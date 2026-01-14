 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.01.2026
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
05:21 16.01.2026

За скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США

Tекст: Евгений Крутиков
14 января 2026

Китай строит хитрые планы по проникновению в подземные линии коммуникаций Лондона, причем прямо с территории своего нового посольства. По крайней мере, именно такие обвинения звучат сегодня в британской прессе. Что стоит за этими заявлениями, как советская разведка в свое время играла на этом поле с британцами – и почему эти утечки, скорее всего, организованы Вашингтоном?

Британские СМИ утверждают, что под новым китайским посольством в Лондоне планируется строительство скрытого подземного помещения, расположенного в непосредственной близости от важнейших волоконно-оптических кабелей, по которым передаются конфиденциальные финансовые данные Великобритании. Как сообщает газета The Telegraph, как-то получившая доступ к проектным документам, речь идет о масштабном дипломатическом комплексе, который Китай намерен возвести на месте бывшего Королевского монетного двора в центре Лондона. Всего под зданием запроектировано 208 подземных помещений, однако особое внимание привлек некий зал, расположенный всего в метре от кабелей, обслуживающих Сити и крупные дата-центры столицы Британии.

Согласно планам, в этом помещении предусмотрены системы отвода горячего воздуха, что может указывать на размещение энергоемкого оборудования, в том числе вычислительных систем. Кроме того, проект предполагает снос и последующее восстановление внешней стены подвала прямо рядом с кабельной трассой, что, по мнению экспертов, теоретически создает возможность доступа к линиям связи.

Эти кабели принадлежат компаниям BT Openreach, Colt Technologies и Verizon Business. Они обеспечивают передачу данных между дата-центрами Лондона и являются частью инфраструктуры London Internet Exchange – одного из крупнейших интернет-узлов в мире. По ним проходят банковские транзакции, корпоративные данные, электронная почта и сообщения миллионов пользователей.

Раскрытие планов вызвало новую волну обеспокоенности в британском политическом истеблишменте. Теневой министр по вопросам национальной безопасности Алисия Кернс заявила, что одобрение проекта фактически создаст для Китая "плацдарм экономической войны в самом сердце критической инфраструктуры Великобритании". По ее словам, близость скрытых помещений к кабелям несет риски для национальной безопасности.

Копья по поводу нового здания китайского посольства в Лондоне ломаются давно. Территория бывшего Королевского монетного двора была куплена правительством КНР в мае 2018 года специально под строительство нового здания посольства, которое, предположительно, займет пять акров земли (более 20,2 тыс. кв м) напротив Тауэра и станет крупнейшим посольством Китая в Европе.

Особенность этого земельного участка не только в его расположении в историческом центре Лондона, но и в обременении археологией. Ранее, еще в XIV веке, здесь находилось цистерцианское аббатство, известное как Истминстер. Его фундамент и частично стены сохранились и считаются достоянием истории. В случае, если здание станет закрытой территорией и дипломатической собственностью Китая, доступ к цистерцианским руинам будет закрыт.

Изначально споры вокруг нового здания китайского посольства в Лондоне вертелись в основном вокруг режима доступа к этим самым цистерцианским руинам. МВД и МИД Великобритании настаивали, что будет нарушен режим безопасности. Например, "скорая помощь" не сможет подъехать к цистерцианским руинам, если что случится. Китайцы предложили накрыть археологический объект куполом и обеспечить вокруг него особый режим доступа. Правительство же Великобритании желало установить жесткий периметр с "периодическим контролируемым доступом общественности", согласованным между китайским посольством и властями Великобритании. "Периодический доступ" какой-то "общественности" на территорию посольства, в свою очередь, не устраивал китайцев.

В 2022 году районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против строительства китайского посольства. Летом 2024 года китайцы подали новую заявку. Помимо районных властей, согласие на строительство должны были дать МИД, МВД, МИ6 и МИ5. Китайская сторона, в свою очередь, должна была предоставить англичанам на рассмотрение поэтажные планы нового здания.

Китайцы предоставили, но "затенили" все чертежи, на которых отображены проекты двух зданий: собственно посольства и торгпредства. Оставили только технические зоны. Англичане решили, что их держат за дураков, и потребовали от китайцев, чтобы те предоставили неотредактированные чертежи, да еще и объяснили бы, что где будет располагаться в зданиях.

Китайский ответ был уже с точки зрения дипломатии довольно грубым.

Китай "не считает, что в принципе необходимо или целесообразно предоставлять полные планы внутренней планировки […] для понимания того, что было разрешено [построить]". "Предоставленная информация полностью соответствует установленным нормам планирования и достаточна для понимания того, что разрешено", – заявили китайские представители в письме властям, впоследствии переданном газете Financial Times.

Лондон в ответ отложил решение вопроса до осени прошлого года. В октябре стало понятно, что премьер Кир Стармер в начале 2026 года должен посетить Китай с официальным визитом, и вопрос о посольстве снова стал актуальным. И потому предполагалось, что в текущем январе Стармер должен официально одобрить строительство нового китайского посольства в Лондоне.

Ранее МИ5 и МИ6 уже одобрили проект, причем одним из аргументов "за" были как раз вопросы национальной безопасности. Британская разведка полагает, что лучше уж, когда все китайцы в Лондоне находятся в одном месте, а не как сейчас, когда китайские дипломатические объекты распределены ровным слоем по всему городу. Это распыляет силы контрразведки.

