Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Минобороны и других силовых ведомствах

22:30 17.01.2026

Кадровые изменения

16.01.2026



16 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон произвел ряд кадровых изменений в структурах Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничных войск, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, а также Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.



