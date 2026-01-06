Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана

19:14 14.01.2026

"Попытка перехвата русскоязычной аудитории": зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана

Зачем Госдеп зондирует медиапространство Казахстана



6 января 2026



Новый виток информационной войны с Россией инициировал Госдеп США. Полем "битвы" выбран Казахстан. Как выяснил RT из анализа системы госзакупок правительства США, американское внешнеполитическое ведомство намерено изучить "деструктивное" информационное воздействие на аудиторию Казахстана - причем как на казахском, так и на русском языках. Госдеп активизировался в Центральной Азии неспроста, считают эксперты. Это не просто зондаж настроений населения, полагают они, а очередная попытка начать свою игру в медийном пространстве региона, противодействуя информационным усилиям России.



