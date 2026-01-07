Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен

02:55 15.01.2026

Информация Русской службы Гостелерадио Ирана



Друзья и уважаемые подписчики,



В последние дни мы получили очень большое количество сообщений от наших аудитории. В связи с временными ограничениями интернета в Иране многие из Вас обеспокоены положением своих родственников и близких внутри страны.



Мы посчитали необходимым дать ясное, точное разъяснение непосредственно из Ирана.



