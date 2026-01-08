|ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
00:05 17.01.2026
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 января в разрезе СВО. Русские войска угрожают коммуникациям Красного Лимана, связывающего его с базами снабжения в Славянске. На Украине из-за проблем с генерацией электроэнергии начал схлопываться малый и средний бизнес. Редакция Readovka рассмотрела визит чрезвычайного посла Украины в Британии к Зеленскому как признак возможного транзита власти.
Идем лесом
Части 25-й армии ВС РФ преодолели линию обороны ВСУ, условно проходившую от восточного берега Северского Донца у поселка Пришиб через Дробышево. Прорыв у Дробышево был лишь вопросом времени.
Русские войска вышли к огромному лесному массиву "Святые горы", опоясывающему Красный Лиман. Теперь ВСУ придется еще сильнее раздергивать состав гарнизона для формирования оборонительных порядков на всей площади, которая расширилась.
"Бутылочное горло" между рекой Северский Донец и Дробышево протяженностью менее 3 км было куда проще оборонять, чем защищаться от подразделений ВС РФ, находящихся в лесном массиве. Русская армия имеет все шансы на успех при продвижении через лесной массив на коммуникации украинского гарнизона в Красном Лимане. Южнее, в районе поселка Диброва ситуация для противника откровенно скверная.
ВСУ вряд ли смогут остановить продвижение русских штурмовиков через леса со стороны Дробышево. Особенно если наши войска начнут продвижение одновременно на обоих участках. Неприятельскому командованию надо успеть принять единственно верное решение в такой ситуации – немедленно уводить войска за Северский Донец и бросить даже помышлять об удержании города. Если противник опоздает с отступлением, то разгром гарнизона Красного Лимана неизбежен.
Небо упало на голову или "паники нет"
Блэкауты на Украине из-за системного "выноса" энергосистемы страны привели к фактической смерти определенных типов бизнеса. В крупных городах незалежной деятельность свернуло много предприятий малого и среднего бизнеса.
"Света нет 15 часов. Нет воды. Налоговая не дает лицензии (уже 2 недели). ТЦК каждое утро в 7 интересуется у охранника, много ли вчера наторговали по одному из наших ресторанов. Паники нет. Короче: "Кентавра", "Монс Пиус", "Пара Джанов" – пока закрыты", – сообщил на своей странице в соцсети X ресторатор Вардкес Арзуманян.
В 2026 году дефицит бюджета Украины ожидается свыше 55 млрд долларов. А если малый и средний бизнес не принесет в карман государства свою лепту в качестве налогов, то сумма будет еще больше. И речь сейчас только про те фирмы, которые крутятся вокруг скоропортящихся продуктов и готовки вообще. Без холодильников, плит и прочего гостю блюдо не подать. Общая ситуация имеет все предпосылки к тому, что и другие направления малого и среднего бизнеса как минимум на время выпадут из списка налогоплательщиков незалежной.
Текущий дефицит бюджета уже привел к конкретным просадкам возможностей Банковой оплачивать службу своих военных, которым по закону положен оклад в 100 тыс гривен.
"Не участвует человек в бою, но он сидит на передке … у него зарплата меньше, чем у охранника супермаркета в Киеве. Боец получает 20-22 тыс гривен … без премий, без ничего", – сказал украинский военный Константин Прошинский (позывной "Дед") в интервью местному СМИ.
Он также подчеркнул, что в условиях острых переживаний военных за своих близких в тылу становится откровенно страшно от таких социальных трудностей. Таким образом, рост дефицита бюджета Украины и далее будет расширять объем критически опасных для Банковой явлений, в том числе и в рядах ВСУ.
Транзит власти готов?
Появилась информация о том, что экс-главком ВСУ, а ныне чрезвычайный посол Украины в Британии Залужный встретился с Зеленским. По официальной версии СМИ незалежной, они беседовали о "дипломатических вопросах".
В конце 2025 года некоторые источники писали о том, что Залужный попросил Зеленского освободить его от дипломатической должности, однако помощница экс-главкома опровергла данную информацию. Тем не менее официальное появление Залужного в Киеве да еще и в обществе Зеленского не может остаться незамеченным. Но какие-либо предположения о том, с какими реальными целями являлся экс-главком, готовится ли транзит власти и многое другое, на данный момент невозможны, но весьма вероятно, что все покажет ближайшее будущее.
Отдельно стоит напомнить, что, согласно законам Украины, гражданин страны, пребывавший вне ее территории более 180 суток в году, утрачивает право на выдвижение на президентский пост. На этот аспект указала журналистка Диана Панченко. Однако по международным законам территории диппредставительств государств в других странах имеют экстерриториальный статус, а значит, что даже будучи в тысячах километров от незалежной, Залужный эти 180 суток нагулять никак не мог.
Вчера, 15 января, главным событием дня стали наступательные бои ВС РФ к югу от Константиновки.