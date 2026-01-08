 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 17.01.2026
00:05  ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
Пятница, 16.01.2026
16:32  Заявление ШОС по ситуации в Иране
15:57  Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
05:21  Китайский крот в Лондоне. Шпионский скандал вокруг строительства нового посольства КНР
04:28  Тот ли это Мадуро? Кого американские спецслужбы ищут на венесуэльских танкерах, - Алексей Гончаров
01:01  Выступление Постпреда России на заседании СБ ООН по ситуации в Иране
00:05  Русские войска успешно разваливают укрепрайон противника, прикрывающий Константиновку – итоговая сводка Readovka за 15 января
Четверг, 15.01.2026
23:17  10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
16:02  "Национализация" ФРС может вызвать эффект домино, когда главам ЦБ придется работать в интересах своих стран
15:40  Китай призывает к политическому урегулированию украинского кризиса, которое устранит коренные причины конфликта
15:22  В Таджикистане в конце января отметят праздник Сада - за 50 дней до Навруза
15:00  Ученые Казахстана оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии
14:52  На долю Китая приходится более 80 процентов внешней торговли Монголии
03:30  Рост охвата детей религиозным образованием: чем это чревато для Казахстана?
02:55  Гостелерадио Ирана: Силы безопасности выявили и задержали почти всех террористов. Иран силен и безопасен
02:28  Ощущаемая инфляция в Узбекистане в декабре вновь выросла после периода снижения
01:26  Таджикистан и Иран отменили визы для водителей-дальнобойщиков
00:23  "Парни пытались потрогать": как афганцы покоряют блогосферу
00:05  Русская армия разваливает оборону ВСУ на подступах к Орехову - итоговая сводка Readovka за 14 января
Среда, 14.01.2026
22:14  Инвестиционная экспансия Китая в Центральной Азии: что это значит для региона?
20:55  МИД Казахстана выражает серьезную озабоченность инцидентами с танкерами в Черном море
20:01  В Ташкенте жалобу в полицию на Трампа за похищение Мадуро приравняли к ложному вызову спецслужб
19:14  Зачем Госдеп США зондирует медиапространство Казахстана
18:27  Совбез Узбекистана обсудил приоритетные задачи укрепления обороноспособности страны
17:10  Скончалась первая женщина-генерал Таджикистана Саодат Амиршоева
15:08  Враги, друзья и провокаторы, - Данияр Ашимбаев
14:18  TNI: Упущенные возможности Ирана в Центральной Азии
13:53  Официальное сообщение Министерства энергетики РК касательно инцидентов с танкерами в Черном море
13:46  В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов
02:34  "Участок Добра" - крупнейшее на Украине литиевое месторождение переписали на приближенных Трампа
01:18  Что известно о протестах в Иране, и что неизвестно
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 13 января
Вторник, 13.01.2026
18:15  Танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК
15:20  Таджикистан. Кадровые изменения 12.01.2026 в Судах, МИД и других госорганах
15:01  НГ: Казахстан в очередной раз меняет Конституцию
03:17  МИД Китая прокомментировал высказывания Трампа по Ирану
02:14  Выступление Постоянного представителя России на заседании СБ ООН по Украине
01:49  Каковы шансы США установить контроль над всем Западным полушарием
00:05  Русская армия вошла в Святогорск - итоговая сводка Readovka за 12 января
Понедельник, 12.01.2026
17:08  Центральная Азия замерла в ожидании исхода массовых протестов в Иране, - Виктория Панфилова
13:42  В Туркменистане 2026 год пройдет под девизом "Родина целеустремленных крылатых скакунов"
00:55  Золото вместо долларов: почему весь мир скупает драгметаллы
Воскресенье, 11.01.2026
18:02  Как в Америке "прогрессивная идеология" стала механизмом "демографического суицида"
16:08  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть III, - Валентин Катасонов
03:22  Однажды всю первую неделю января Иран сотрясали бунты и беспорядки...
02:18  Археологи экспедиции Лоян-Фергана раскопали в Узбекистане руины городища Кува
01:09  Пять главных событий года в Кыргызстане, - Наталья Крек
Суббота, 10.01.2026
15:35  ФСК: Никто не знает, как комментировать прилет "Орешника"
06:00  Операции "Креветка": Высаживаемся в столице. Захватываем президента. Сбегаем.., - Георгий Зотов
00:49  Zakon.kz: Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ына и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января
00:05 17.01.2026

ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 января в разрезе СВО. Русские войска угрожают коммуникациям Красного Лимана, связывающего его с базами снабжения в Славянске. На Украине из-за проблем с генерацией электроэнергии начал схлопываться малый и средний бизнес. Редакция Readovka рассмотрела визит чрезвычайного посла Украины в Британии к Зеленскому как признак возможного транзита власти.



