельные льготы по обеспечению занятости молодежи, вернувшейся из армии. В частности, для молодых людей, желающих заняться предпринимательством, 6 процентов кредитных расходов будет покрываться государством; для молодежи, намеренной устроиться на работу в государственные организации, будет введена практика предоставления 10-процентной льготы к тестовым баллам, проводимым Агентством эффективности управления. Молодежи, планирующей работать в частном секторе, будут оплачены расходы на освоение профессии и получение сертификата.

– Одним словом, прохождение срочной военной службы должно стать для молодежи путем к успеху, – подчеркнул Президент.

Указано, что важнейшим вопросом является подготовка высококвалифицированных специалистов в области инженерно-технического дела, кибербезопасности и противодействия информационным атакам.

В данном контексте указано на необходимость укрепления военно-научной базы инженерно-технического направления и организации военных технопарков на местах.

Отмечено, что наряду с дальнейшим укреплением боеготовности военнослужащих само время требует регулярно обогащать и их духовный мир.

В этом важную роль играет чтение. В связи с этим в текущем году все воинские части и учреждения будут обеспечены художественной литературой в количестве 1 миллион экземпляров.

В системе Вооруженных Сил среди учащихся военных школ-лицеев, военнослужащих срочной службы, курсантов, сержантов и офицеров будет организован конкурс по чтению на приз Верховного Главнокомандующего. Военнослужащим срочной службы, ставшим победителями и призерами конкурсов на уровне округа, командования, министерства и Верховного Главнокомандующего, срок срочной службы будет сокращен на один месяц.

Ежегодно среди военнослужащих проводятся соревнования более чем по 10 традиционным видам спорта, таким как кураш, рукопашный бой, тяжелая атлетика и другие. Начиная с текущего года будут организованы трехэтапные соревнования и по современным видам спорта – киберспорту, беспилотным и робототехнологиям.

– Постоянный анализ региональной и глобальной обстановки, укрепление потенциала национальной армии – требование сегодняшнего дня. Армия Узбекистана всегда должна быть мобильной, высокотехнологичной, адаптированной к новым боевым условиям и готовой к защите народа, – отметил Президент.

Особое внимание следует уделить оснащению войск роботизированными комплексами и беспилотными системами на базе ИИ, легкой военной техникой, современным вооружением, средствами разведки, отмечалось на заседании.

В числе приоритетных задач Президент отметил дальнейшее развитие оборонной промышленности, внедрение цифровых технологий и ИИ на предприятиях ОПК.

В условиях цифровизации всех сфер государственной и общественной жизни обеспечение кибербезопасности и укрепление устойчивости национальной цифровой инфраструктуры приобретает особое значение. В связи с этим ответственным лицам поручено определить комплекс мер по защите персональных данных и цифровых систем.

На заседании также рассмотрены вопросы развития военной инфраструктуры, ответственным лицам даны поручения касательно строительства и ремонта оборонных объектов.

– Достойная оценка труда военнослужащих, социальная защита членов их семей и военных пенсионеров должны постоянно находиться в центре нашего внимания, – отметил Президент и объявил о важных нововведениях в этом направлении.

В частности, начиная с 1 апреля размер надбавки за выслугу лет для офицеров Министерства обороны будет увеличен в 2 раза. Ежемесячное денежное довольствие рядовых военнослужащих и сержантов, проходящих службу по контракту, будет повышено на 10 процентов.

Заработная плата гражданского персонала территориальных управлений и отделов по делам обороны в текущем году увеличится на 20 процентов, а в следующем году – еще на 50 процентов.

Для военнослужащих, прослуживших в рядах Вооруженных Сил свыше 30 лет, размер ежемесячного денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, будет повышен с 75 до 100 процентов.

Кроме того, будет расширено строительство жилья для военнослужащих.

Ответственным лицам поручено разработать и внести в парламент проект закона, определяющего порядок пенсионного обеспечения военнослужащих.

Учитывая быстроменяющиеся содержание и масштабы современных рисков и угроз, выдвигаемые перед сферами обороны и безопасности большие задачи, глава нашего государства указал на необходимость пересмотра Оборонной доктрины, принятой восемь лет назад, а также Концепции национальной безопасности, принятой в 1997 году.

Отмечено, что новая Оборонная доктрина должна обеспечить, чтобы наша страна сохраняла статус невступления ни в какие военные блоки, продолжала опираться на многостороннюю дипломатию, развивалась в направлении стратегии, основанной на высоких технологиях, военной самостоятельности и региональной стабильности.

– В целом новая доктрина должна служить основой для технологического обновления армии и внедрения передовых военных решений, - отметил Президент.

В завершение заседания глава нашего государства искренне поздравил рядовых и сержантов, офицеров и генералов, ветеранов Вооруженных Сил, членов их семей и близких с 34-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

– Ваше мужество, верность присяге, самоотверженность в деле защиты Родины являются ярким примером для всего народа. Пусть в нашей стране всегда царят мир, спокойствие и согласие, пусть наша Родина будет крепкой и стабильной! – сказал Президент.

На заседании были заслушаны доклады и предложения министра обороны, командующих военными округами и других ответственных лиц.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768404420


