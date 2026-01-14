Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров

04:28 16.01.2026

А тот ли это Мадуро?..

похищение президента Венесуэлы и традиция шоу-конспирологии в США



Алексей Гончаров

14 января 2026



Первое фото захвата Мадуро, где он выходит из бизнес-джета в костюме и белой рубашке без галстука в сопровождении двух силовиков, оказалось фейком. На это еще 3 января обратили внимание несколько американских сайтов, специализирующихся на расследованиях информационных вбросов. Фото изначально было одно, плохого качества, и только фото. Почему-то у серьезного ведомства США не нашлось своей квалифицированной пресс-службы, операторов и монтажеров, чтобы сделать длинный сюжет в высоком разрешении, где можно было бы проанализировать все мелкие детали лица Мадуро.



На том фейковом фото у силовика слева на шлеме есть видеокамера, и это типично для современных силовых действий. В операции по "захвату" Мадуро, по официальным данным США, участвовало порядка 200 человек. Ни у кого не было видеокамер на шлемах?



Следующее "подтверждение" - "Мадуро" с двумя другими спецназовцами в спортивном костюме, с непроницаемой маской на глазах и большими наушниками. Западные СМИ оттоптались на американском бренде этого костюма, на том, что размерчик не тот, а сам бренд быстро впрягся в свою рекламу. Допустим, костюмом с Мадуро вынужденно поделился кто-то из 200 американцев. Но до этой версии не додумались официальные пиарщики, и они также не смогли представить видео с камер на шлемах того же костюма на американском спецназовце. Американские же расследователи посмаковали то, что маска и наушники скрывают приличную часть лица и затрудняют его идентификацию современными профильными программами.



Следующее видео - уже доставка Мадуро в Нью-Йорк в суд, длительностью примерно в минуту. Показывают проезд кортежа с разных ракурсов и - с высокой четкостью изображения. А проход Мадуро удостоился буквально нескольких секунд, снят как бы снизу со смартфона и в низком качестве…



Мадуро или "Мадуро" в белых носках и шлепанцах, а ему уже больше 60 лет, и в таком возрасте очень рекомендуется держать ноги в тепле. В Нью-Йорке тогда было +1, на видео кортежа открытые окна броневика и машин сопровождения. Шапку же вязаную на голову "Мадуро" надеть не забыли, так, чтобы закрывать не только прическу, но и лоб по брови.



"Подбрасывая дровишек" в американскую конспирологическую традицию, намекнем. Может, теперь ищут другого Мадуро? Ищут в Колумбии или на Кубе? Может, ищут более достоверного двойника, о котором американские же СМИ сообщали в 2015 году? Чтобы тот лучше выглядел на более качественных и длительных предстоящих видео.



8 января разворачивается видео-трагедия захвата танкера "Маринера". Его захватывает американский спецназ, только вновь возникают вопросы к видео. Показывают вполне качественное видео сопровождения какого-то танкера американским фрегатом береговой охраны. Только уже сама высадка спецназа показывается с камеры-ночника в низком качестве, и установить достоверно ничего нельзя. Хотя такое видео уже большой прогресс в исполнении пиарщиков команды Трампа, поскольку подобного при штурме резиденции Мадуро и его захвате не было.



Танкер вышел из порта Венесуэлы 24 декабря, за неделю до якобы захвата Мадуро и за две недели до захвата самого судна. Примерно в то время из портов Венесуэлы вышло 15 танкеров, пять из которых стали предметом интереса американских судов, и еще один был захвачен. Дескать, флот США эффективно блокирует нефтяной экспорт Венесуэлы.



Вообще, шанс американцев по обнаружению "Мадуро" на одном из танкеров был 1 к 15, если не меньше, учитывая другие возможные средства и маршруты передвижения…



Такая конспирология может изрядно подпортить Трампу предстоящие в ноябре 2026 года выборы в Конгресс.



Справка от ИИ Google:



Исторический прецедент (2015 г.): Вопрос о существовании двойников Николаса Мадуро перешел из разряда теорий заговора в плоскость задокументированных фактов в апреле 2015 года на Саммите Америк в Панаме. Тогда ведущие мировые СМИ зафиксировали использование оперативного дублера: в то время как "двойник" демонстративно покидал отель в сопровождении охраны, отвлекая прессу и протестующих, настоящий Мадуро покинул здание через запасной выход. Было отмечено, что дублеров имела и его супруга, Силия Флорес. Это подтвердило наличие у венесуэльских спецслужб отработанной системы "визуальных копий" президента.



События января 2026 года: Дискуссия о "более достоверном двойнике" возобновилась после 3 января 2026 года, когда в ходе спецоперации США Николас Мадуро был захвачен в Каракасе и доставлен в Нью-Йорк. Несмотря на официальные заявления Вашингтона о поимке "оригинала", в экспертной среде и соцсетях обсуждаются три аргумента в пользу версии о захвате дублера:



- Качество подготовки: За 10 лет, прошедших с панамского инцидента, технологии имитации внешности, мимики и походки значительно усовершенствовались, что затрудняет визуальную идентификацию.



- Психологический диссонанс: Скептики указывают на необычное хладнокровие подсудимого на первых заседаниях в Нью-Йорке, нехарактерное для человека в его положении.



- Информационная дезинформация: Сообщения сторонников Мадуро в Каракасе о том, что "настоящий лидер в безопасности", создали эффект неопределенности, который не был полностью развеян даже после начала судебного процесса.



Политический риск: Для администрации США признание факта захвата двойника означало бы беспрецедентный провал разведки и репутационный ущерб мирового масштаба. Поэтому официальная позиция будет оставаться неизменной: в заключении находится настоящий Николас Мадуро.



Резюме: На текущий момент юридически подтверждено, что под стражей находится оригинал. Однако доказанный факт использования двойников в 2015 году оставляет почву для обоснованных сомнений в том, кого именно американцы похитили в Каракасе.