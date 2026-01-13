Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?

13/01/2026, автор Сауле Исабаева.



Тенденция ко все большему вовлечению детей в религию не только набирает обороты, но и становится в нашей стране устоявшейся практикой. И, похоже, государство уже не в силах ей противостоять. Спрос на духовное образование среди населения растет, однако регулированию эта сфера слабо поддается…



Сколько казахстанских детей ею охвачено, неизвестно – такой статистики нет. Ведь помимо официальных теологических учебных заведений в стране действует много неформальных "медресе", маскирующихся под благотворительные фонды, лагеря, кружки, пансионаты и прочее. Они нередко дают ученикам сомнительные религиозные знания, в том числе с использованием запрещенной литературы. Правоохранители время от времени сообщают в СМИ о фактах их разоблачения, но это капля в море, считают эксперты. Пока такие "центры обучения" отвечают финансовым либо идеологическим интересам своих кураторов (находящихся здесь или за рубежом) и пользуются популярностью в мусульманской среде, они будут размножаться. И уследить за всеми ними уполномоченные органы не в состоянии.



Кроме того, Духовное управление мусульман Казахстана организует летние лагеря "Имани жаз", где преподаются курсы религиозной грамотности. Цель озвучена такая: оградить несовершеннолетних от влияния деструктивных течений. Насколько успешно эти лагеря справляются с заявленной миссией – тема для отдельного разбора. А вот количественный охват ими говорит сам за себя. Согласно данным Комитета по делам религий Министерства культуры и информации, предоставленным в ответ на запрос Total.kz, в 2025 году через них прошли почти 37 тысяч человек в возрасте от 10 до 15 лет. А поскольку проект реализуется с 2014 года, можно сделать вывод, что счет идет уже на сотни тысяч детей! И это лишь небольшая доля молодежи (если исходить из отчетов ДУМК), вовлеченная в религию. Реальные же масштабы оценить сложно, признают эксперты.



Насколько такая тенденция отвечает интересам государства, объявившего себя светским?



Дастан Ельдесов, публицист и лингвист:

"Акиматы и органы должны активно пресекать их деятельность"



- В Казахстане дети вправе изучать ислам, но только с согласия обоих родителей и в тех организациях, которые строго соблюдают законодательство. Это, как правило, мечети и медресе, имеющие государственную регистрацию. В то же время в стране функционирует много несанкционированных организаций (лагерей, пансионатов, центров и курсов обучения, благотворительных фондов), приобщающих несовершеннолетних лиц к религии. И именно их деятельность в первую очередь должны пресекать акиматы и правоохранительные органы. Особенно тех, которые занимаются заучиванием Корана без надлежащего контроля.



Это известная проблема - СМИ поднимают ее еще с 2010-2011 годов. А в последнее время после серии шокирующих инцидентов она привлекла и пристальное внимание общественности. К примеру, в 2022-м в одном из пансионатов Ассоциации благотворительных учреждений "Жибек жолы" (АБУ) была зафиксирована попытка самоубийства одной из воспитанниц. Данный факт послужил поводом для проверок, в ходе которых были выявлены серьезные нарушения законодательства и жестокое обращение с детьми, которых в том числе "били и заставляли молиться".



Ранее, в июле 2021-го, стало известно об изнасиловании 13-летней девочки, в чем подозревался заместитель директора по воспитательной работе пансиона "Благотворительное учреждение Караганды" (он собирался уехать в Турцию на ПМЖ), который в свою очередь являлся учредителем той самой Ассоциации "Жибек жолы". Правда, спустя восемь месяцев дело было закрыто…



Лишь в мае 2024-го суд принял решение лишить лицензии и закрыть 26 благотворительных учреждений АБУ в Алматы. Но странно, что только в одном городе, а не по всему Казахстану. Ведь известно, что под видом пансионатов "Жибек жолы" действует нетрадиционное религиозное течение "Сулейманджи" из Турции. Это реально тайная организация, распространяющая свои идеи по всему миру. В ряде стран она запрещена, но в РК продолжают работать около ста ее пансионатов. По некоторым данным, с 1992 года через них прошли более 18 тысяч наших мальчиков и девочек!



