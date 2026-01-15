Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране

01:01 16.01.2026

15 января 2026



Г-н Председатель,



С конца декабря весь мир наблюдает за тем, как Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что "помощь уже в пути". Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. "обеспокоенности" внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану.



Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами – ни что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана, в подаче Вашингтона, не "одумаются" – то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима".



Для убедительности и обоснования своих действий они пригласили и сегодняшних докладчиков, около двадцати лет живущих в США и отрабатывающих антииранскую повестку в интересах Вашингтона. Эти т.н. "докладчики" не могут говорить от имени иранского народа. Решительно отвергаем попытки американской стороны пренебрегать ценным временем членов Совета и тратить его на заслушивание докладов, призванных обслуживать позицию инициаторов заседания и не имеющих никакого отношения к вопросам международного мира и безопасности. Вообще, то, что происходило сейчас, – это позор и балаган, дешевый спектакль, недостойный членов Совета.