И вот теперь во главу угла поставили подземные кабели. Есть данные, что на угрозу подземным коммуникациям Лондону указали из США. Якобы китайское посольство таким образом будет угрожать национальной безопасности не только Великобритании, но и ее союзников. Но без одобрения официальным Лондоном планов строительства нового здания китайского посольства под сомнение ставится и сам исторический визит Кира Стармера в Пекин. Круг замкнулся.

Но насколько вообще обоснованы ссылки на "подземную войну" и кабели? Действительно, уже имели место случаи подключения к "чужим" подземным коммуникациям и рытья с этой целью тоннелей. Самый известный пример – это британская же провальная операция "Золото" 1953-55 годов, когда в окрестностях Берлина англичане и американцы прорыли подземный тоннель и подсоединились к советским кабелям связи. Операцию раскрыл советский агент Джордж Блейк и передал чертежи тоннеля в Москву.

На Лубянке решили поиграть в игру и несколько лет сливали через те кабели, к которым подключились англичане и американцы, дезинформацию.

В какой-то момент игра зашла слишком далеко и потеряла смысл. И перед знаменитым визитом Хрущева на крейсере в Великобританию советские связисты, проводя "плановый ремонт", "совершенно случайно" обнаружили британский тоннель. Скандал был громкий еще и потому, что речь шла не только о дорогостоящей разведывательной операции (только один тоннель стоил Лондону 5 тогдашних млн долларов без учета оборудования), но и о физическом вторжении хоть и под землей, но на территорию советской зоны Берлина. В итоге "Берлинский тоннель" навсегда вошел в историю разведки и даже массовой культуры.

Посольства были, есть и будут базами так называемой легальной резидентуры разведки любой страны. Это данность, с которой надо просто смириться. Соответственно, есть и пресловутые "черные комнаты", в которые не проникает никакое внешнее воздействие. Есть помещения шифровальщиков, в которые и посол-то лишний раз зайти не может, и особые системы связи, пеленгации и РЭБ, и подземные помещения, которые иногда действительно уходят глубоко под линию грунта. Один только новый корпус американского посольства в Москве, выходящий на Большой Девятинский переулок и площадь Донецкой народной республики, чего стоит. Окнами он частично смотрит на российский Дом правительства, что тоже можно при некоторой фантазии счесть угрозой национальной безопасности.

Это проблема вообще всех крупных дипломатических зданий, расположенных в исторической застройке столицы страны пребывания. Места в центрах исторических столиц мало, и приходится зарываться в землю.

Например, в Риме российское посольство в Ватикане расположено в здании прямо напротив собора Святого Петра. И ничего – папы римские еще ни разу претензий не предъявляли. Так что это скорее вопрос политической конъюнктуры, а не системная проблема.

Но и излишне демонизировать посольства не нужно. В реальности сложно представить, что китайцы действительно будут рисковать отношениями и вообще планами на будущее в Лондоне, подключаясь к каким-то кабелям подземных коммуникаций, которые даже не передают секретную информацию, а по факту – коммуникации общего пользования. Там просто не разместить аппаратуру, которая могла бы обрабатывать такие массивы бесполезной информации, которой обмениваются между собой жители британской столицы.

Бывали и наверняка есть случаи, когда продвинутые разведки и их посольские резидентуры умудрялись настраиваться на эфирные каналы связи, например, службы наружного наблюдения страны пребывания, чтобы "играть в пятнашки" с машинами "наружки". Но все это случаи разовые, ситуативные и не сопряженные со вторжением на чужую территорию.

А выход с территории посольства в подземелья Лондона – это нарушение принципа экстерриториальности. Фактически вторжение.

Для китайцев новое монструозное здание посольства на месте бывшего Королевского монетного двора напротив Тауэра – вопрос имиджа. Американцы же хотели бы максимально затруднить Киру Стармеру предстоящий визит в Китай.

Собственно, отсюда и растут ноги истории с подземными коммуникациями, которым якобы угрожает новое здание китайского посольства. Никаких доказательств, кроме какой-то "системы отвода горячего воздуха", и не предъявляется. Это лишь утечка в британские СМИ чертежей, которые в теории не должны были попадать в прессу. И направлена она в основном на премьера Стармера, который вынужден считаться с такого рода давлением перед поездкой в Пекин. А ссылки на гипотетические шпионские истории – не более чем информационный фон.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768530060


Новости Казахстана
- Мажилис ратифицировал ряд документов по вопросам ЕАЭС
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам генерации новых мощностей для решения проблемы энергодефицита
- Канат Бозумбаев проверил ход реализации проекта "Ауыл Аманаты" в регионах
- Вопросы социальной сферы рассмотрели в Карагандинской области
- Заявление Официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Жетыбаева по инцидентам с танкерами в Черном море
- Рабочая поездка Председателя Демпартии "Ак жол" Азата Перуашева в Жезказган
- В Казахстане создадут цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой
- Вопросы транспортного сообщения в западных регионах
- МВД: Похищенное при январских событиях оружие изъято в ходе ОПМ "Қару"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  