В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб

20:01 14.01.2026

Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

В Узбекистане мужчину оштрафовали на $100 за жалобу на Трампа о похищении Мадуро



ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, похитившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в приговоре суда, копией которого располагает РИА Новости.



В материалах указано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ГУВД Ташкента и попросил принять заявление на Трампа. В полиции мужчину попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не явился для подачи жалобы.



"Назначить наказание, предусмотренное ст. 199 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (заведомо ложный вызов специализированных служб), в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин (1,23 миллиона сумов)", - говорится в тексте приговора.



На судебном заседании мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысл своего обращения и не осознавал возможные последствия своих действий.