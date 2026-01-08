|Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
00:05 16.01.2026
ВС РФ поставили "шах" гарнизону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 15 января
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 15 января в разрезе СВО. Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку с юга. Британский бизнесмен по глупости доказал, что инфраструктура украинской почтовой службы работает в интересах ВСУ. Редакция Readovka проанализировала особенности европейской социальной и военно-политической пропаганды.
Сложный "ребус"
20-я гвардейская мотострелковая дивизия 8-й гв. ОА ВС РФ добилась значительного успеха к югу от Константиновки. Русские штурмовики пробились к селам Бересток и Ильиновка, закрепившись у их окраин. Этот участок Константиновского направления является чрезвычайно важным и может быть даже превышает в своем значении район непосредственного прорыва 98-й гв. ВДД в город. Неприятель собрал там значительную часть сил для недопущения прорыва наших войск по направлению Алексеево-Дружковки. Однако южнее состав обороняющихся украинских сил несколько послабее. Противник посчитал группу сел Долгая Балка – Степановка – Ильиновка – Бересток, образующих самостоятельный укрепрайон, устойчивым. Складывающаяся ситуация уже намекает на то, что связь между рубежами обороны внутри "сельского квартета" вскоре может быть нарушена. Укрепрайон будет попросту расчленен, после того как ВСУ оставят Ильиновку. Тогда оставшиеся к западу от него села станут для ВСУ "чемоданом без ручки", где могут быть заблокированы подразделения противника.
Ликвидация этого укрепрайона открывает нашим войскам большие перспективы. А именно, угрозу выхода широким фронтом к южному флангу гарнизона ВСУ в Константиновке. Кроме того, наши войска получат возможность выйти на коммуникации противника через городской микрорайон Новоселовка.
Идиот – это судьба
В сети появилось видео, на котором британский бизнесмен и основатель фирмы Front Line kit Ричард Вудрафф хватается, как он помогает ВСУ, отправляя им дроны. Но в процессе съемки данный "интеллектуал" со своим видеооператором взял и похоронил значительную часть украинской пропаганды, засветив логотип оператора грузовых перевозок. Дело в том, что ВС РФ частенько наносили и продолжают наносить удары по терминалам почтовой службы Украины "Новая почта". Нашим военным отлично известно, что фуры и склады организации неоднократно применялись ВСУ как средства маскировки для складирования и перевозки военных грузов, в том числе и легкой техники. Однако украинская и западная пропаганда использовала сюжеты с последствиями ударов по объектам "Новой почты", аргументируя тем, что это якобы сугубо гражданская инфраструктура. Миф украинской и западной пропаганды был развенчан британским "меценатом".
Двойные стандарты
В ходе анализа европейских источников в глаза бросилась специфическая картина. Пропагандистские картинки демонстрируют диаметрально разный подход по ключевым вопросам жизни и формирования будущего для населения европейских стран. В качестве примера стоит обратиться к рекламным постерам мирного и военного содержания. На плакатах, изображающих облик граждан ЕС, представлен пестрый по расовой принадлежности мужской коллектив. А из местных – в лучшем случае лишь одна модель и то женского пола.
Однако, когда дело касается боевых действий, ситуация кардинально иная. На плакате у "мультикультурной и прогрессивной" Европы сплошные мужчины-европеоиды без единого намека на то, что мигранты, например из Афганистана, возможно тоже были бы не против послужить в вооруженных силах и тем самым форсировать собственную интеграцию в местное общество.
Узнать, в чем секрет подобной аномалии, нам поможет ответить недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США. В ней упомянуто, что в перспективе взаимоотношения США и евросегмента НАТО могут претерпеть кардинальные изменения. В документе прямо прописано, что причиной потенциального разворота Европы от Штатов будет ничто иное, как резкое изменение этнического состава населения, которое происходит отчасти из стран, где США в свое время много чего натворили и выходцы оттуда не питают к Вашингтону теплых чувств. То есть эксперты при администрации США убеждены в том, что происходящее в Европе – по сути замещающая миграция.
Поэтому такие плакаты – попытка сохранения политического "статус-кво". Европейские власти, взяв курс на милитаризацию и окончательный разрыв экономических отношений с Россией, молотом ударили по благосостоянию своего населения. Буржуазный образ жизни среднестатистического европейца подошел к концу. "Социалка" пошла под нож ради роста военных ассигнований. "Зеленая повестка" ЕС также беспощадно вышибает европейских аграриев из зоны рентабельности хозяйства. То есть "средний класс" стоит на грани перехода на ступень ниже, если не хуже. Естественно, подобное положение вещей не вызывает радости у аборигенов, которые предпочитают на ближайших выборах голосовать против "дружков и подружек" главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. И угроза быть выброшенными вниз с политических вершин ставит правящую "элиту" ряда европейских стран перед выбором, смириться или что-то предпринять. Например, менять электоральную картину замещающей миграцией.
