События в Иране: "восстание" за наличный расчет, - Сергей Кожемякин

16:38 17.01.2026 События в Иране: "восстание" за наличный расчет



Опираясь на Израиль и других сателлитов, США нацелились на окончательную перекройку Ближнего Востока. Помимо попыток дестабилизировать Иран, империалистический блок угрожает вторжением Ливану, укрепляет позиции в Йемене и других странах.



Логика захватчиков



Шаги Вашингтона сильно напоминают политику гитлеровской Германии 1930-х годов. Прежде чем нанести удар по СССР, фашисты захватом европейских стран расчистили тыл и подготовили фланги. Параллельно с этим происходили укрепление диктаторского режима, разрыв с международными структурами (Лига наций), формирование собственных агрессивных объединений.



Возникает соблазн объяснить совпадения использованием пожелтевших "методичек". Но, скорее всего, дело в самой логике капиталистического развития. Переживая кризис, буржуазная система вновь пытается найти выход в развязывании войн и нейтрализации конкурентов - прежде всего Китая. Вот только Пекин - крепкий орешек, поэтому удар по нему предваряют действия в регионах, имеющих стратегическое значение с точки зрения ресурсов, транспортных потоков и т.п. Это прежде всего Ближний Восток, Африка, Латинская Америка.



После захвата власти в Сирии исламистами, нападений Израиля на Ливан и Палестину единственной крупной "помехой" на ближневосточном "театре" остался Иран. Учитывая его мощный военный потенциал, враги пока не решаются на прямое вторжение. Ставка сделана на взрыв изнутри. Для этого США и их союзники резко усилили давление. Осенью было восстановлено действие международных санкций против Тегерана, ставшее предлогом для ужесточения блокады. В ноябре, например, американский спецназ захватил следовавшее из КНР в Иран судно под предлогом транспортировки груза для военных нужд. За последний год внешнеторговый оборот исламской республики сократился на 11 процентов, еще больше - на 20 с лишним процентов - упала торговля с Китаем.



Это усилило нагрузку на экономику. Уровень годовой инфляции в декабре превысил 40 процентов. Иранское руководство не стало пассивно наблюдать за тревожными тенденциями. В проекте бюджета на следующий год (в стране он начинается 21 марта) заложено повышение зарплат работников госсектора и пенсий на 43 процента, дополнительные средства выделяются на социальные пособия. Граждане с месячным доходом, соответствующим 30 тыс. рублей, освобождаются от подоходного налога. Для жителей с высокими доходами ставка, напротив, возрастает. С 12 до 10 процентов снижается НДС. Одновременно запущена деноминация риала, устраняется система льготных валютных курсов, порождавшая коррупционные схемы. Как отмечают в Тегеране, реформы призваны устранить структурные дисбалансы экономики, снизить зависимость от сырьевых доходов.



Одномоментный эффект эти меры дать, конечно, не могут. Этот "временной люфт" внешние силы и решили использовать для раскачивания ситуации. Здесь следует уделить внимание далеко не новой, но по-прежнему актуальной теме - связи между реальностью и ее манипулятивным искажением. События в Иране мир во многом видит глазами западных, предельно предвзятых политиков и СМИ. Откровенные фальшивки о "сотнях жертв", "захваченных протестующими городах", "зверствах силовиков" и т.п. охотно подхватывают российские ресурсы, вольно или невольно становясь соучастниками антииранской кампании. А ведь информационный суверенитет - необходимое условие суверенитета политического!



Сценаристы мятежа



Наработанные схемы "цветных революций" используются в очередной раз. Раскрученный иностранными изданиями протест торговцев тегеранского "большого базара" был мирным, не выходящим за рамки довольно частых в Иране демонстраций. На встрече с митинговавшими 30 декабря президент Масуд Пезешкиан заявил, что власть слышит голоса людей и работает над преодолением экономических трудностей.



То, что произошло дальше, не имеет никакой связи с этими выступлениями. Беспорядки охватили окраинные регионы, населенные курдами, белуджами, арабами и другими национальными меньшинствами. Здесь налицо внешнее вмешательство, а подготовка к разыгрыванию "национальной карты" началась загодя. В декабре несколько сепаратистских группировок провинции Систан и Белуджистан ("Джейш аль-Адль"*, "Харакат Наср Белуджистан" и другие) объявили об объединении во "Фронт народных бойцов". Новая структура заявила о себе серией кровавых нападений, а также обратилась к остальным национальным меньшинствам с призывом объединить усилия.



