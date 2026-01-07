|Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:55 15.01.2026
Информация Русской службы Гостелерадио Ирана
Друзья и уважаемые подписчики,
В последние дни мы получили очень большое количество сообщений от наших аудитории. В связи с временными ограничениями интернета в Иране многие из Вас обеспокоены положением своих родственников и близких внутри страны.
Мы посчитали необходимым дать ясное, точное разъяснение непосредственно из Ирана.
Прежде всего подчеркиваем, что общая обстановка в стране безопасна, а Иран находится в состоянии спокойствия и полной стабильности и силы.
Насильственные и террористические события, которые в эти дни активно и масштабно раздуваются западными и антииранскими СМИ, относятся к четвергу 8 января и частично к пятнице. Эти инциденты, носившие террористический и организованный характер, с пятницы по настоящее время были полностью нейтрализованы и устранены.
Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов, и множество видеозаписей их задержаний мы опубликовали на этом канале.
В течение последних двух недель в некоторых районах страны имели место справедливые протесты граждан, вызванные валютными колебаниями, обусловленными санкциями. Однако затем, на фоне организованных действий элементов, связанных с израилем, проникновения Моссада, ввоза оружия через границы Ирана, подстрекательства со стороны США и открытой поддержки террористических групп со стороны Трампа, эта обстановка была переведена в русло насилия вооруженными и обученными группами, многие из которых прибыли в Иран из других стран.
Силы безопасности Ирана изначально действовали с максимальной сдержанностью и без применения оружия, не имея разрешения на его использование. Однако в итоге для противодействия вооруженным и обученным террористам, видеозаписи их насильственных действий и нападений на мирных граждан и полицейских мы также опубликовали на канале, было неизбежно принято решительное антитеррористическое и силовое решение.
В Иране мы рассматриваем четверг 8 января 2026 как тринадцатый день двенадцатидневной войны против Ирана.
Сегодня по всей стране полностью обеспечена безопасность.
Деловая жизнь в Иране практически вернулась к нормальному состоянию, а собрания, которые вы видите в эти дни в разных городах, являются не признаком нестабильности, а добровольным присутствием людей в знак осуждения террористических действий, выражения национальной солидарности и участия в церемониях прощания с мучениками.
Обращаясь к тем, у кого есть родственники и семьи в Иране и кто присылал нам тревожные сообщения, с уверенностью заявляем:
Никаких особых проблем не существует, обстановка нормальная и поводов для беспокойства нет, хотя люди возмущены поддержкой террористических элементов со стороны сионистского режима и правительства США.
Что касается отключений и ограничений интернета, поясняем, что эта мера носит временный и обеспечивающий безопасность характер, и, согласно заявлениям, в ближайшее время интернет вернется в обычный режим. При этом в стране функционируют внутренний интернет и государственные и частные онлайн-сервисы, включая банки, такси, внутренние сайты и иранские коммуникационные приложения.
В завершение подчеркиваем:
не поддавайтесь лживым, тенденциозным и преувеличенным сообщениям западных СМИ против Ирана. Мы здесь, изнутри Ирана, публикуем точные, полевые и нецензурированные новости в максимально сжатые сроки.
Оставайтесь с нами спокойно. Иран силен и безопасен