Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков

01:26 15.01.2026

Данные меры упростят логистику между странами и укрепят торгово-экономическое сотрудничество двух государств



ДУШАНБЕ, 14 янв – Sputnik. С марта 2026 года Таджикистан и Иран отменят визы для водителей международных перевозок.



Об этом сообщает посольство ИРИ в Душанбе.



Согласно заявлению, такое решение было принято на основе двустороннего соглашения.



"Теперь водители и помощники водителей международных грузовых перевозок, являющиеся владельцами обычных паспортов Ирана и Таджикистана, смогут въезжать на территорию друг друга без визы", - отметили в ведомстве.



Также водителям разрешается пересекать границу через все пограничные пункты.



Помимо этого, по двустороннему соглашению, им будет разрешено находиться на территории другой страны без оформления визы в срок до 30 суток в течении каждого 90-дневного периода.



Ожидается, что данные меры повысят эффективность логистики между Таджикистаном и Ираном, а также укрепят торгово-экономические отношения двух стран.



В сентябре 2025 года визовый режим уже был отменен для владельцев дипломатических и служебных паспортов двух государств.