По аналогичному плану велась обработка курдских организаций. Демократическая партия иранского Курдистана, партия свободы Курдистана, "Комала" и ряд других провели встречу минувшей осенью, договорившись о координации усилий. Новый съезд прошел в начале января. На нем был взят курс на всеобщую забастовку, с переходом к "общенациональному восстанию". Базой для большинства этих группировок является Иракский Курдистан, где они давно и плотно сотрудничают с иностранными спецслужбами.



В Израиле и США об этом говорят открыто. "Почему протестное движение в Иране не добьется успеха без курдов" - так озаглавлена статья, размещенная 9 января на сайте аналитического центра "еврейский институт национальной безопасности Америки". Признавая, что "еще до начала протестов курдские партии в Иране заметно активизировали свою деятельность", ее авторы дают рецепт успешного восстания. Во-первых, преодоление фрагментации самих курдских организаций. Во-вторых, их сотрудничество с другими "националистическими оппозиционными группами". "Курды не свергнут систему в одиночку. Но без них система не рухнет", - указывает статья.



Израильское издание "Иерусалим пост", в свою очередь, опубликовало интервью с главой партии свободы Курдистана Хусейном Язданпаном. Тот предрекает Ирану судьбу СССР и Югославии. "Кризис насчитывает больше ста лет, этот кризис - результат того, что иранское государство несовместимо с нуждами населения", - заявил Язданпан, приветствуя поддержку Израилем "народного восстания". То же самое СМИ настаивает на усилении внешнего вмешательства, включая обеспечение протестующих интернет-связью с помощью спутников "Старлинк", а при неудаче таких мер - "прямые военные действия".



Силовые структуры пресекают попытки пересечения боевиками иракско-иранской границы, в западной провинции Илам отбита атака на военную базу. У участников "мирных" (по трактовке западных СМИ) манифестаций изымается огнестрельное оружие иностранного производства. Подняли головы радикальные исламисты - давняя креатура западных спецслужб.



Наконец, из-под слоев нафталина извлекли "наследного принца" Реза Пехлеви - сына свергнутого в 1979 году шаха. Проживающий в США диссидент призвал иранцев присоединиться к протестам, а сотрудников органов безопасности - повернуть штыки против власти. Обращение к одиозным фигурам, впрочем, выдает не уверенность, а растерянность заказчиков. Вслед за спровоцированным "народным восстанием" должно было последовать иностранное вмешательство. "Соединенные Штаты придут на помощь", - еще 3 января грозил Трамп. Народ Ирана в очередной раз нарушил чужие планы, но успокаиваться, конечно, рано. Потерпев неудачу, США и их сателлиты могут прибегнуть к ничем не прикрытой интервенции.



Мишени агрессии



Схожая угроза нависла над Ливаном. Формальное перемирие не остановило израильские атаки. Миротворческая миссия ООН зафиксировала свыше 10 тыс. инцидентов, в результате чего погибли четыре сотни человек. Еврейское государство требует полного разоружения "Хезболлы", что, учитывая слабость центральных властей и армии, означает вхождение Ливана в сферу влияния Тель-Авива и Вашингтона. Встретившись в декабре в Париже, представители США, Франции и Саудовской Аравии потребовали от Бейрута ускорить нейтрализацию "Хезболлы".



Президент Ливана Джозеф Аун идет на поводу. В начале января власти объявили о завершении первого этапа разоружения "Хезболлы", отчитавшись о "расширении оперативного присутствия армии". В феврале, заверили они, начнется второй, в рамках которого будут разоружены все "незаконные военизированные формирования". Причем если изначально речь шла о "демилитаризации" зоны к югу от реки Литани (примерно 30 км от границы Израиля), то теперь в качестве рубежа называется река Авали, расположенная почти в два раза дальше. Госдепартамент США одобрил поставку ливанской армии боевых машин M1151A1 на сумму 35 млн долл.



В "Хезболле" отвергают ультиматумы. Руководитель движения Наим Кассем назвал недопустимым требование сдачи оружия, в то время как Израиль продолжает оккупацию ливанской территории, а США навязывают Бейруту свою волю. В этих условиях, подчеркнул он, разоружение означает капитуляцию всей страны. Депутат парламентской фракции организации Али Файяд добавляет, что Вашингтон и Тель-Авив пытаются нарушить внутренний баланс сил, изменив политическую идентичность и подорвав независимость Ливана. В этих условиях "Хезболла" остается гарантом национальной безопасности.



