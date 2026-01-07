Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января

00:05 15.01.2026

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 января в разрезе СВО. Русские войска развалили оборону сельского укрепрайона ВСУ к северо-западу от Орехова. ВС РФ атаковали еще один участок в приграничье Сумской области, наши бойцы овладели селом Комаровка. БПЛА "Герань" теперь может носить на борту ПЗРК, что сохраняет возможность оснащения изделия боевой частью для классического применения.



