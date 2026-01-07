|В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:22 15.01.2026
В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада
ДУШАНБЕ, 13.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. Ежегодно в конце января в Таджикистане отмечается один из древних праздников таджикской нации – Сада, сообщает НИАТ "Ховар".
Празднование Сада и демонстрация семян сельскохозяйственных культур проводятся в соответствии с "Графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год", утвержденным Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года.
По мнению ученых, праздник Сада знаменует приближение Навруза – Нового года предков с приходом весны. Иными словами, за пятьдесят ночей и пятьдесят дней до наступления праздника Навруз Сада побуждает земледельцев готовиться к достойной встрече Навруза и весеннему севу.
Как отметил Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в поздравительном послании по случаю этого праздника: "Праздник Сада возвещает о приходе весны, о готовности земли к севу, об окончании холодного сезона и о приближении Навруза – Нового года предков".
Напомним, что 6 декабря 2023 года в ходе 18-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Реестр нематериального наследия человечества была внесена совместная номинация Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран "Праздник Сада".
В период Государственной независимости по инициативе Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона наряду с двумя великими национальными праздниками – Наврузом и Мехргоном был возрожден и прославлен праздник Сада.
Как сказал Лидер нации: "Благодаря суверенитету мы возрождаем древние ценности и добрые обычаи нашей нации, развиваем их с целью повышения самосознания наших соотечественников и достойного представления нашего древнего народа на мировой арене, среди которых Шашмаком, Фалак, Навруз, Тиргон, Мехргон и Сада занимают особое место".
Праздник Сада как символ сотворения жизни и начала ее нового периода дошел до наших дней с далеких времен. Праздник Сада - это день почитания света и тепла, символ привязанности, любви, дружбы и товарищества, ежегодно отмечаемый славным таджикским народом с соблюдением всех особых традиций.
"Сада" (Праздник огня) - это один из древнейших национальных праздников иранских и таджикских народов, символизирующий победу света над тьмой и тепла над холодом.
Ключевые факты о празднике:
Дата: Традиционно отмечается за 50 дней до Навруза (дня весеннего равноденствия). В 2026 году Сада выпадает на 30 января.
Значение: Название происходит от персидского слова "сад" (сто), потому что праздник отмечается на 100-й день зимы (отсчитывая от конца октября), что по народному поверью совпадает с периодом за 50 дней и 50 ночей до прихода Навруза.
Главный символ: Огонь. В этот день принято разжигать большие костры, которые олицетворяют приближение весеннего солнца и тепла.
Традиции: Люди танцуют вокруг костров, поют песни и готовят праздничные блюда. В Таджикистане праздник Сада имеет статус государственного и сопровождается выставками саженцев, сельскохозяйственных орудий и народных ремесел.
История: Праздник имеет доисламские корни и связан с легендой о царе Хушанге, который, согласно эпосу "Шахнаме", первым открыл способ добывания огня, ударив камнем о камень.
В 2023 году ЮНЕСКО включила праздник Сада в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.