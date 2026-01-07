В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза

15:22 15.01.2026

ДУШАНБЕ, 13.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. Ежегодно в конце января в Таджикистане отмечается один из древних праздников таджикской нации – Сада, сообщает НИАТ "Ховар".



Празднование Сада и демонстрация семян сельскохозяйственных культур проводятся в соответствии с "Графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год", утвержденным Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года.



По мнению ученых, праздник Сада знаменует приближение Навруза – Нового года предков с приходом весны. Иными словами, за пятьдесят ночей и пятьдесят дней до наступления праздника Навруз Сада побуждает земледельцев готовиться к достойной встрече Навруза и весеннему севу.