Кроме того, в последние годы в Казахстане набирают популярность так называемые летние лагеря, направленные на религиозное просвещение детей. В частности, ежегодный проект ДУМК - курсы религиозной грамотности "Имани жаз" - уже охватил 900 из 2803 мечетей. Помимо них, в стране функционируют шесть республиканских центров подготовки чтецов Корана.



И хотя свобода вероисповедания гарантируется законом, уместно задаться вопросом: насколько правильно вовлекать в религию маленьких детей? Ведь они только начинают познавать жизнь, еще неспособны ни выбирать, ни анализировать, им сложно понять смысл таких слов, как "грех", "ад", "рай", "шариат", "харам" и т.д.



По этой проблеме высказался и глава государства в 2023 году на республиканском съезде педагогов: "Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение".



Добавлю, что, согласно Конституции РК, религия и религиозные объединения отделены от государства, соответственно и от системы школьного образования. А любые летние лагеря априори относятся к этой системе. Это первое. Второе – насколько они учитывают общеобразовательные стандарты, которым, по той же Конституции, должны соответствовать любые учебные заведения в стране?



По этому поводу также высказался полгода назад бывший министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Он заявил, что акиматы должны пресекать работу летних религиозных лагерей. "Утвержден алгоритм организации летнего отдыха. Местные исполнительные органы не должны допускать такое в регионах. Все организации по летнему отдыху проходят обязательную проверку СЭС. Контроль контента проводится местными исполнительными органами по подписанному алгоритму, который мы "спустили" в регионы. Если выявляются, что такие организации есть, то проверяющие госорганы закрывают их", – подчеркнул экс-министр.



Надеюсь, точку в этом вопросе поставит президент. Недавно он подписал закон, который вводит с апреля 2026-го лицензирование деятельности детских лагерей, установление единых требований к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей. Они не смогут работать, если не соответствуют этим требованиям.



Юлия Денисенко, международный эксперт по противодействию экстремизму и терроризму, кросс-культурный психолог:

"Нам очень не хватает исламской интеллигенции"



- Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаю выйти из "линейной парадигмы" и посмотреть на "шахматную доску" сверху, дабы стали видны все фигуры.



На протяжении нескольких десятилетий нам упорно прививают мысль: "Не все мусульмане террористы, но все террористы - мусульмане". Такой фрейм (кстати, совсем не справедливый) нужен, чтобы создать логическую рамку "ислам = опасность". Так происходит исключительно потому, что это выгодно определенным геополитическим силам. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что подобный прием с большим успехом применил Йозеф Геббельс в фашистской Германии. Только вместо "ислам" значились: "евреи, цыгане, славяне".



В рамках житейской психологии чаще человек приходит к вере, пытаясь найти выход из кризисной ситуации. Моя профессиональная деятельность на протяжении двадцати лет предполагала тесное общение с людьми, которые шли к вере, а пришли к терроризму. Почему? Потому что в пути их увели в другую сторону. Из условных 500 кейсов не было ни одного человека, который стал террористом потому, что очень этого сам хотел. Их всех обманули профессиональные "духовные" мошенники.



Тут же надо добавить, что, акцентируя внимание на мусульманских медресе или курсах, мы рискуем открыть дорогу псевдохристианским или оккультным организациям. Они охотно вербуют молодежь (и даже двухлетних детей) через благотворительность, курсы, путешествия и прочее. Но результат один: новоиспеченные члены таких групп отказываются признавать государство, следовать его законам, бросают семьи, становясь покорными рабами для своих "гуру".



Эту картину прекрасно понимают и государственные органы, и ДУМК. И тут кажется очень логичным решение забрать инициативу в свои руки, чтобы контролировать процесс. С этой позиции курсы ДУМК – конкурентоспособная альтернатива деструктивным аналогам. Физическая борьба с последними очень затруднена в связи с их массовым "исходом" в виртуальное пространство.



Есть ли риски? Они есть всегда. В качестве преподавателей могут маскироваться те же вербовщики. Но при любом подозрении вы можете обратиться в ДУМК, который незамедлительно начнет проверку и отстранит такого преподавателя. К тому же пособия и книги, по которым преподают на официальных курсах, в обязательном порядке проходят государственную экспертизу, а только потом их направляют в печать.



