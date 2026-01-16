|Заявление ШОС по ситуации в Иране
16:32 16.01.2026
Заявление Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Исламской Республике Иран
16 января 2026
Шанхайская организация сотрудничества выражает серьезную обеспокоенность в связи с недавними трагическими событиями в Исламской Республике Иран, приведшими к жертвам среди мирного населения и представителей правоохранительных органов страны, а также разрушению гражданской инфраструктуры.
В этой связи ШОС выражает глубокие соболезнования народу и Правительству Исламской Республики Иран.
ШОС отмечает, что односторонние санкционные меры оказали существенное негативное воздействие на экономическую стабильность государства, привели к ухудшению условий жизни людей и объективно ограничили возможности Правительства Исламской Республики Иран по реализации мер обеспечения социально-экономического развития страны.
ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран. ШОС придерживается принципов уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях. ШОС призывает к мирному урегулированию сложившейся ситуации политико-дипломатическими мерами.
***
В настоящий момент в ШОС входят:
- 10 государств-членов – Республика Беларусь, Республика Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан;
- 2 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Исламская Республика Афганистан и Монголия;
- 15 стран являются партнерами по диалогу ШОС – Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Бахрейн, Арабская Республика Египет, Королевство Камбоджа, Государство Катар, Государство Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивская Республика, Республика Союз Мьянма, Федеративная Демократическая Республика Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.