Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта

15:40 15.01.2026

Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса



ООН, 13 января /Синьхуа/ -- Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй призвал к усилиям по деэскалации ситуации в Украине и созданию условий для политического урегулирования кризиса.



Украинский кризис длится уже почти четыре года, отметил он. Затяжные военные действия приведут лишь к гибели еще большего числа невинных людей и усилению напряженности на региональном и международном уровнях.



"Мы призываем все заинтересованные стороны... содействовать деэскалации и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, чтобы создать условия для политического урегулирования и стремиться к скорейшему достижению мира", -- заявил он Совету Безопасности.



Диалог должен преобладать над конфронтацией. Все стороны должны ценить с трудом достигнутый импульс последнего раунда мирных переговоров, сказал он. "Мы призываем стороны конфликта пойти навстречу друг другу, постоянно добиваться консенсуса, серьезно и надлежащим образом реагировать на озабоченности друг друга в области безопасности, с тем чтобы достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, которое устранит коренные причины конфликта, создаст сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности и будет способствовать прочному миру и стабильности в Европе", -- отметил Сунь Лэй.



Распространение кризиса серьезно повлияло на мировую экономику, сказал он. Китай выступает против использования кризиса любой стороной в качестве предлога для введения незаконных односторонних санкций и нарушения нормальных торговых и экономических отношений. Китай также выступает против любых оппортунистических попыток разделить мир и создать эксклюзивные блоки.



По его словам, позиция Китая по вопросу Украины была предельно ясной и последовательной. Пекин всегда стремился содействовать миру и политическому урегулированию, прилагая неустанные усилия для создания условий и достижения консенсуса в интересах мира.



Китай искренне приветствует все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и будет продолжать сотрудничать с другими странами, чтобы играть конструктивную роль в продвижении политического решения, заключил китайский дипломат.