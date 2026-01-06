|Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
19:14 14.01.2026
"Попытка перехвата русскоязычной аудитории": зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана
Зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана
6 января 2026
Новый виток информационной войны с Россией инициировал Госдеп США. Полем "битвы" выбран Казахстан. Как выяснил RT из анализа системы госзакупок правительства США, американское внешнеполитическое ведомство намерено изучить "деструктивное" информационное воздействие на аудиторию Казахстана - причем как на казахском, так и на русском языках. Госдеп активизировался в Центральной Азии неспроста, считают эксперты. Это не просто зондаж настроений населения, полагают они, а очередная попытка начать свою игру в медийном пространстве региона, противодействуя информационным усилиям России.
Свое влияние Госдеп США планирует усилить с помощью системы онлайн-мониторинга казахских социальных сетей - именно ее создание стало объектом закупки на электронной площадке правительства.
По документам, для нужд дипмиссии США в Казахстане разработают специальное веб-приложение. Оно должно быть ориентировано как на казахско-, так и на русскоязычную аудиторию и работать на противодействие "иностранной враждебной пропаганде".
Хитроумное приложение
При этом Госдеп ждет от потенциальных партнеров расширения "инновационных решений". Они должны продемонстрировать "способность бороться с иностранной пропагандой, повышать зрительскую осведомленность и уверенность в точности и достоверности информации о Соединенных Штатах и их внешней политике".
Разрабатываемое приложение позволит отделу общественной дипломатии "выявить и испытать инструментарий, способный систематически еженедельно анализировать актуальную повестку в TikTok, Telegram и Instagram* в казахстанском информационном поле", отмечается в заявке Госдепа.
Заказчик рассчитывает, что решение будет не только анализировать и оценивать пропаганду, распространяемую на казахском и русском языках в популярных соцсетях, но и выявлять характеристики контента, охвата, взаимодействия и воздействия актуальной повестки в цифровых медиа.
Опасная игра
Подобные замеры характеристик соцсетей и медиаполя Казахстана говорят о намерении США понять и проанализировать информационную "поляну", а затем воздействовать на нее, в том числе и с помощью антироссийских нарративов, отмечает политолог Владимир Брутер.
"Перед нами попытка сначала анализа, а потом и перехвата огромной русскоязычной аудитории в странах Центральной Азии, в частности в Казахстане. Аудитория эта очень пластична, имеет тенденцию перетекать с площадки на площадку", - пояснил собеседник RT.
Это не просто игра, подчеркивает эксперт:
"Попытки американцев играть на этом поле можно однозначно трактовать как враждебные нам. В геополитическом плане США нам в Центральной Азии явный противник. Они будут работать и с общественными настроениями, и с инфлюенсерами, формируя негативный образ России, выпячивая свои какие-то добродетели".
Впрочем, для США подобное "вторжение" не внове. В феврале 2025 года, как обнаружил RT, Госдеп таким же образом раскошеливался на "иммерсивную журналистику" и работу с данными в казахстанских медиа. На подобном ловили их и раньше, когда Соединенные Штаты также выделяли гранты на поддержку "стремления Казахстана к демократии" посредством "поддержки" СМИ.
* Meta - владелец Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.