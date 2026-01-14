МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море

20:55 14.01.2026

Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева по инцидентам с танкерами в Черном море



14 января 2026



Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января т.г. атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря.



В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права.



Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.



Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем.