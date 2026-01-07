"Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран

16:02 15.01.2026

ВЕЛИК ГЛОБАЛИЗМ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА: ЗАПАДНЫЕ БАНКИ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ГЛАВУ ФРС США



Автор Telegram-канала ИА "Стекломой" @ia_steklomoy



Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал открытое заявление, в котором выразил "полную солидарность" с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом и призвал отстаивать "верховенство права и демократическую подотчетность". Под заявлением подписались главы ведущих западных ЦБ: Великобритании, Швеции, Дании, Швейцарии, Австралии, Канады, Франции и т. д.



