Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии

В Восточном Казахстане ученые впервые задокументировали и оцифровали крупнейший в Центральной Азии комплекс древних наскальных росписей, показав изображения, которые на протяжении тысячелетий оставались невидимыми для человеческого глаза, передает корреспондент агентства Kazinform.



