МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)

14:59 17.01.2026

МЧС Казахстана напоминает о правилах безопасности при Крещенских купаниях в 2026 году



В этом году в рамках подготовки к празднику в регионах страны будет организовано 278 официальных мест для массового купания в зимний период. С полным перечнем безопасных прорубей можно ознакомиться в местных исполнительных органах и Департаментах по ЧС.



Для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будет дежурить 2934 сотрудников, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования, сотрудников полиции и 539 сотрудников местных исполнительных органов. Для оперативного реагирования будет задействовано 1164 единиц техники.



