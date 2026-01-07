|Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
00:05 15.01.2026
ВС РФ разломали оборону ВСУ в сельском укрепрайоне к северо-западу от Орехова – итоговая сводка Readovka за 14 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 января в разрезе СВО. Русские войска развалили оборону сельского укрепрайона ВСУ к северо-западу от Орехова. ВС РФ атаковали еще один участок в приграничье Сумской области, наши бойцы овладели селом Комаровка. БПЛА "Герань" теперь может носить на борту ПЗРК, что сохраняет возможность оснащения изделия боевой частью для классического применения.
Нерешаемых задач нет – снова доказано
Подразделения 7-й гвардейской ДШД сумели добиться крупных успехов в боях в восточном секторе Запорожского направления. Русская армия выбила ВСУ из села Приморское. Теперь наши десантники продвигаются на восток по берегам реки Конка и технических водоемов. Русские штурмовики должны, используя тактику "прыжков лягушки", далее занимать населенные пункты по течению реки, а в конечном итоге выйти в район крупного села Камышеваха. Через него проходит главная логистическая артерия, по которой ВСУ снабжают свои позиции в Ореховском укрепрайоне. Успех в этом деле сильно осложнит противнику снабжение города, резко удлинив логистическое плечо. При этом длинный отрезок альтернативной трассы будет проходить всего в 25 км от недавно освобожденного ВС РФ Гуляйполя, где уже обосновались наши операторы дронов.
Русским десантникам удалось добиться фактического развала обороны неприятеля в малой сельской агломерации к северо-востоку от Орехова. После успеха в штурме Лукьяновского наша армия заняла и Новояковлевку. Таким образом, центр сельского оборонительного района оказался под контролем ВС РФ, что полностью дезорганизует украинскую оборону на данном участке. Полное овладение соседствующими населенными пунктами – это вопрос очень скорого времени. Помимо прочего, подразделения 7-й гвардейской ДШД заняли ключевую оборонительную позицию ВСУ к северо-востоку от Степногорска – Таврический ГОК с его развитыми подземными коммуникациями. За эту позицию противник мог держаться долго, даже будучи отрезанным от основных сил. Подземная инфраструктура заброшенного промышленного объекта позволяла бы выдерживать даже авиаудары. Однако неприятель не сумел реализовать все выгоды позиции. Угроза окружения после утраты Лукьяновского вынудила командование незалежной бросить столь выгодный рубеж и отойти по лесопосадкам к Магдалиновке. Данный успех русских десантников, без сомнения, появится в сюжетах на отечественном телевидении. Ведь ни много ни мало овладение районом Таврического ГОК можно считать равным по значимости с овладением малой крепостью, где огневое превосходство теряет значение, а мастерство пехоты – становится всем.
Проверка на вшивость
Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ, форсировав реку Клевень, по которой проходит граница между Курской областью России и Сумской областью Украины, наскоком заняли село Комаровка. Повторилась история, когда русские подразделения нагрянули к пребывающему в полной расслабленности противнику в селе Грабовское, что восточнее Сум. Хотя ВС РФ пришлось потрудиться несколько больше, после прецедента неприятель все же привел своих людей в чувство проверками личного состава на позициях. Но они не слишком помогли – ВСУ в Комаровке эффективного отпора дать не смогли.
Это продвижение преследует задачу спровоцировать противника на ответные меры. И речь даже не про переброску подкреплений с других участков линии боевого соприкосновения. Цель – возможное обнаружение крупных неприятельских соединений непосредственно в районе Глухова. Еще с самого начала провальной операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года угроза ввода в бой вспомогательной украинской группировки со стороны Глухова для атаки в направлении Рыльска была крайне велика. Тогда, в конце лета 2024 года, да и вплоть до недавнего времени эпизодически фиксировались признаки присутствия крупных сил противника. Их намерения неочевидны, однако сам факт наличия неприятеля нуждался в конкретном подтверждении. Сейчас командование ВС РФ, по всей видимости, увидело смысл спровоцировать украинских генералов "вскрыть карты".
Может быть задан резонный вопрос – а отчего неприятель должен непременно реагировать? У ВСУ на "Крайнем Севере" зоны активных боевых действий главная задача состоит в недопущении формирования "очагов-магнитов", для купирования которых украинскому территориальному командованию придется выделять силы. По этой причине появление подобного очага под носом у потенциального района сосредоточения крупной группировки ВСУ вынудит противника на ответные меры. Тем более, что неприятель может полагаться на свое локальное численное превосходство. В таком случае подразделения ВС РФ откатятся назад, но задача будет выполнена.
Со скоростью прогресса
Украинскими военными опубликованы очередные данные, свидетельствующие о том, что наши инженеры начали систематически устанавливать ПЗРК на БПЛА "Герань". Новинка является логическим развитием концепции установки старых ракет класса "воздух-воздух" Р-60. И выгода данного подхода очевидна. Прежде всего ПЗРК отечественного производства вне зависимости от типа (они все по весу сопоставимы – 15–18 кг). В отличие от варианта с ракетой Р-60, БПЛА сохраняет возможность нести боевую часть, хотя и послабее обычной версии "Герани", что делает ее "истребительный" формат универсальным. Более того, судя по материалам, что опубликовал неприятель, спусковая деталь зажата, что обеспечивает немедленный пуск ракеты сразу после захвата цели (самопроизвольный пуск невозможен до звукового сигнала = санкции бортового "компьютера").
Вчера, 13 января, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.