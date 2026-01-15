 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 16.01.2026
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
01:01 16.01.2026

Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
15 января 2026

Г-н Председатель,

С конца декабря весь мир наблюдает за тем, как Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что "помощь уже в пути". Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. "обеспокоенности" внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану.

Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами – ни что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана, в подаче Вашингтона, не "одумаются" – то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима".

Для убедительности и обоснования своих действий они пригласили и сегодняшних докладчиков, около двадцати лет живущих в США и отрабатывающих антииранскую повестку в интересах Вашингтона. Эти т.н. "докладчики" не могут говорить от имени иранского народа. Решительно отвергаем попытки американской стороны пренебрегать ценным временем членов Совета и тратить его на заслушивание докладов, призванных обслуживать позицию инициаторов заседания и не имеющих никакого отношения к вопросам международного мира и безопасности. Вообще, то, что происходило сейчас, – это позор и балаган, дешевый спектакль, недостойный членов Совета.



Г-н Председатель,

Внимательно изучили распространенные в последние дни в СБ письма Постпредства Ирана. Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам. Видим, что враждебные внешние силы пытаются воспользоваться нынешней ситуацией для свержения неугодного им строя и разрушения Исламской Республики Иран как суверенного и независимого государства.

Отмечаем при этом, что власти в Тегеране заявляют о приверженности своим международным обязательствам, включая соблюдение прав человека и обеспечение условий для мирного выражения общественного мнения, одновременно выполняя свою неотъемлемую обязанность по защите жизни граждан, общественного порядка и территориальной целостности страны. Насколько мы можем судить, протестная динамика пошла на спад, и обстановка постепенно нормализуется. Правительством Ирана предприняты необходимые меры по стабилизации положения дел в экономике, налажен конструктивный диалог с обществом в целях разрешения возникающих проблем. Состоялись массовые шествия граждан ИРИ в поддержку верховного руководителя страны и ее самостоятельного курса.

Российская Федерация убеждена, что сегодняшнее заседание Совета должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира и безопасности и соблюдения норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране.

Нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны. К ним относится звучащая в последние дни крайне опасная и безответственная риторика руководства США вплоть до прямых призывов к "захвату государственных институтов" в Иране и угроз оказания "помощи" протестующим. Подобные заявления являются ничем иным, как открытым подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя суверенного государства. Они представляют собой грубое нарушение пунктов 4 и 7 Статьи 2 Устава ООН, в которых закреплены запрет угрозы силой или ее применения и принцип невмешательства во внутренние дела государств.

Г-н Председатель,

События на улицах иранских городов в последние дни выходят далеко за рамки мирных протестных акций. Зафиксированы факты применения огнестрельного оружия, убийств сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, поджоги медицинских и общественных учреждений, а также нападения на объекты экстренных служб. Эти действия не могут быть прикрыты "ширмой" свободы выражения общественного мнения или защиты прав человека.

Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов "цветных революций", в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе детей.



Как мы уже видели не раз на примере целого ряда государств, все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой "смене режима". По сути, в нынешней ситуации эти самые внешние силы даже не утруждают себя сокрытием собственной причастности к насильственным действиям, учитывая, что президент США открыто призвал участников демонстраций к захвату иранских органов государственной власти. Американская сторона и ее "группа поддержки" активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на Иран со стороны западных стран, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

Нынешняя ситуация явным образом вписывается в провозглашенную Вашингтоном и поддерживаемую его союзниками политику "максимального давления" на Тегеран в целях продвижения собственных политических интересов на Ближнем Востоке. В ход идут все возможные средства. Причем речь идет не только о незаконных односторонних санкциях, применяемых в обход Совета Безопасности и грубо нарушающих принципы Устава ООН, а также бесцеремонном шантаже других государств повышением торговых тарифов. Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки.

Ярчайший пример – стремление Великобритании, Франции и Германии создать иллюзию восстановления антииранских резолюций Совета за счет якобы задействованного ими механизма "снэпбэк", который был предусмотрен резолюцией СБ 2231. В качестве обоснования использовались измышления западных стран о некоей "угрозе международному миру и безопасности", исходящей от мирной ядерной программы Ирана. И это при том, что Гендиректор МАГАТЭ в своих докладах по данному вопросу ни разу не приходил к подобным выводам и не фиксировал свидетельств конверсии ядерного материала на военные цели, а весь кризис вокруг выполнения СВПД был спровоцирован именно Вашингтоном и его односторонним выходом из "ядерной сделки" в 2018 году. Тем не менее, "евротройка" продолжает продвигать свой несостоятельный нарратив и усугублять раскол в Совете Безопасности.

Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН.

Настоятельно призываем "горячие головы" в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями. Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов. Вместо этого стоит сосредоточиться на обеспечении твердых гарантий отказа от дальнейшей конфронтации и возобновить совместный поиск возможных развязок, в том числе в целях устранения предубеждений касательно иранского мирного атома с опорой на международное право и баланс интересов всех заинтересованных сторон. Наша страна готова этому всячески содействовать.

Г-н Председатель,

Российская Федерация решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, подстрекательства к насилию и угрозы применения силы в отношении дружественного нам Ирана. Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя "мирового судью" и положить конец своим эскалационным действиям. Ваши действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы. Отдельно обращаемся к коллегам по Совету и всем членам ООН: призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене "неугодных режимов" вместо распространения обвинений навешивания "ярлыков" на законные власти суверенного государства.

Благодарю Вас.

Источник - Постпредство России при ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768514460


