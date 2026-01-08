 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 16.01.2026
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
00:05 16.01.2026

ВС РФ поставили "шах" гарнизону ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 15 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 января в разрезе СВО. Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку с юга. Британский бизнесмен по глупости доказал, что инфраструктура украинской почтовой службы работает в интересах ВСУ. Редакция Readovka проанализировала особенности европейской социальной и военно-политической пропаганды.



Сложный "ребус"

20-я гвардейская мотострелковая дивизия 8-й гв. ОА ВС РФ добилась значительного успеха к югу от Константиновки. Русские штурмовики пробились к селам Бересток и Ильиновка, закрепившись у их окраин. Этот участок Константиновского направления является чрезвычайно важным и может быть даже превышает в своем значении район непосредственного прорыва 98-й гв. ВДД в город. Неприятель собрал там значительную часть сил для недопущения прорыва наших войск по направлению Алексеево-Дружковки. Однако южнее состав обороняющихся украинских сил несколько послабее. Противник посчитал группу сел Долгая Балка – Степановка – Ильиновка – Бересток, образующих самостоятельный укрепрайон, устойчивым. Складывающаяся ситуация уже намекает на то, что связь между рубежами обороны внутри "сельского квартета" вскоре может быть нарушена. Укрепрайон будет попросту расчленен, после того как ВСУ оставят Ильиновку. Тогда оставшиеся к западу от него села станут для ВСУ "чемоданом без ручки", где могут быть заблокированы подразделения противника.

Ликвидация этого укрепрайона открывает нашим войскам большие перспективы. А именно, угрозу выхода широким фронтом к южному флангу гарнизона ВСУ в Константиновке. Кроме того, наши войска получат возможность выйти на коммуникации противника через городской микрорайон Новоселовка.

Идиот – это судьба

В сети появилось видео, на котором британский бизнесмен и основатель фирмы Front Line kit Ричард Вудрафф хватается, как он помогает ВСУ, отправляя им дроны. Но в процессе съемки данный "интеллектуал" со своим видеооператором взял и похоронил значительную часть украинской пропаганды, засветив логотип оператора грузовых перевозок. Дело в том, что ВС РФ частенько наносили и продолжают наносить удары по терминалам почтовой службы Украины "Новая почта". Нашим военным отлично известно, что фуры и склады организации неоднократно применялись ВСУ как средства маскировки для складирования и перевозки военных грузов, в том числе и легкой техники. Однако украинская и западная пропаганда использовала сюжеты с последствиями ударов по объектам "Новой почты", аргументируя тем, что это якобы сугубо гражданская инфраструктура. Миф украинской и западной пропаганды был развенчан британским "меценатом".



Двойные стандарты

В ходе анализа европейских источников в глаза бросилась специфическая картина. Пропагандистские картинки демонстрируют диаметрально разный подход по ключевым вопросам жизни и формирования будущего для населения европейских стран. В качестве примера стоит обратиться к рекламным постерам мирного и военного содержания. На плакатах, изображающих облик граждан ЕС, представлен пестрый по расовой принадлежности мужской коллектив. А из местных – в лучшем случае лишь одна модель и то женского пола.

Однако, когда дело касается боевых действий, ситуация кардинально иная. На плакате у "мультикультурной и прогрессивной" Европы сплошные мужчины-европеоиды без единого намека на то, что мигранты, например из Афганистана, возможно тоже были бы не против послужить в вооруженных силах и тем самым форсировать собственную интеграцию в местное общество.

Узнать, в чем секрет подобной аномалии, нам поможет ответить недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США. В ней упомянуто, что в перспективе взаимоотношения США и евросегмента НАТО могут претерпеть кардинальные изменения. В документе прямо прописано, что причиной потенциального разворота Европы от Штатов будет ничто иное, как резкое изменение этнического состава населения, которое происходит отчасти из стран, где США в свое время много чего натворили и выходцы оттуда не питают к Вашингтону теплых чувств. То есть эксперты при администрации США убеждены в том, что происходящее в Европе – по сути замещающая миграция.

Поэтому такие плакаты – попытка сохранения политического "статус-кво". Европейские власти, взяв курс на милитаризацию и окончательный разрыв экономических отношений с Россией, молотом ударили по благосостоянию своего населения. Буржуазный образ жизни среднестатистического европейца подошел к концу. "Социалка" пошла под нож ради роста военных ассигнований. "Зеленая повестка" ЕС также беспощадно вышибает европейских аграриев из зоны рентабельности хозяйства. То есть "средний класс" стоит на грани перехода на ступень ниже, если не хуже. Естественно, подобное положение вещей не вызывает радости у аборигенов, которые предпочитают на ближайших выборах голосовать против "дружков и подружек" главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. И угроза быть выброшенными вниз с политических вершин ставит правящую "элиту" ряда европейских стран перед выбором, смириться или что-то предпринять. Например, менять электоральную картину замещающей миграцией.

Вчера, 14 января, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях к западу от города Орехов Запорожской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768511100


