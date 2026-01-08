Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января

00:05 16.01.2026

ВС РФ поставили "шах" гарнизону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 15 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 января в разрезе СВО. Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку с юга. Британский бизнесмен по глупости доказал, что инфраструктура украинской почтовой службы работает в интересах ВСУ. Редакция Readovka проанализировала особенности европейской социальной и военно-политической пропаганды.



