Четверг, 15.01.2026
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
00:05 15.01.2026

ВС РФ разломали оборону ВСУ в сельском укрепрайоне к северо-западу от Орехова – итоговая сводка Readovka за 14 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 января в разрезе СВО. Русские войска развалили оборону сельского укрепрайона ВСУ к северо-западу от Орехова. ВС РФ атаковали еще один участок в приграничье Сумской области, наши бойцы овладели селом Комаровка. БПЛА "Герань" теперь может носить на борту ПЗРК, что сохраняет возможность оснащения изделия боевой частью для классического применения.



Нерешаемых задач нет – снова доказано

Подразделения 7-й гвардейской ДШД сумели добиться крупных успехов в боях в восточном секторе Запорожского направления. Русская армия выбила ВСУ из села Приморское. Теперь наши десантники продвигаются на восток по берегам реки Конка и технических водоемов. Русские штурмовики должны, используя тактику "прыжков лягушки", далее занимать населенные пункты по течению реки, а в конечном итоге выйти в район крупного села Камышеваха. Через него проходит главная логистическая артерия, по которой ВСУ снабжают свои позиции в Ореховском укрепрайоне. Успех в этом деле сильно осложнит противнику снабжение города, резко удлинив логистическое плечо. При этом длинный отрезок альтернативной трассы будет проходить всего в 25 км от недавно освобожденного ВС РФ Гуляйполя, где уже обосновались наши операторы дронов.

Русским десантникам удалось добиться фактического развала обороны неприятеля в малой сельской агломерации к северо-востоку от Орехова. После успеха в штурме Лукьяновского наша армия заняла и Новояковлевку. Таким образом, центр сельского оборонительного района оказался под контролем ВС РФ, что полностью дезорганизует украинскую оборону на данном участке. Полное овладение соседствующими населенными пунктами – это вопрос очень скорого времени. Помимо прочего, подразделения 7-й гвардейской ДШД заняли ключевую оборонительную позицию ВСУ к северо-востоку от Степногорска – Таврический ГОК с его развитыми подземными коммуникациями. За эту позицию противник мог держаться долго, даже будучи отрезанным от основных сил. Подземная инфраструктура заброшенного промышленного объекта позволяла бы выдерживать даже авиаудары. Однако неприятель не сумел реализовать все выгоды позиции. Угроза окружения после утраты Лукьяновского вынудила командование незалежной бросить столь выгодный рубеж и отойти по лесопосадкам к Магдалиновке. Данный успех русских десантников, без сомнения, появится в сюжетах на отечественном телевидении. Ведь ни много ни мало овладение районом Таврического ГОК можно считать равным по значимости с овладением малой крепостью, где огневое превосходство теряет значение, а мастерство пехоты – становится всем.

Проверка на вшивость

Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ, форсировав реку Клевень, по которой проходит граница между Курской областью России и Сумской областью Украины, наскоком заняли село Комаровка. Повторилась история, когда русские подразделения нагрянули к пребывающему в полной расслабленности противнику в селе Грабовское, что восточнее Сум. Хотя ВС РФ пришлось потрудиться несколько больше, после прецедента неприятель все же привел своих людей в чувство проверками личного состава на позициях. Но они не слишком помогли – ВСУ в Комаровке эффективного отпора дать не смогли.

Это продвижение преследует задачу спровоцировать противника на ответные меры. И речь даже не про переброску подкреплений с других участков линии боевого соприкосновения. Цель – возможное обнаружение крупных неприятельских соединений непосредственно в районе Глухова. Еще с самого начала провальной операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года угроза ввода в бой вспомогательной украинской группировки со стороны Глухова для атаки в направлении Рыльска была крайне велика. Тогда, в конце лета 2024 года, да и вплоть до недавнего времени эпизодически фиксировались признаки присутствия крупных сил противника. Их намерения неочевидны, однако сам факт наличия неприятеля нуждался в конкретном подтверждении. Сейчас командование ВС РФ, по всей видимости, увидело смысл спровоцировать украинских генералов "вскрыть карты".

Может быть задан резонный вопрос – а отчего неприятель должен непременно реагировать? У ВСУ на "Крайнем Севере" зоны активных боевых действий главная задача состоит в недопущении формирования "очагов-магнитов", для купирования которых украинскому территориальному командованию придется выделять силы. По этой причине появление подобного очага под носом у потенциального района сосредоточения крупной группировки ВСУ вынудит противника на ответные меры. Тем более, что неприятель может полагаться на свое локальное численное превосходство. В таком случае подразделения ВС РФ откатятся назад, но задача будет выполнена.

Со скоростью прогресса

Украинскими военными опубликованы очередные данные, свидетельствующие о том, что наши инженеры начали систематически устанавливать ПЗРК на БПЛА "Герань". Новинка является логическим развитием концепции установки старых ракет класса "воздух-воздух" Р-60. И выгода данного подхода очевидна. Прежде всего ПЗРК отечественного производства вне зависимости от типа (они все по весу сопоставимы – 15–18 кг). В отличие от варианта с ракетой Р-60, БПЛА сохраняет возможность нести боевую часть, хотя и послабее обычной версии "Герани", что делает ее "истребительный" формат универсальным. Более того, судя по материалам, что опубликовал неприятель, спусковая деталь зажата, что обеспечивает немедленный пуск ракеты сразу после захвата цели (самопроизвольный пуск невозможен до звукового сигнала = санкции бортового "компьютера").

Вчера, 13 января, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768424700


