Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
15:57 16.01.2026

Мажилисвумен Унзила Шапак 14 января 2026 года обратилась к заместителю премьер-министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву с депзапросом касательно игры Roblox, передает корреспондент Zakon.kz.

Как заявила депутат, игровой платформой озабочены педагоги и родители.



"Это международная платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игры, общаться в виртуальных мирах и напрямую взаимодействовать с другими игроками. Согласно открытым источникам за 2025 год, количество ежедневных активных пользователей платформы Roblox составляет около 150 млн человек. Основную часть аудитории составляют несовершеннолетние дети и подростки. Со стороны родителей, педагогов и международных экспертов все чаще высказывается обеспокоенность возможным негативным влиянием игры Roblox на психику детей. В частности, отмечаются риски виртуальной зависимости, агрессивного поведения, отрыва от реальной жизни, а также столкновения с контентом, не соответствующим возрасту. Недаром говорят: "Из игры может разгореться огонь" – влияние подобных факторов на психологическое развитие детей может привести к долгосрочным негативным последствиям", – сказала Шапак.

Кроме того, по ее словам, имеются сведения о том, что на открытых онлайн-платформах, таких как Roblox, активно действуют лица с преступными намерениями в отношении несовершеннолетних, в том числе педофилы и мошенники. Их тактика проста, но выверена с хирургической точностью. Сначала через виртуальный чат в игре они втираются в доверие к ребенку, затем переводят общение из Roblox в Telegram, приглашают на тайную встречу, что может закончиться трагедией. Мошенники действуют аналогичным образом: завоевывают доверие ребенка, обещают подарки, просят номер банковской карты родителей и SMS-код. Ребенок, доверяя, выполняет просьбу, в результате чего с карты списываются деньги.

"Безусловно, компания не устает заявлять, что "создает самую безопасную среду для детей". Однако полностью контролировать пространство, в котором каждую секунду проходит более 50 тыс. сообщений, практически невозможно. 18 декабря 2025 года в ответе вице-министра культуры и информации РК Евгения Кочетова было заявлено: "Мы не рассматриваем вопрос блокировки или ограничения Roblox". Вместе с тем в соответствии с Законом РК "О правах ребенка в Республике Казахстан" государственные органы, физические и юридические лица обязаны защищать ребенка от негативного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. В связи с рисками для безопасности детей, их психологического развития и неконтролируемого контента ряд государств принимает жесткие меры в отношении платформы Roblox. В частности, данная платформа была заблокирована в Турции, Катаре, России, Китае, Иране, Северной Корее и ряде других стран", – отметила депутат.

Она попросила Мадиева ответить на следующие вопросы:

- Проводились ли в Республике Казахстан специальные исследования о психологическом и социальном воздействии платформы Roblox на детей и подростков?

- С учетом опыта других стран по блокировке Roblox рассматривается ли в Казахстане вопрос ограничения деятельности данной платформы либо внедрения дополнительных механизмов контроля?

- Какие конкретные профилактические меры принимаются для обеспечения безопасности детей в интернете?

- Зарегистрированы ли в МВД и Генеральной прокуратуре факты мошенничества, вымогательства и иных правонарушений, совершенных с использованием онлайн-игровых платформ?

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768568220


