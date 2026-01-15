|Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
01:01 16.01.2026
Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
15 января 2026
Г-н Председатель,
С конца декабря весь мир наблюдает за тем, как Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что "помощь уже в пути". Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. "обеспокоенности" внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану.
Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами – ни что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана, в подаче Вашингтона, не "одумаются" – то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима".
Для убедительности и обоснования своих действий они пригласили и сегодняшних докладчиков, около двадцати лет живущих в США и отрабатывающих антииранскую повестку в интересах Вашингтона. Эти т.н. "докладчики" не могут говорить от имени иранского народа. Решительно отвергаем попытки американской стороны пренебрегать ценным временем членов Совета и тратить его на заслушивание докладов, призванных обслуживать позицию инициаторов заседания и не имеющих никакого отношения к вопросам международного мира и безопасности. Вообще, то, что происходило сейчас, – это позор и балаган, дешевый спектакль, недостойный членов Совета.
Г-н Председатель,
Внимательно изучили распространенные в последние дни в СБ письма Постпредства Ирана. Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам. Видим, что враждебные внешние силы пытаются воспользоваться нынешней ситуацией для свержения неугодного им строя и разрушения Исламской Республики Иран как суверенного и независимого государства.
Отмечаем при этом, что власти в Тегеране заявляют о приверженности своим международным обязательствам, включая соблюдение прав человека и обеспечение условий для мирного выражения общественного мнения, одновременно выполняя свою неотъемлемую обязанность по защите жизни граждан, общественного порядка и территориальной целостности страны. Насколько мы можем судить, протестная динамика пошла на спад, и обстановка постепенно нормализуется. Правительством Ирана предприняты необходимые меры по стабилизации положения дел в экономике, налажен конструктивный диалог с обществом в целях разрешения возникающих проблем. Состоялись массовые шествия граждан ИРИ в поддержку верховного руководителя страны и ее самостоятельного курса.
Российская Федерация убеждена, что сегодняшнее заседание Совета должно рассматриваться через призму его мандата по поддержанию международного мира и безопасности и соблюдения норм международного права, а не внутриполитической обстановки в Иране.
Нарушения этих норм и принципов в нынешней ситуации очевидны. К ним относится звучащая в последние дни крайне опасная и безответственная риторика руководства США вплоть до прямых призывов к "захвату государственных институтов" в Иране и угроз оказания "помощи" протестующим. Подобные заявления являются ничем иным, как открытым подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя суверенного государства. Они представляют собой грубое нарушение пунктов 4 и 7 Статьи 2 Устава ООН, в которых закреплены запрет угрозы силой или ее применения и принцип невмешательства во внутренние дела государств.
Г-н Председатель,
События на улицах иранских городов в последние дни выходят далеко за рамки мирных протестных акций. Зафиксированы факты применения огнестрельного оружия, убийств сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, поджоги медицинских и общественных учреждений, а также нападения на объекты экстренных служб. Эти действия не могут быть прикрыты "ширмой" свободы выражения общественного мнения или защиты прав человека.
Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов "цветных революций", в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе детей.
Как мы уже видели не раз на примере целого ряда государств, все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой "смене режима". По сути, в нынешней ситуации эти самые внешние силы даже не утруждают себя сокрытием собственной причастности к насильственным действиям, учитывая, что президент США открыто призвал участников демонстраций к захвату иранских органов государственной власти. Американская сторона и ее "группа поддержки" активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на Иран со стороны западных стран, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.
Нынешняя ситуация явным образом вписывается в провозглашенную Вашингтоном и поддерживаемую его союзниками политику "максимального давления" на Тегеран в целях продвижения собственных политических интересов на Ближнем Востоке. В ход идут все возможные средства. Причем речь идет не только о незаконных односторонних санкциях, применяемых в обход Совета Безопасности и грубо нарушающих принципы Устава ООН, а также бесцеремонном шантаже других государств повышением торговых тарифов. Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки.
Ярчайший пример – стремление Великобритании, Франции и Германии создать иллюзию восстановления антииранских резолюций Совета за счет якобы задействованного ими механизма "снэпбэк", который был предусмотрен резолюцией СБ 2231. В качестве обоснования использовались измышления западных стран о некоей "угрозе международному миру и безопасности", исходящей от мирной ядерной программы Ирана. И это при том, что Гендиректор МАГАТЭ в своих докладах по данному вопросу ни разу не приходил к подобным выводам и не фиксировал свидетельств конверсии ядерного материала на военные цели, а весь кризис вокруг выполнения СВПД был спровоцирован именно Вашингтоном и его односторонним выходом из "ядерной сделки" в 2018 году. Тем не менее, "евротройка" продолжает продвигать свой несостоятельный нарратив и усугублять раскол в Совете Безопасности.
Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН.
Настоятельно призываем "горячие головы" в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями. Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов. Вместо этого стоит сосредоточиться на обеспечении твердых гарантий отказа от дальнейшей конфронтации и возобновить совместный поиск возможных развязок, в том числе в целях устранения предубеждений касательно иранского мирного атома с опорой на международное право и баланс интересов всех заинтересованных сторон. Наша страна готова этому всячески содействовать.
Г-н Председатель,
Российская Федерация решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, подстрекательства к насилию и угрозы применения силы в отношении дружественного нам Ирана. Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя "мирового судью" и положить конец своим эскалационным действиям. Ваши действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы. Отдельно обращаемся к коллегам по Совету и всем членам ООН: призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене "неугодных режимов" вместо распространения обвинений навешивания "ярлыков" на законные власти суверенного государства.
Благодарю Вас.