Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана

15:57 16.01.2026

Мажилисвумен Унзила Шапак 14 января 2026 года обратилась к заместителю премьер-министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву с депзапросом касательно игры Roblox, передает корреспондент Zakon.kz.



Как заявила депутат, игровой платформой озабочены педагоги и родители.



