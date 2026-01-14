Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения

02:28 15.01.2026

14/01/2026



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -Ощущаемый уровень инфляции в Узбекистане в декабре 2025 года немного вырос после нескольких месяцев снижения, следует из данных Центрального банка.



По итогам декабрьского опроса средняя оценка роста цен за предыдущие 12 месяцев составила 12%, что на 0,2 процентного пункта выше показателя ноября. Медианное значение осталось без изменений и составило 10,2%.



Наиболее высокие инфляционные ожидания зафиксированы среди жителей Ташкента, где средняя оценка достигла 14,3%.



Схожие показатели отмечены в Кашкадарьинской области - 14,1% и в Ташкентской области - 13,8%. Самые низкие оценки респонденты дали в Хорезмской области - 10,4%, Самаркандской - 10,6% и Джизакской - 10,9%.



В разрезе социальных и профессиональных групп наиболее высокий уровень ощущаемой инфляции зафиксирован в сфере образования - 13,2%, среди пенсионеров - 13,1% и работников промышленности - 13%. Для занятых в сфере бытовых услуг средний показатель составил 10,3%, для студентов - 10,7%, а для работников общепита и сферы перевозок - около 11%.



Наиболее высокие оценки инфляции в 2025 году дали респонденты с доходом свыше 30 млн сумов в месяц - в среднем 17,5%.



В группе с доходами от 20 до 30 млн. сумов показатель составил 17,2%. Во всех остальных доходных категориях ощущаемая инфляция не превышала 14%. Самые низкие значения зафиксированы среди респондентов с доходами до 2 млн сумов - 10,5%, а также в группе с доходом от 2 до 4 млн. сумов - 11,5%.



Чаще всего участники опроса указывали на рост цен на мясо и молочные продукты - об этом сообщили 48% респондентов против 49% месяцем ранее. На второе место вышли бензин и другие виды топлива, подорожание которых отметили 37% опрошенных.



Далее следуют фрукты и овощи с показателем 33%, электроэнергия и газ - 29%, а также лекарственные препараты - 23%. Существенно выросла доля респондентов, заметивших подорожание перевозок, - до 22% по сравнению с 13% в ноябре.



Наименее заметным рост цен оказался на рис, о чем сообщили 7% участников опроса.



Подорожание хлеба и муки, а также образовательных услуг отметили по 9% респондентов. Кроме того, сократилась доля тех, кто указал на рост цен на одежду и обувь, - до 17% против 19% месяцем ранее.