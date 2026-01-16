Заявление ШОС по ситуации в Иране

16:32 16.01.2026

Заявление Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Исламской Республике Иран

16 января 2026



Шанхайская организация сотрудничества выражает серьезную обеспокоенность в связи с недавними трагическими событиями в Исламской Республике Иран, приведшими к жертвам среди мирного населения и представителей правоохранительных органов страны, а также разрушению гражданской инфраструктуры.



В этой связи ШОС выражает глубокие соболезнования народу и Правительству Исламской Республики Иран.



ШОС отмечает, что односторонние санкционные меры оказали существенное негативное воздействие на экономическую стабильность государства, привели к ухудшению условий жизни людей и объективно ограничили возможности Правительства Исламской Республики Иран по реализации мер обеспечения социально-экономического развития страны.



ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран. ШОС придерживается принципов уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях. ШОС призывает к мирному урегулированию сложившейся ситуации политико-дипломатическими мерами.



