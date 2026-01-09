|МЧС Казахстана о Правилах безопасности при Крещенских купаниях (видео)
14:59 17.01.2026
МЧС Казахстана напоминает о правилах безопасности при Крещенских купаниях в 2026 году
В этом году в рамках подготовки к празднику в регионах страны будет организовано 278 официальных мест для массового купания в зимний период. С полным перечнем безопасных прорубей можно ознакомиться в местных исполнительных органах и Департаментах по ЧС.
Для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будет дежурить 2934 сотрудников, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования, сотрудников полиции и 539 сотрудников местных исполнительных органов. Для оперативного реагирования будет задействовано 1164 единиц техники.
Правила безопасности при Крещенских купаниях
- Купайтесь только в специально оборудованных и официально разрешенных местах.
- Не выходите на лед в необорудованных зонах и при отсутствии спасателей.
- Перед погружением оцените свое самочувствие; при плохом самочувствии откажитесь от купания.
- Не употребляйте алкоголь до и после купания.
- Не ныряйте в прорубь с головой и не находитесь в воде дольше нескольких секунд.
- Используйте нескользящую обувь и теплую одежду.
- Сразу после купания тщательно разотритесь полотенцем и согрейтесь.
- Детям и пожилым людям рекомендуется воздержаться от купаний.
- В случае экстренной ситуации незамедлительно звоните 112.