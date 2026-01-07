На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии

14:52 15.01.2026

Монголия и Китай намерены увеличить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов США



Улан-Батор, 15 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики (КНР) в Монголии Шэнь Миньцзюаня.



В начале встречи Премьер-министр Занданшатар выразил благодарность Премьеру Государственного совета КНР Ли Цяню за новогоднее поздравление и отметил высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, основанного на принципах взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, выбранного пути развития и основных интересов друг друга.



"На встрече с Премьером Государственного совета КНР Ли Цянем в Москве в ноябре 2025 года мы достигли взаимопонимания по вопросам координации XV пятилетнего плана социально-экономического развития Китая и пятилетнего плана развития Монголии, что позволит вывести долгосрочное и устойчивое развитие, экономический рост и региональное сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул глава правительства.



Он подтвердил намерение совместно с Китаем реализовать согласованную цель глав двух государств - довести объем двустороннего товарооборота до 20 млрд долларов США в 2026 году.



Стороны выразили намерение активно сотрудничать в развитии транзитных перевозок, направленных на вывод монгольской продукции на рынки третьих стран.



В свою очередь, посол Шэнь Миньцзюань отметила, что стабильный товарооборот между Монголией и Китаем в условиях сложной международной торгово-экономической обстановки свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Дипломат заверила, что будет способствовать углублению взаимовыгодного партнерства между двумя странами.



Улан-Батор, 10 января, 2026 /МОНЦАМЭ/. В Национальной торгово-промышленной палате Монголии 10 января состоялось совместное заседание за круглым столом с участием представителей государственных органов и предприятий с китайскими инвестициями.



Основной целью мероприятия стало укрепление взаимодействия между государственными структурами и предприятиями, функционирующими при участии китайского капитала.



Президент Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Б.Лхагважав отметил, что объем товарооборота между Монголией и Китаем в настоящее время достиг 16,5 миллиардов долларов США, что составляет около 80% от общего объема внешней торговли страны. За последние десять лет этот показатель вырос с 1 миллиарда до 16 миллиардов долларов, что свидетельствует о плодотворном характере двустороннего сотрудничества.



Он также подчеркнул, что мероприятие стало площадкой для обмена мнениями между государственными органами и китайскими компаниями по ключевым направлениям экономики - горнодобывающей промышленности, строительству, сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Особое внимание было уделено таким вопросам, как разногласия в расчетах и исчислении налога на использование минеральных ресурсов, которые остаются предметом обсуждения на протяжении ряда лет. Данные проблемы не только усложняют привлечение иностранных инвестиций, но и негативно сказываются на финансовом состоянии отечественных предприятий.



Г-н Лхагважав также обратил внимание на существующие ограничения в сфере трудового законодательства, которые затрудняют привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов. Он добавил, что на предстоящей весенней сессии Великого Государственного Хурала будет рассмотрен ряд пакетов законодательных инициатив, направленных на совершенствование инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса в стране.



По его словам, более тысячи китайских компаний в настоящее время осуществляют свою деятельность в Монголии. Современная международная обстановка еще раз подтверждает важность установления активных и доверительных деловых отношений с соседними государствами.



Советник экономического и торгового отдела Посольства Китая в Монголии Лю Цзиньчжи подчеркнул, что горнодобывающий сектор играет ключевую роль в экономическом сотрудничестве между Китаем и Монголией. Рост торговли и инвестиций в этой области наглядно свидетельствует о динамике развития двусторонних связей.



Экономическое взаимодействие между двумя странами демонстрирует реальные достижения не только в горнодобывающей промышленности, но и в других сферах, включая сельское хозяйство. По его словам, крайне важно, чтобы правительства обеих стран усиливали политическую координацию и активно развивали межправительственные отношения и сотрудничество.



Помимо укрепления межправительственного взаимодействия, Монголии следует стремиться к повышению прозрачности и стабильности налоговой системы, совершенствованию правовой базы в сфере трудовых отношений и охраны труда, а также к улучшению инвестиционного и делового климата в целом.



Если указанные меры будут реализованы, объем двусторонней торговли будет продолжать расти, а экономическое сотрудничество - расширяться.



Директор компании "Мэргэн тур" Т.Энхтур отметил: "Мы придаем большое значение подписанию Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Китая и Монголии, состоявшемуся сегодня. Уверены, что данный документ окажет реальную поддержку предприятиям обеих стран.



В настоящее время монгольская экономика остается чрезмерно зависимой от экспорта продукции горнодобывающей промышленности. Вместе с тем, за пределами этого сектора существует значительный потенциал для экспорта сельскохозяйственного сырья и переработанной продукции. Мы надеемся, что совместными усилиями нашей компании и Торгово-промышленной палаты Китая удастся оказать действенную поддержку развитию этих направлений.



Первоочередной задачей является диверсификация экспорта и обеспечение стабильных поставок сырья и продукции животноводства на китайский рынок. Это важно не только с точки зрения бизнеса, но и для повышения доходов скотоводов и устойчивого развития сельской экономики.



Наша компания также занимается производством и экспортом продукции легкой промышленности, в частности, мелких кожаных изделий. Однако при выходе на зарубежные рынки мы сталкиваемся с определенными трудностями и административными барьерами. Среди них - высокие импортные таможенные пошлины со стороны Китая. В то время как наши таможенные пошлины составляют в среднем 5%, в Китае они достигают 17%. Мы намерены изучить возможность снижения данных ставок и рассмотреть соответствующие инициативы".



В мероприятии приняли участие представители 230 монгольских и 60 китайских компаний, которые провели содержательные консультации по вопросам сотрудничества и установления деловых партнерств.