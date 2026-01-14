 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.01.2026
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
04:28 16.01.2026

А тот ли это Мадуро?..
похищение президента Венесуэлы и традиция шоу-конспирологии в США

Алексей Гончаров
14 января 2026

Первое фото захвата Мадуро, где он выходит из бизнес-джета в костюме и белой рубашке без галстука в сопровождении двух силовиков, оказалось фейком. На это еще 3 января обратили внимание несколько американских сайтов, специализирующихся на расследованиях информационных вбросов. Фото изначально было одно, плохого качества, и только фото. Почему-то у серьезного ведомства США не нашлось своей квалифицированной пресс-службы, операторов и монтажеров, чтобы сделать длинный сюжет в высоком разрешении, где можно было бы проанализировать все мелкие детали лица Мадуро.

На том фейковом фото у силовика слева на шлеме есть видеокамера, и это типично для современных силовых действий. В операции по "захвату" Мадуро, по официальным данным США, участвовало порядка 200 человек. Ни у кого не было видеокамер на шлемах?

Следующее "подтверждение" - "Мадуро" с двумя другими спецназовцами в спортивном костюме, с непроницаемой маской на глазах и большими наушниками. Западные СМИ оттоптались на американском бренде этого костюма, на том, что размерчик не тот, а сам бренд быстро впрягся в свою рекламу. Допустим, костюмом с Мадуро вынужденно поделился кто-то из 200 американцев. Но до этой версии не додумались официальные пиарщики, и они также не смогли представить видео с камер на шлемах того же костюма на американском спецназовце. Американские же расследователи посмаковали то, что маска и наушники скрывают приличную часть лица и затрудняют его идентификацию современными профильными программами.

Следующее видео - уже доставка Мадуро в Нью-Йорк в суд, длительностью примерно в минуту. Показывают проезд кортежа с разных ракурсов и - с высокой четкостью изображения. А проход Мадуро удостоился буквально нескольких секунд, снят как бы снизу со смартфона и в низком качестве…

Мадуро или "Мадуро" в белых носках и шлепанцах, а ему уже больше 60 лет, и в таком возрасте очень рекомендуется держать ноги в тепле. В Нью-Йорке тогда было +1, на видео кортежа открытые окна броневика и машин сопровождения. Шапку же вязаную на голову "Мадуро" надеть не забыли, так, чтобы закрывать не только прическу, но и лоб по брови.

"Подбрасывая дровишек" в американскую конспирологическую традицию, намекнем. Может, теперь ищут другого Мадуро? Ищут в Колумбии или на Кубе? Может, ищут более достоверного двойника, о котором американские же СМИ сообщали в 2015 году? Чтобы тот лучше выглядел на более качественных и длительных предстоящих видео.

8 января разворачивается видео-трагедия захвата танкера "Маринера". Его захватывает американский спецназ, только вновь возникают вопросы к видео. Показывают вполне качественное видео сопровождения какого-то танкера американским фрегатом береговой охраны. Только уже сама высадка спецназа показывается с камеры-ночника в низком качестве, и установить достоверно ничего нельзя. Хотя такое видео уже большой прогресс в исполнении пиарщиков команды Трампа, поскольку подобного при штурме резиденции Мадуро и его захвате не было.

Танкер вышел из порта Венесуэлы 24 декабря, за неделю до якобы захвата Мадуро и за две недели до захвата самого судна. Примерно в то время из портов Венесуэлы вышло 15 танкеров, пять из которых стали предметом интереса американских судов, и еще один был захвачен. Дескать, флот США эффективно блокирует нефтяной экспорт Венесуэлы.

Вообще, шанс американцев по обнаружению "Мадуро" на одном из танкеров был 1 к 15, если не меньше, учитывая другие возможные средства и маршруты передвижения…

Такая конспирология может изрядно подпортить Трампу предстоящие в ноябре 2026 года выборы в Конгресс.

***

Справка от ИИ Google:

Исторический прецедент (2015 г.): Вопрос о существовании двойников Николаса Мадуро перешел из разряда теорий заговора в плоскость задокументированных фактов в апреле 2015 года на Саммите Америк в Панаме. Тогда ведущие мировые СМИ зафиксировали использование оперативного дублера: в то время как "двойник" демонстративно покидал отель в сопровождении охраны, отвлекая прессу и протестующих, настоящий Мадуро покинул здание через запасной выход. Было отмечено, что дублеров имела и его супруга, Силия Флорес. Это подтвердило наличие у венесуэльских спецслужб отработанной системы "визуальных копий" президента.

События января 2026 года: Дискуссия о "более достоверном двойнике" возобновилась после 3 января 2026 года, когда в ходе спецоперации США Николас Мадуро был захвачен в Каракасе и доставлен в Нью-Йорк. Несмотря на официальные заявления Вашингтона о поимке "оригинала", в экспертной среде и соцсетях обсуждаются три аргумента в пользу версии о захвате дублера:

- Качество подготовки: За 10 лет, прошедших с панамского инцидента, технологии имитации внешности, мимики и походки значительно усовершенствовались, что затрудняет визуальную идентификацию.

- Психологический диссонанс: Скептики указывают на необычное хладнокровие подсудимого на первых заседаниях в Нью-Йорке, нехарактерное для человека в его положении.

- Информационная дезинформация: Сообщения сторонников Мадуро в Каракасе о том, что "настоящий лидер в безопасности", создали эффект неопределенности, который не был полностью развеян даже после начала судебного процесса.

Политический риск: Для администрации США признание факта захвата двойника означало бы беспрецедентный провал разведки и репутационный ущерб мирового масштаба. Поэтому официальная позиция будет оставаться неизменной: в заключении находится настоящий Николас Мадуро.

Резюме: На текущий момент юридически подтверждено, что под стражей находится оригинал. Однако доказанный факт использования двойников в 2015 году оставляет почву для обоснованных сомнений в том, кого именно американцы похитили в Каракасе.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768526880


Новости Казахстана
- Мажилис ратифицировал ряд документов по вопросам ЕАЭС
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам генерации новых мощностей для решения проблемы энергодефицита
- Канат Бозумбаев проверил ход реализации проекта "Ауыл Аманаты" в регионах
- Вопросы социальной сферы рассмотрели в Карагандинской области
- Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева по инцидентам с танкерами в Черном море
- Рабочая поездка Председателя Демпартии "Ак жол" Азата Перуашева в Жезказган
- В Казахстане создадут цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой
- Вопросы транспортного сообщения в западных регионах
- МВД: Похищенное при январских событиях оружие изъято в ходе ОПМ "Қару"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  