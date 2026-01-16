Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности, - Валентин Катасонов

17.01.2026 Дональд Трамп монетизированный, или Американский культ личности

Выпуск юбилейной монеты – нарушение американского закона и окончательное уничтожение духа Декларации независимости США 250 лет назад



16.01.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Нынешний, 47-й президент США Дональд Трамп существенно отличается от большинства своих предшественников. Нынешний хозяин Белого дома характеризуется зашкаливающей гордыней, она доходит до того, что Трамп считает себя богоизбранным и даже полубогом. Так, президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи дважды напомнил о своей богоизбранности. А весной прошлого года опубликовал на своей странице в соцсети фотографию, на которой он идет по улице, одетый в черное пальто. И подпись под фото: "Он выполняет миссию, посланную ему Богом. И ничто не сможет остановить грядущего".



Одновременно на фоне предшествующих президентов Трамп выделяется тем, что он, даже находясь в Белом доме, остается бизнесменом. По той причине, что он самый богатый за всю историю Америки президент. Накануне президентских выборов в ноябре 2024 года его состояние оценивалось в 6,5 млрд долларов, и он занимал 481-е место в списке 500 богатейших людей мира. И, как ни крути, об этом гигантском имуществе Трампу приходится думать постоянно, даже в моменты, когда он подписывает очередную порцию президентских указов.



Кроме того, любые решения в области внешней и внутренней политики Трамп принимает на основе расчета финансовых затрат и финансовых выгод. Стараясь, чтобы любое решение создавало для Америки денежный доход. И отвергая решения, которые Америке могут принести денежные убытки. Иногда, правда, бывает трудно понять, какие решения Трампа как президента нацелены на получение доходов Америки, а какие – его личных доходов.



Яркий пример использования Трампом служебного положения для получения личного дохода – запуск в январе прошлого года двух криптовалют типа "мемо", т. е. именных. Первая была названа "Трамп", вторая – "Мелания" (по имени жены Трампа). К октябрю прошлого года Трамп и члены его семьи, по данным Financial Times (FT), заработали на этих криптовалютах 427 млн долларов. Наблюдатели назвали эту бизнес-операцию примером "монетизации президентской ренты".



В Forbes была опубликована статья, в которой высказано опасение, что токены "Трамп" и "Мелания" демонстрируют "тревожное слияние личного обогащения и политической власти". Никто из предыдущих президентов США так откровенно и беспардонно монетизацией своего служебного положения не занимался.



Указанные президентские токены по определению являются виртуальными. Но параллельно были выпущены металлические жетоны монет-мемов Трампа и Мелании с их портретными изображениями, и они стали предметом коллекционирования и самостоятельным товаром. Такие жетоны стали называть "сувенирными" и "коллекционными" монетами.



Оказывается, за несколько лет до этого уже был прецедент выпуска монеты с изображением Дональда Трампа. И было это не в США, а в Израиле. Монета была изготовлена во время первого президентского срока Трампа, в начале 2018 года, по заказу религиозно-образовательной организации "Микдаш" со статусом "сувенирное изделие". Дональд Трамп в конце 2017 года в официальном заявлении назвал Иерусалим главным городом "всех праведных людей" и признал его столицей Израиля.



В Израиле оценили это заявление, отчеканив монету с профилями персидского царя Кира и американского президента Трампа. Надписи на монете на иврите и на английском. Трампа приравняли к легендарному царю Киру. Согласно Библии, в 539 году до Р.Х. он позволил евреям возвратиться из Вавилона на родину, где они впоследствии восстановили государство под протекцией Персии.



Сегодня в Америке уже достаточно много сувенирных монет с изображениями Трампа. Самыми разными. В том числе в полный рост с поднятым кулаком. Есть монеты, где Трамп изображен с женой Меланией. Монеты серебряные, золотые, позолоченные и др. В Израиле вновь выпустили монету с изображением американского президента. Портрет на фоне Иерусалимского храма и семисвечника. Но тут, я полагаю, не Трамп, а кто-то другой монетизирует американского президента. Еще раз подчеркну, что речь идет о сувенирных монетах, они – товар, а не деньги.



Хотя Трамп даже в Белом доме остается бизнесменом, однако, кроме денег, ему нужна слава, причем желательно, прижизненная. И он с нетерпением ждет очередного очень важного события своего прижизненного прославления. Событие должно произойти летом этого года.



Речь идет о 250-й годовщине рождения Соединенных Штатов. Отсчет истории США идет от 4 июля 1776 года, когда 13 штатов в Северной Америке подписали Декларацию независимости и договорились о создании федерации штатов. Кроме того, 14 июня этого года исполнится 80 лет Дональду Трампу – еще один важный юбилей. Готовятся торжества по случаю двух юбилеев. Одно перечисление главных мероприятий празднования на федеральном уровне займет более страницы.



Назову лишь одно, которое многих в Америке заинтриговало. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что в 2026 году Монетное ведомство США запустит одногодичную серию монет, посвященную 250-летию США. Речьуже идетне о сувенирных монетах, а о законныхплатежных средствах, о деньгах. Будут выпущены как совершенно новые дизайны монет, так и модифицированные версии привычных. Министрсообщил, что монеты будут содержать "изображения, символизирующие 250-летие Соединенных Штатов". И добавил: "Нет более символичного профиля для лицевой стороны этой монеты, чем профиль нашего действующего президента Дональда Трампа".



