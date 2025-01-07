Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?

22:14 14.01.2026

7 января 2025



Объем накопленных прямых инвестиций Китая в ЦА за 10 лет вырос почти вдвое.



Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Китая в Центральной Азии продолжают расти, с каждым годом увеличивая свою долю в экономике стран региона, говорится в докладе Евразийского банка развития "Китай и Евразийский регион: анализ инвестиционных потоков", который был опубликован 25 декабря.



Отмечается, что этими вложениями Китай усиливает свои позиции в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, инфраструктура и обрабатывающая промышленность.



В то же время, эти инвестиции способствуют экономическому росту региона, улучшению экологической ситуации и модернизации инфраструктуры.



В докладе говорится, что объем накопленных ПИИ Китая в Центральной Азии вырос с $19,6 млрд в 2016 году до $35,9 млрд к середине 2025 года. В частности, 32% этих инвестиций вложено в экономику Казахстана, 30% - Узбекистана, 27% - Туркменистана, 6% - Таджикистана и 5% - Кыргызстана.



Таджикистан



ПИИ из Китая в Таджикистан увеличились с $1,4 млрд до $2,2 млрд за последнее десятилетие. На долю Таджикистана приходится 6% китайского портфеля ПИИ в Центральной Азии. Большая часть китайских инвестиций сосредоточены в двух секторах: сырьевом и обрабатывающей промышленности.



Сырьевой сектор получает 45% всех вложений ($978 млн), с ежегодным ростом 5% за последние 10 лет. Обрабатывающая промышленность - 42% ($911 млн долларов), с темпами роста 2,3% в год.



Китайские прямые инвестиции в Таджикистане в настоящее время представлены одним действующим промышленным проектом и рядом перспективных инициатив в сфере возобновляемых источников энергии.



Ключевым реализуемым проектом является разработка золотого рудника в Согдийской области. Капиталовложение структурированы через совместное предприятие, в котором китайскому инвестору принадлежит 50%. Общий бюджет оценивается в $136 млн.



Проект реализуется за счет собственных средств компании, направляемых на горно-капитальные работы, инфраструктуру рудника и закупку оборудования.



В период 2025-2028 годы китайская компания планирует построить солнечную электростанцию мощностью до 1,5 ГВт.



Параллельно другая компания прорабатывает два проекта: СЭС на 500 МВт в Согдийской области и завод по производству солнечных модулей в Хатлоне.



Все проекты предполагаются как первичные вложения на базе собственных средств китайских компаний, без явной прямой бюджетной поддержки принимающей стороны. Начало капитальных работ ожидается во второй половине 2025-2026 годов, после завершения технико-экономических проработок и согласования площадок.



Казахстан



Общий объем китайских ПИИ в Казахстане на 2025 год составляет $11,4 млрд, при этом китайские компании активно инвестируют в обрабатывающую промышленность, энергетику и инфраструктуру.



Одним из крупнейших проектов является участие крупного китайского холдинга в газохимическом комплексе в Атырауской области. В 2024 году запустились новые проекты - металлургический завод в Шымкенте и ветропарки.



Кыргызстан



Китайские ПИИ в Кыргызстане составляют $2,1 млрд, что соответствует 5,8% от общего объема китайских вложений в Центральной Азии.



Основная часть инвестиций идет в добывающую и обрабатывающую промышленность.



В числе крупных проектов - строительство солнечной электростанции и железной дороги Кыргызстан-Узбекистан, которое началось в 2024 году. Китай продолжает развивать инфраструктуру в стране, в том числе, в сфере логистики и переработки отходов.



Туркменистан



Прямые китайские инвестиции в Туркменистане выросли с $5,6 млрд до $9,5 млрд к середине 2025 года. Основной прирост пришелся на энергетические проекты в 2016-2021 годах.



Одним из главных проектов является разработка крупного месторождения с участием китайского банка. В последние годы внимание китайских инвесторов переключилось на эксплуатацию существующих проектов.



Узбекистан



Узбекистан стал вторым крупнейшим получателем китайских ПИИ в Центральной Азии. Накопленные инвестиции на 2025 год составляют $10,7 млрд, это 30% от общего объема китайских вложений в регион.



Основная часть инвестиций направлена в энергетический сектор (51%), обрабатывающую промышленность (31%) и возобновляемые источники энергии.



Одним из крупнейших проектов является строительство олефинового комплекса в Бухарской области с инвестициями в $3,3 млрд. Также развиваются ветропарки и газовая инфраструктура.