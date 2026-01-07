|"Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
16:02 15.01.2026
ВЕЛИК ГЛОБАЛИЗМ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА: ЗАПАДНЫЕ БАНКИ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ГЛАВУ ФРС США
Автор Telegram-канала ИА "Стекломой" @ia_steklomoy
Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал открытое заявление, в котором выразил "полную солидарность" с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом и призвал отстаивать "верховенство права и демократическую подотчетность". Под заявлением подписались главы ведущих западных ЦБ: Великобритании, Швеции, Дании, Швейцарии, Австралии, Канады, Франции и т. д.
Как принято говорить в таких случаях, а что случилось? А случилось уголовное расследование в отношении гражданина Пауэлла, "инспирированное", как наговаривают злые языки из СМИ, лично президентом Трампом.
Расследование ведет прокуратура столичного округа Колумбия: официально Джерома Пауэлла подозревают в махинациях с реконструкцией штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, из-за чего смета и сроки строительства выросли в несколько раз. Это, повторимся, официальная версия. Неофициальную озвучил сам Пауэлл в видеообращении, опубликованном на сайте ФРС. По его словам, история со стройкой - предлог, реальная причина кроется в "независимой экономической политике" ФРС, из-за чего та постоянно подвергается "политическому давлению и запугиванию" со стороны президента США. Уголовное преследование - последний довод Белого дома и заявка на окончательную расправу с непокорным финансовым регулятором. Неплохой замес!
Конфликт Трампа с Пауэллом вокруг ключевой ставки тянется еще с первого срока главы Белого дома, однако впервые противостояние вышло на уровень открытых обвинений и уголовного преследования. Пауэлл рулит ФРС уже 14 лет, это опытный и заслуженный финансист, имеющий огромный вес в финансовых структурах Запада. Если человек такого ранга записывает открытое видеообращение, словно какой-нибудь городской активист, то дело реально плохо. И письмо председателей западных банков во главе с ЕЦБ тому лишнее подтверждение. Возможная посадка Пауэлла - это настоящая красная линия для Трампа, на фоне которой похищение Мадуро выглядит скучным недоразумением.
Но неужели все из-за ключевой ставки? Тем более что ФРС и так последовательно ее снижала (в декабре она упала до минимума с 2022 года). Полагаем, ставка - такой же предлог, как и раздутая смета реконструкции штаб-квартиры. Руками Трампа (вернее, подконтрольной ему прокуратуры) американское государство потихоньку сворачивает проект западной глобализации в его нынешнем виде. "Независимая" ФРС была нужна для ограничения полномочий национальных государств, в том числе США, в пользу глобалистских финансовых структур. Ну и где эти структуры сейчас? Каково их влияние, скажем, в контексте украинского конфликта, санкционных войн или той же Венесуэлы?
"Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам западных ЦБ придется работать в интересах своих стран (а не коллективного Давоса), иначе их постигнет судьба Пауэлла. Но это не значит, что новый мир окажется лучше старого. Тот же Трамп после переподчинения ФРС наверняка врубит печатный станок на полную мощность, чтобы вбросить как можно больше денег "в народ" перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс. Выборы-то республиканцы выиграют, а вот мировая долларовая система начнет хромать уже не на одну ногу, как сейчас, а на обе. Но это будет уже совсем другая история...
***
***
РОСТ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT, ДЕЙСТВИЯ ТРАМПА В ВЕНЕСУЭЛЕ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ БЮДЖЕТА РФ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Экономист Михаил Хазин @khazinml
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE выросла и достигла $64 за баррель впервые с 5 декабря 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
При формировании нефтегазовых доходов бюджета РФ на 2026 год была заложена средняя цена нефти в размере $59 за баррель.
Значит ли это, что действия Трампа в тех же Венесуэле и Иране по факту приводят к большей наполняемости бюджета РФ из-за того самого роста цены на нефть? По крайней мере, так вопрос ставят в интернетах.
Объясняю.
Логика Трампа очень проста. Из-за серьезных экономических проблем с учетом временных ограничений, связанных с промежуточными выборами в конгресс США в ноябре 2026 года, он не может позволить себе разного рода рискованные операции. Он обязательно должен выиграть эти выборы. Это значит, что никаких кризисных событий до этого времени произойти в американской экономике не должно. Я склонен считать, что все его действия связаны именно с этим обстоятельством. То есть Трамп прикидывает, что можно обрушить евро ради сохранения стабильности доллара. Он пытается сохранить нефтедоллар, то есть такую систему, при которой определенная доля стоимости каждой добытой и проданной в мире тонны нефти направлялась бы на покупку американских казначейских облигаций.
Он пытается сохранить бюджетный баланс. То, что при этом получаются какие-то косвенные результаты (например, повышение цены на нефть и необходимость для Китая больше платить за российскую нефть), - это некоторая вспомогательная ситуация, некие побочные следствия, которые Трампа по большому счету не волнуют.
Он совершенно не поддерживает российскую экономику, но готов к тому, чтобы при нужном ему раскладе Россия получила некие дополнительные преференции.
Я бы сказал вот так. То есть ситуация с выгодной для Москвы ценой на нефть сложилась нечаянно.
Но даже прогнозы сделать нельзя. Объясню почему.
Вот профессор Дмитрий Евстафьев вчера написал совершенно замечательный текст, где он перечислил тех игроков, которые сегодня задействованы в процессе противоборства между Трампом и "неоглобальным Лондоном". У него их получилось больше десяти. То есть, иными словами, да, это нормальная ситуация, когда ослабевает гегемон. В нашем случае это банковская система Соединенных Штатов Америки - та ее часть, которую контролировала ФРС. И соответственно, по этой причине описать, как будут развиваться события, совершенно невозможно, потому что невозможно для себя правильным образом увязать и сочетать всех этих игроков, которых больше десяти. А если учесть, что в каждой стране их тоже много, это становится запредельно сложно.
Но... есть другие методики. В частности, можно посмотреть, как будет развиваться экономическая ситуация, и, исходя из нее, делать выводы, что может сделать Трамп для решения своих проблем.
Фонд экономических исследований Михаила Хазина будет 21 февраля проводить традиционную годовую конференцию. И я подозреваю, что к этому времени экономическая картина уже настолько прояснится, что можно будет говорить о картине политической. Пока же мы не понимаем, что реально нужно делать Трампу, какого масштаба изменения идут.
Совершенно типичный пример. Трамп начал очень активную кампанию против главы ФРС США Пауэлла. Ему грозит уголовное обвинение со стороны официальных юридических органов - Минюста США. Но только к февралю, к концу февраля, мы поймем, будет ли для Трампа критически важно проводить эту линию дальше или он все-таки сможет ее избежать, потому что это тоже влечет за собой разного рода последствия.
Вот такая вот картина.