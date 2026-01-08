ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января

00:05 17.01.2026

ВС РФ угрожают снабжению ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 16 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 января в разрезе СВО. Русские войска угрожают коммуникациям Красного Лимана, связывающего его с базами снабжения в Славянске. На Украине из-за проблем с генерацией электроэнергии начал схлопываться малый и средний бизнес. Редакция Readovka рассмотрела визит чрезвычайного посла Украины в Британии к Зеленскому как признак возможного транзита власти.