Израиль и США действительно хотят как можно скорее перекроить политический ландшафт, закрепив новую реальность с помощью намеченных на весну парламентских выборов. По словам Трампа, "Хезболла" "ведет себя плохо", что выражается в связях с Ираном и отказе сходить с политической арены. Судя по утечкам, в Тель-Авиве расценили это как "зеленый свет" на новую военную операцию.



Чтобы усилия по подчинению региона стали необратимыми, США и Израилю нужно добиться полной лояльности Саудовской Аравии. Этому были посвящены переговоры Трампа с фактическим правителем королевства Мухаммедом бен Салманом. Эр-Рияд взял обязательства инвестировать в американскую экономику триллион долларов, а Белый дом пообещал обеспечить оборону монархии. В частности, речь идет о поставке почти полусотни истребителей F-35. Во время беседы с гостем Трамп назвал Саудовскую Аравию "основным союзником США вне НАТО", хотя прежде страна не входила в этот клуб. Принц возражать не стал…



Уже после визита бен Салмана американский госдепартамент одобрил два военных контракта, касающихся модернизации вертолетного парка и подготовки пилотов королевских ВВС. В декабре в США прошла церемония спуска на воду первого многоцелевого боевого корабля проекта "Тувайк". Всего с участием американской корпорации Lockheed Martin и итальянской Fincantieri планируется построить для Эр-Рияда четыре таких судна. Тесное сотрудничество подтвердили совместные американо-саудовские учения Quincy-1, прошедшие на базе Форт-Ирвин в Калифорнии.



Отношения развиваются и в других сферах. Стороны подписали соглашение о запуске программы поставок урана, редкоземельных металлов и других критически важных минералов. Американская корпорация MP Materials построит в стране завод по переработке "редкоземов", координировать проект будет Пентагон.



Конечной целью Вашингтона является присоединение Эр-Рияда к "Авраамовым соглашениям" и создание единого антииранского блока. "Это изменило бы карту региона. Саудовско-израильское сближение, подкрепленное явными гарантиями США, усилило бы блок безопасности стран Персидского залива и Израиля, сосредоточенный на влиянии Ирана и его доверенных лиц", - пишет "Иерусалим пост".



У этих стран есть еще один общий враг - движение хуситов. Напомним, противники повстанческого движения внутри Йемена были представлены двумя основными силами. Эр-Рияд опекает марионеточное правительство, ОАЭ сделали ставку на "южный переходный совет" (ЮПС) - сторонников самоопределения Южного Йемена. Недавно стороны вступили в конфликт. В декабре "южане" заняли провинции Хадрамаут и Аль-Махра, но ненадолго. Просаудовские силы перешли в наступление и захватили Аден. ЮПС объявил о самороспуске.



Многие наблюдатели сделали вывод о конфликте Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако остроту конкуренции не следует преувеличивать. Куда вероятнее перегруппировка сил для наступления на хуситов. Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с главой МИД ОАЭ призвал обе монархии направить усилия против повстанцев.



В этом же ряду стоит сближение Израиля и Сомалиленда - самопровозглашенного государства по другую сторону Аденского залива. В декабре Тель-Авив первым из мировых столиц признал его независимость. Источники сообщают о возможном создании здесь израильской военной базы и переселении палестинцев из сектора Газа. "Никто не может игнорировать стратегическое положение Сомалиленда", - признал постпред еврейского государства при ООН Дани Данон. Этому примеру могут последовать США. Хуситы назвали последние события "враждебным актом", добавив, что присутствие Израиля будет рассматриваться как военная цель.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1768657080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената выступил с лекцией "Государственное управление и аналитика в эпоху ИИ" перед слушателями школы аналитики

- Мажилис рассмотрит Соглашение о пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе

- Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями

- Правительство выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций: Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин

- Кадровые перестановки

- Роман Скляр ознакомился с ходом реализации энергетических, промышленных и социальных проектов Павлодарской области

- В Казахстане открыт Национальный научный центр инфекционных болезней

- Проект Комплексного плана развития животноводства до 2030 года рассмотрен с участием регионов

- "Права на ошибку у нас нет!"