Идем лесом

Части 25-й армии ВС РФ преодолели линию обороны ВСУ, условно проходившую от восточного берега Северского Донца у поселка Пришиб через Дробышево. Прорыв у Дробышево был лишь вопросом времени.

Русские войска вышли к огромному лесному массиву "Святые горы", опоясывающему Красный Лиман. Теперь ВСУ придется еще сильнее раздергивать состав гарнизона для формирования оборонительных порядков на всей площади, которая расширилась.

"Бутылочное горло" между рекой Северский Донец и Дробышево протяженностью менее 3 км было куда проще оборонять, чем защищаться от подразделений ВС РФ, находящихся в лесном массиве. Русская армия имеет все шансы на успех при продвижении через лесной массив на коммуникации украинского гарнизона в Красном Лимане. Южнее, в районе поселка Диброва ситуация для противника откровенно скверная.

ВСУ вряд ли смогут остановить продвижение русских штурмовиков через леса со стороны Дробышево. Особенно если наши войска начнут продвижение одновременно на обоих участках. Неприятельскому командованию надо успеть принять единственно верное решение в такой ситуации – немедленно уводить войска за Северский Донец и бросить даже помышлять об удержании города. Если противник опоздает с отступлением, то разгром гарнизона Красного Лимана неизбежен.

Небо упало на голову или "паники нет"

Блэкауты на Украине из-за системного "выноса" энергосистемы страны привели к фактической смерти определенных типов бизнеса. В крупных городах незалежной деятельность свернуло много предприятий малого и среднего бизнеса.

"Света нет 15 часов. Нет воды. Налоговая не дает лицензии (уже 2 недели). ТЦК каждое утро в 7 интересуется у охранника, много ли вчера наторговали по одному из наших ресторанов. Паники нет. Короче: "Кентавра", "Монс Пиус", "Пара Джанов" – пока закрыты", – сообщил на своей странице в соцсети X ресторатор Вардкес Арзуманян.

В 2026 году дефицит бюджета Украины ожидается свыше 55 млрд долларов. А если малый и средний бизнес не принесет в карман государства свою лепту в качестве налогов, то сумма будет еще больше. И речь сейчас только про те фирмы, которые крутятся вокруг скоропортящихся продуктов и готовки вообще. Без холодильников, плит и прочего гостю блюдо не подать. Общая ситуация имеет все предпосылки к тому, что и другие направления малого и среднего бизнеса как минимум на время выпадут из списка налогоплательщиков незалежной.

Текущий дефицит бюджета уже привел к конкретным просадкам возможностей Банковой оплачивать службу своих военных, которым по закону положен оклад в 100 тыс гривен.

"Не участвует человек в бою, но он сидит на передке … у него зарплата меньше, чем у охранника супермаркета в Киеве. Боец получает 20-22 тыс гривен … без премий, без ничего", – сказал украинский военный Константин Прошинский (позывной "Дед") в интервью местному СМИ.

Он также подчеркнул, что в условиях острых переживаний военных за своих близких в тылу становится откровенно страшно от таких социальных трудностей. Таким образом, рост дефицита бюджета Украины и далее будет расширять объем критически опасных для Банковой явлений, в том числе и в рядах ВСУ.

Транзит власти готов?

Появилась информация о том, что экс-главком ВСУ, а ныне чрезвычайный посол Украины в Британии Залужный встретился с Зеленским. По официальной версии СМИ незалежной, они беседовали о "дипломатических вопросах".

В конце 2025 года некоторые источники писали о том, что Залужный попросил Зеленского освободить его от дипломатической должности, однако помощница экс-главкома опровергла данную информацию. Тем не менее официальное появление Залужного в Киеве да еще и в обществе Зеленского не может остаться незамеченным. Но какие-либо предположения о том, с какими реальными целями являлся экс-главком, готовится ли транзит власти и многое другое, на данный момент невозможны, но весьма вероятно, что все покажет ближайшее будущее.

Отдельно стоит напомнить, что, согласно законам Украины, гражданин страны, пребывавший вне ее территории более 180 суток в году, утрачивает право на выдвижение на президентский пост. На этот аспект указала журналистка Диана Панченко. Однако по международным законам территории диппредставительств государств в других странах имеют экстерриториальный статус, а значит, что даже будучи в тысячах километров от незалежной, Залужный эти 180 суток нагулять никак не мог.

Вчера, 15 января, главным событием дня стали наступательные бои ВС РФ к югу от Константиновки.

Источник - Readovka
