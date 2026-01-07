 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
14:52 15.01.2026

Монголия и Китай намерены увеличить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов США

Улан-Батор, 15 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики (КНР) в Монголии Шэнь Миньцзюаня.

В начале встречи Премьер-министр Занданшатар выразил благодарность Премьеру Государственного совета КНР Ли Цяню за новогоднее поздравление и отметил высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, основанного на принципах взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, выбранного пути развития и основных интересов друг друга.

"На встрече с Премьером Государственного совета КНР Ли Цянем в Москве в ноябре 2025 года мы достигли взаимопонимания по вопросам координации XV пятилетнего плана социально-экономического развития Китая и пятилетнего плана развития Монголии, что позволит вывести долгосрочное и устойчивое развитие, экономический рост и региональное сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул глава правительства.

Он подтвердил намерение совместно с Китаем реализовать согласованную цель глав двух государств - довести объем двустороннего товарооборота до 20 млрд долларов США в 2026 году.

Стороны выразили намерение активно сотрудничать в развитии транзитных перевозок, направленных на вывод монгольской продукции на рынки третьих стран.

В свою очередь, посол Шэнь Миньцзюань отметила, что стабильный товарооборот между Монголией и Китаем в условиях сложной международной торгово-экономической обстановки свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Дипломат заверила, что будет способствовать углублению взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

***

На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли нашей страны

Улан-Батор, 10 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. В Национальной торгово-промышленной палате Монголии 10 января состоялось совместное заседание за круглым столом с участием представителей государственных органов и предприятий с китайскими инвестициями.

Основной целью мероприятия стало укрепление взаимодействия между государственными структурами и предприятиями, функционирующими при участии китайского капитала.

Президент Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Б.Лхагважав отметил, что объем товарооборота между Монголией и Китаем в настоящее время достиг 16,5 миллиардов долларов США, что составляет около 80% от общего объема внешней торговли страны. За последние десять лет этот показатель вырос с 1 миллиарда до 16 миллиардов долларов, что свидетельствует о плодотворном характере двустороннего сотрудничества.

Он также подчеркнул, что мероприятие стало площадкой для обмена мнениями между государственными органами и китайскими компаниями по ключевым направлениям экономики - горнодобывающей промышленности, строительству, сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Особое внимание было уделено таким вопросам, как разногласия в расчетах и исчислении налога на использование минеральных ресурсов, которые остаются предметом обсуждения на протяжении ряда лет. Данные проблемы не только усложняют привлечение иностранных инвестиций, но и негативно сказываются на финансовом состоянии отечественных предприятий.

Г-н Лхагважав также обратил внимание на существующие ограничения в сфере трудового законодательства, которые затрудняют привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов. Он добавил, что на предстоящей весенней сессии Великого Государственного Хурала будет рассмотрен ряд пакетов законодательных инициатив, направленных на совершенствование инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса в стране.

По его словам, более тысячи китайских компаний в настоящее время осуществляют свою деятельность в Монголии. Современная международная обстановка еще раз подтверждает важность установления активных и доверительных деловых отношений с соседними государствами.

Советник экономического и торгового отдела Посольства Китая в Монголии Лю Цзиньчжи подчеркнул, что горнодобывающий сектор играет ключевую роль в экономическом сотрудничестве между Китаем и Монголией. Рост торговли и инвестиций в этой области наглядно свидетельствует о динамике развития двусторонних связей.

Экономическое взаимодействие между двумя странами демонстрирует реальные достижения не только в горнодобывающей промышленности, но и в других сферах, включая сельское хозяйство. По его словам, крайне важно, чтобы правительства обеих стран усиливали политическую координацию и активно развивали межправительственные отношения и сотрудничество.

Помимо укрепления межправительственного взаимодействия, Монголии следует стремиться к повышению прозрачности и стабильности налоговой системы, совершенствованию правовой базы в сфере трудовых отношений и охраны труда, а также к улучшению инвестиционного и делового климата в целом.

Если указанные меры будут реализованы, объем двусторонней торговли будет продолжать расти, а экономическое сотрудничество - расширяться.

Директор компании "Мэргэн тур" Т.Энхтур отметил: "Мы придаем большое значение подписанию Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Китая и Монголии, состоявшемуся сегодня. Уверены, что данный документ окажет реальную поддержку предприятиям обеих стран.

В настоящее время монгольская экономика остается чрезмерно зависимой от экспорта продукции горнодобывающей промышленности. Вместе с тем, за пределами этого сектора существует значительный потенциал для экспорта сельскохозяйственного сырья и переработанной продукции. Мы надеемся, что совместными усилиями нашей компании и Торгово-промышленной палаты Китая удастся оказать действенную поддержку развитию этих направлений.

Первоочередной задачей является диверсификация экспорта и обеспечение стабильных поставок сырья и продукции животноводства на китайский рынок. Это важно не только с точки зрения бизнеса, но и для повышения доходов скотоводов и устойчивого развития сельской экономики.

Наша компания также занимается производством и экспортом продукции легкой промышленности, в частности, мелких кожаных изделий. Однако при выходе на зарубежные рынки мы сталкиваемся с определенными трудностями и административными барьерами. Среди них - высокие импортные таможенные пошлины со стороны Китая. В то время как наши таможенные пошлины составляют в среднем 5%, в Китае они достигают 17%. Мы намерены изучить возможность снижения данных ставок и рассмотреть соответствующие инициативы".

В мероприятии приняли участие представители 230 монгольских и 60 китайских компаний, которые провели содержательные консультации по вопросам сотрудничества и установления деловых партнерств.

Источник - МОНЦАМЭ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768477920