Почему решение американского Минфина заинтриговало американцев? Да потому, что в традиции Америки не принято изображать на деньгах (как бумажных знаках, так и монетах) здравствующих президентов. Эта традиция идет еще от первых президентов США, которые считали, что изображение живого президента на денежном знаке попахивает пережитками монархизма. А ведь они были ярыми республиканцами и противниками монархии. Конгресс принял Закон о чеканке монет 1792 года, который предусматривал, что на американских монетах должно быть аллегорическое изображение свободы с надписью: "Свобода".



Позднее изображения президентов стали появляться на американских деньгах. Трудно назвать какого-то американского президента, который бы не был увековечен на банкнотах и монетах за историю США. Но все они стали увековечены таким способом лишь после их ухода из жизни.



Минфин США обнародовал проект дизайна монеты. Примечательно, что Трамп должен красоваться на обеих сторонах монеты. Такого не было никогда в истории США. Всегда на одной стороне был всем известный орел.



На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово Liberty (англ. "свобода"), в середине - фраза In God We Trust (девиз США и штата Флорида, помещается на монеты и купюры: "В Бога верим"). Внизу размещены даты 1776–2026 (250-летие с момента провозглашения независимости США от Великобритании). На оборотной стороне опять же изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, на который нанесен номинал монеты $1. В верхней части расположены слова Fight, Fight, Fight (англ. – "бой, бой, бой"), внизу написано United States of America и другой девиз США - E Pluribus Unum (лат. – "Из многих - единое").



Кстати, 22 декабря 2005 года президентом Дж. Бушем-младшим был подписан закон о выпуске однодолларовых монет с портретами всех покойных американских президентов на аверсе. Чеканка таких монет началась в 2007 году. Каждый квартал запускали в обращение очередного президента, за год – четыре. Последняя монета была выпущена в 2020 году – с портретом 41-го президента Джорджа Буша-старшего.



Согласно упомянутому выше закону, для того чтобы вышла монета с изображением соответствующего президента, должно пройти не менее двух лет со дня его смерти. Программа была приостановлена в 2020 году в ожидании очередной смерти американского президента. 29 декабря 2024 года у себя дома в штате Джорджия в возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер. Стало быть, следующая мемориальная монета из серии "Президенты США" должна появиться в начале 2027 года.



И тут как гром среди ясного неба – заявление министра финансов о том, что в этом юбилейном году должна быть отчеканена монета с изображением Трампа. Ведь он на сегодняшний день живой. И даже планирует пышно отменить свой 80-летний юбилей в середине этого года.



Кстати, некоторые пытливые американцы вспомнили, что в истории США был один случай, когда были отчеканены монеты с изображением живого президента. Это было сто лет назад. В 1926 году США праздновали 150-летний юбилей со дня рождения государства. Были грандиозные празднества и была выпущена памятная монета в полдоллара. На ней были изображены два американских президента – президент Джордж Вашингтон (под номером 1) и президент Калвин Кулидж (под номером 30). Первый скончался еще в 1799 году. А вот второй после 1926 года прожил еще семь лет.



Дэн Барри (Dan Barry) опубликовал в "Нью-Йорк таймс" статью "Two-Headed Coin That Always Comes Up ‘Trump’" ("Монета с двумя орлами, на которой всегда выпадает "Трамп""). Он отметил, что изображение действующего президента на монете, выпущенной в честь 250-летия Америки, означает следующее: "Теперь, 20 лет спустя, давняя решимость отвергать все, что связано с монархией, исчезла; по крайней мере, в рамках нынешнего президентства".



Дуглас Бринкли, профессор истории в Университете Райса и автор нескольких книг о президентстве, сказал, что 250-летие страны должно чествовать американскую республику и ее народ. По его словам, изображение действующего президента на юбилейной монете, выпущенной к полувековому юбилею, лишь подпитывает "культ личности, созданный этой же самой личностью" - именно того, чего Вашингтон намеревался избежать. Он добавил: "В своей основе это антиамериканское явление".



В декабре прошлого года сенатор Джефф Меркли от штата Орегон и Кэтрин Кортес Масто от штата Невада (оба от Демократической партии) заявили, что ими подготовлен законопроект, получивший название "Закон о борьбе с коррупцией", запрещающий федеральному правительству чеканить валюту, которая имеет "изображение живого или действующего президента". Правда, никаких больше сообщений об этом законопроекте обнаружить не удалось.



В социальных сетях появились комментарии из разряда "черного юмора". Примерно в таком духе: монета с изображением Трампа будет выпущена, но, чтобы не нарушать закон, 47-го президента США придется убить.



От себя добавлю: в любом случае выпуск юбилейной монеты – нарушение американского закона и окончательное уничтожение того духа, который закладывался Декларацией независимости 250 лет назад. Таких нарушений и уничтожений в Америке все больше и больше. И многие из них инициируются 47-м президентом. Убьют Трампа или нет, мы не знаем. А то, что Трамп убивает Америку, это точно. Источник - Фонд стратегической культуры