И главное - давайте не забывать, что за детей, прежде всего, отвечают их родители, а уж потом государство или духовные организации. И именно родители обязаны проверить, куда идет их ребенок, по каким учебникам там преподают и что делают. Родители вправе требовать сертификаты о соответствующем образовании, даже если перед ними имам, и контролировать процесс обучения.



Очень важно при этом понимать религию не только в контексте обрядов. Ведь Аллах призывает в Коране учиться, размышлять, быть полезными обществу. Это самая важная часть поклонения. Тут нужно работать над смыслами, "распаковывать" ислам в контексте с современными реалиями, а не останавливаться на внешних проявлениях. В этом плане нам очень не хватает исламской интеллигенции.



С другой стороны, всех этих усилий будет недостаточно, чтобы искоренить проблему вовлечения детей и молодежи в деструктивные религиозные группы. Причина одна – нам хочется верить в сказки. Именно сказки – красивую и счастливую жизнь – предлагают вербовщики. Не попасть на их "удочку" позволит навык критического мышления. Начиная с умения задавать неудобные вопросы, заканчивая анализом убеждений и целей организации. Но есть еще один, казалось бы, очевидный инструмент. Люди, которых любят и поддерживают в семье, гораздо реже становятся жертвами мошенников на духовном рынке.



Аль-Фараби Болатжан, религиовед:

"Следует анализировать религиозный контент на соответствие светскости"



- Что касается летних лагерей религиозного характера, то нужно учитывать три аспекта. Во-первых, кто их организует и проводит. Если речь идет о зарегистрированном религиозном объединении (РО), работающем на своей территории, то в этом случае формально закон не нарушается. В иных случаях должно быть получено согласие местного акимата.



Почему это важно? Дело в том, что в стране обнаруживались ячейки деструктивных религиозных организаций. В том числе так называемых "сулейманджистов", базирующихся в Турции. Де-юре они действовали как благотворительные фонды, а де-факто – как религиозные образовательные учреждения, ориентированные на детей и подростков. Родители, сами того не осознавая и не требуя документов, отдавали своих чад в такие учреждения. Но потом стали известны трагические случаи насилия над детьми и доведения их до самоубийств.



Во-вторых, согласно Закону "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", для вовлечения ребенка в деятельность даже зарегистрированного РО необходимо согласие обоих родителей. Ведь у них одинаковые права на его воспитание, а религия – дело тонкое. И если один из родителей против такого шага, то руководитель данного РО обязан принять меры, чтобы не допустить ребенка к участию в своих мероприятиях. За нарушение этой нормы предусмотрена ответственность, и были случаи наложения штрафов.



В-третьих, согласно Закону "О правах ребенка в РК", государство обязуется защищать детей "от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию". И если, к примеру, в каком-нибудь летнем лагере либо медресе несовершеннолетним девочкам внушают, что уже с момента наступления менструального цикла (с 12, а то и с 9 лет) они "в соответствии с канонами религии" могут "выходить замуж" или что им надо покрывать волосы, дабы не возбуждать мужчин, то правоохранительные органы должны привлекать организаторов к ответственности, а родителей наказывать за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А такая пропаганда существует – по крайней мере, в Интернете и подпольных сетях.



Ну и, в-четвертых, РО готовят учебные материалы самостоятельно, а затем направляют их на религиоведческую экспертизу в Комитет по делам религий МКИ. И только в случае положительного заключения они имеет право использовать такие материалы в своей работе.



Чтобы исключить навязывание детям радикальных или спорных интерпретаций ислама, следует глубоко анализировать религиозный контент на соответствие светскости, современному законодательству РК, этике и морали. Тогда как многие радикальные проповедники ретранслируют мнения средневековых богословов, которые были "заложниками" своего времени, когда были распространены рабство, детские браки, завоевания и т. д. Надо уметь отделять первичный коранический посыл от культурного и ментального наслоения средневековья.



В целом я считаю, что нужно ужесточать ответственность как за пропаганду среди детей деструктивной религиозной идеологии, так и за их вовлечение в деструктивную религиозную практику. Источник - Spik.kz

