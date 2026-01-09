Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?

15:39 17.01.2026

ЗАПАД ПРОЩУПЫВАЕТ ПОЧВУ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ



Оппозиционный портал Хроника Туркменистана распространил странный опрос. Дословно:



"Если Трамп внезапно насильно вывезет из Туркменистана Бердымухамедовых и выскажет претензии на управление туркменским газом, я скорее…

- буду рад этому

- буду против

- не знаю, хочу только посмотреть на результаты опроса".



Что это было? У нас тоже опрос. Прочитав такой посыл и приглашение на государственный переворот в Туркменистане, вы скорее расцените его как…

- призыв к свержению конституционного строя страны

- неудачная шутка блогеров с желанием набрать новую волну лайков на горячей новости

- желание посмотреть на результаты опроса.



И как должны реагировать конституционные власти страны?

- смириться и ждать переворота

- принять меры к недопущению беспорядков в стране, приведение армии и спецслужб в повышенную боевую готовность

- вспомнить, что четыре года назад при попытке организации цветной революции в соседнем Казахстане, отстоять конституционный строй страны помогли миротворческие силы ОДКБ.



