|Turkmen Serdar: Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом. Пора звать ОДКБ?
15:39 17.01.2026
ЗАПАД ПРОЩУПЫВАЕТ ПОЧВУ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Оппозиционный портал Хроника Туркменистана распространил странный опрос. Дословно:
"Если Трамп внезапно насильно вывезет из Туркменистана Бердымухамедовых и выскажет претензии на управление туркменским газом, я скорее…
- буду рад этому
- буду против
- не знаю, хочу только посмотреть на результаты опроса".
Что это было? У нас тоже опрос. Прочитав такой посыл и приглашение на государственный переворот в Туркменистане, вы скорее расцените его как…
- призыв к свержению конституционного строя страны
- неудачная шутка блогеров с желанием набрать новую волну лайков на горячей новости
- желание посмотреть на результаты опроса.
И как должны реагировать конституционные власти страны?
- смириться и ждать переворота
- принять меры к недопущению беспорядков в стране, приведение армии и спецслужб в повышенную боевую готовность
- вспомнить, что четыре года назад при попытке организации цветной революции в соседнем Казахстане, отстоять конституционный строй страны помогли миротворческие силы ОДКБ.
***
"Аркадаг" (туркм. Arkadag - "покровитель") - официальный титул Гурбангулы Бердымухамедова, бывшего президента и действующего национального лидера Туркменистана.
Его сын, действующий президент Сердар Бердымухамедов, носит неофициальный титул "Аркадаглы Сердар" ("Сердар, имеющий опору в Аркадаге" или "Сердар, сын Аркадага"), что подчеркивает преемственность власти.