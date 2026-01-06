 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 15.01.2026
Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
01:26 15.01.2026

Данные меры упростят логистику между странами и укрепят торгово-экономическое сотрудничество двух государств

ДУШАНБЕ, 14 янв – Sputnik. С марта 2026 года Таджикистан и Иран отменят визы для водителей международных перевозок.

Об этом сообщает посольство ИРИ в Душанбе.

Согласно заявлению, такое решение было принято на основе двустороннего соглашения.

"Теперь водители и помощники водителей международных грузовых перевозок, являющиеся владельцами обычных паспортов Ирана и Таджикистана, смогут въезжать на территорию друг друга без визы", - отметили в ведомстве.

Также водителям разрешается пересекать границу через все пограничные пункты.

Помимо этого, по двустороннему соглашению, им будет разрешено находиться на территории другой страны без оформления визы в срок до 30 суток в течении каждого 90-дневного периода.

Ожидается, что данные меры повысят эффективность логистики между Таджикистаном и Ираном, а также укрепят торгово-экономические отношения двух стран.

В сентябре 2025 года визовый режим уже был отменен для владельцев дипломатических и служебных паспортов двух государств.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768429560


