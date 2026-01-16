|Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах
22:30 17.01.2026
Кадровые изменения
16.01.2026
16 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон произвел ряд кадровых изменений в структурах Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничных войск, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, а также Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.
На должности первого заместителя начальника Государственного учреждения "Содействие обороне" Министерства обороны, а также на руководящие должности в центральном аппарате Министерства обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил страны, в Пограничных войсках, Национальной гвардии, Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, а также в командовании подразделений силовых структур были назначены молодые, опытные кадры с высоким уровнем профессиональной подготовки, смелые и патриотически настроенные.
Кроме того, на должности военных комиссаров городов и районов Мир Саид Али Хамадани, Дангара, Вахш, Абдурахмана Джами, Яван и Шахристан назначены опытные специалисты данной сферы.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон в ходе своей речи и беседы проанализировал и обсудил состояние готовности Вооруженных сил, войсковых частей и других указанных структур в связи с ситуацией в регионе и мире, а также поставил перед каждым из этих военных ведомств определенные задачи по охране и обеспечению мира и стабильности.
Особое внимание было уделено укреплению охраны государственной границы и предотвращению любых нарушений границы, в частности, вооруженных нарушений границы, контрабанды оружия и наркотиков, по повышению постоянной готовности Вооруженных сил, изучению иностранных языков, освоению и использованию современных боевых средств и техники, проведению регулярных учений и тренировок, включая применение дистанционно управляемого оборудования, а также соблюдению законности и отраслевых нормативных актов.
Было подчеркнуто, что обращения с солдатами и работниками должны быть такими же, как взаимоотношения между членами семьи, чтобы между военнослужащими и руководителями войсковых частей укреплялись чувства дружбы, братства и взаимопонимания.
Были даны другие указания и рекомендации по качественному выполнению обязанностей в каждой из вышеупомянутых структур.